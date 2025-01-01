images
Savage (58-12) Studio Blue фон бумажный 2,7x11 м ярко-синий хромакей
Артикул: FTR-763

Бумажный фон Savage (58-12) Studio Blue известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Производство - США.

Savage (37-12) Tulip фон бумажный 2,7x11 м дикий тюльпан
Savage (37-12) Tulip фон бумажный 2,7x11 м дикий тюльпан
Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку.

Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Фотофон Savage (5-12) Ultramarine - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Falcon Eyes B-6W система подъема фона
Falcon Eyes B-6W система подъема фона
Falcon Eyes B-6W – система подъема фона представляет собой комплект держателей для установки шести бумажных рулонных фонов. Система предназначена для быстрой смены фонов в студии. 

Fotokvant B-6W система подъема шести фонов
Fotokvant B-6W система подъема шести фонов
Fotokvant B-6W – система для установки студийных фонов. Крепится к стене или потолку с помощью специальных кронштейнов (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. В специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (12 шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона. Система предназначена для подъема шести фонов.

Savage (34-12) Olive Green фон бумажный 2,7x11 м оливковый
Savage (34-12) Olive Green фон бумажный 2,7x11 м оливковый
Фон бумажный Savage (34-12) Olive Green оливковый, размер - 2,7x11 м.

Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 2,72х11 м. Плотность фона - 160 г/м2.

Видеообзор "CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II"
Видеообзор "CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II"
Вилли Рони
Вилли Рони
Генри Пич Робинсон
Генри Пич Робинсон
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&70. Обзор и сравнение портретных тарелок
