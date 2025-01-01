images
Savage (58-1253) Studio Blue фон бумажный 1,35x11 м студийный синий
Savage
Артикул: NVF-5320

Бумажный фон Savage (58-1253) Studio Jay известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона. Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов мз-за специфических настроек вашего монитора.

Производство - США.

Комплектация

Полезные статьи:

Как правильно подобрать систему установки фона.

Как правильно выбрать студийный фон для профессиональной и домашней фотостудии. Бумажный фотофон.

