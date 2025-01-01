images
Lastolite LB7622 панорамный фотофон зеленый хромакей на раме с стойкой 2х4 м

Lastolite LB7622 панорамный фотофон зеленый хромакей на раме с стойкой 2х4 м

Lastolite
Артикул: OLE-1360

Lastolite LB7622 – панорамный фотофон хромакей зеленого цвета.

Изготовлен из прочной и легкой ткани, устойчивой к выцветанию. Легко разглаживается. Крепится к трехсекционной алюминиевой раме специальными клипсами (входят в поставку) и не нуждается в дополнительной поддержке. Фон можно стирать в машине при температуре 40 градусов. Конструкция легко собирается и упаковывается в сумку для хранения и переноски. Вес комплекта – 9 кг. Универсальные параметры делают данный фон подходящим для различных видов съемки.

Описание

Технические характеристики:

  • материал – ткань
  • цвет – хромакей зеленый
  • размер, м – 2,3х4
  • размер в сложенном виде, см – 30х105х35
  • вес, кг – 9 

Комплектация

  • Тканевый фон.
  • Алюминиевая рама.
  • Монтажные клипсы.
  • Сумка.

