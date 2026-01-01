Raylab 010 Green фон бумажный 2.72x11 м хромакей зеленый

Описание

Бумажный фон Raylab 010 Green (хромакей зеленый, 2.72x11 м)

Raylab 010 Green — это профессиональный бумажный фон для фото- и видеосъемки. Он имеет размер 2,72×11 метров и выполнен в насыщенном зеленом цвете, который идеально подходит для технологии хромакей (замена фона). Бумага имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой.

Основные характеристики

Размер фона: 2,72 × 11 м.

2,72 × 11 м. Цвет: Зеленый (хромакей).

Зеленый (хромакей). Тип поверхности: Небликующая, мелкая текстура.

Небликующая, мелкая текстура. Поставка: В рулоне на картонной трубе.

Для чего используется

Этот фон является профессиональным инструментом для создания ровного фона, который легко удалить в постобработке. Он идеально подходит для:

Хромакей-съемки: Зеленый цвет используется для замены фона на любой другой (виртуальные студии, видеоблоги, спецэффекты).

Зеленый цвет используется для замены фона на любой другой (виртуальные студии, видеоблоги, спецэффекты). Студийной работы: Как основной или дополнительный фон для портретов, интервью и рекламных кадров.

Как основной или дополнительный фон для портретов, интервью и рекламных кадров. Профессиональной фото- и видеосъемки: Для создания чистого, равномерного фона.

Ключевые особенности

Размер 2.72×11 м: достаточная длина для многократного использования – отрезайте нужный участок по мере загрязнения.

достаточная длина для многократного использования – отрезайте нужный участок по мере загрязнения. Гладкая небликующая поверхность: равномерное распределение света, минимум бликов и отражений.

равномерное распределение света, минимум бликов и отражений. Плотность 160 г/м²: прочная бумага, не просвечивает, хорошо держит форму.

прочная бумага, не просвечивает, хорошо держит форму. Картонная труба в комплекте: обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений.

обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений. Вес около 6 кг: устойчивый рулон, легко устанавливается на системы крепления.

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

Рекомендации по обслуживанию

Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.

храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги. Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов. Небольшая неровность при установке и фон будет скручиваться с перекосами.

при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов. Небольшая неровность при установке и фон будет скручиваться с перекосами. Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.

при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край. Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.

Уход и хранение