Raylab 010 Green фон бумажный 2.72x11 м хромакей зеленый

Бумажный фон Raylab 010 Green (хромакей зеленый, 2.72x11 м)
Raylab 010 Green — это профессиональный бумажный фон для фото- и видеосъемки. Он имеет размер 2,72×11 метров и выполнен в насыщенном зеленом цвете, который идеально подходит для технологии хромакей (замена фона). Бумага имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой.
Основные характеристики
- Размер фона: 2,72 × 11 м.
- Цвет: Зеленый (хромакей).
- Тип поверхности: Небликующая, мелкая текстура.
- Поставка: В рулоне на картонной трубе.
Для чего используется
Этот фон является профессиональным инструментом для создания ровного фона, который легко удалить в постобработке. Он идеально подходит для:
- Хромакей-съемки: Зеленый цвет используется для замены фона на любой другой (виртуальные студии, видеоблоги, спецэффекты).
- Студийной работы: Как основной или дополнительный фон для портретов, интервью и рекламных кадров.
- Профессиональной фото- и видеосъемки: Для создания чистого, равномерного фона.
Ключевые особенности
- Размер 2.72×11 м: достаточная длина для многократного использования – отрезайте нужный участок по мере загрязнения.
- Гладкая небликующая поверхность: равномерное распределение света, минимум бликов и отражений.
- Плотность 160 г/м²: прочная бумага, не просвечивает, хорошо держит форму.
- Картонная труба в комплекте: обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений.
- Вес около 6 кг: устойчивый рулон, легко устанавливается на системы крепления.
Совместимость с системами крепления
Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:
- Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2630L (усиленные ворота для тяжёлых фонов 2.6×3 м).
- Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).
- Клипсы: при установке рулонного фона на ворота, рекомендуем использовать клипсы Fotokvant CL-P100 или Fotokvant CL-C35 для фиксации фона, чтобы не разматывался под собственным весом
- Отвесы: так как фон продается и хранится в рулоне, нижний край имеет свойство подгибаться, чтобы этого не происходило, рекомендуем использовать отвесы Fotokvant OTV-10BW BLACK-WHITE и Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE
- Системы хранения фонов: для хранения нескольких фонов рекомендуем использовать системы VaKo Roll Holder
Рекомендации по обслуживанию
- Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
- Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов. Небольшая неровность при установке и фон будет скручиваться с перекосами.
- Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.
- Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.
Уход и хранение
- Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
- Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
- Каблуки: при съемке моделей нередко в качестве обуви используют обувь на острых каблуках, чтобы фон не протыкался, не используйте фон на линолеуме, ковровом покрытии и прочем. Или подкладывайте твердый материал (фанеру, ДСП и пр.), чтобы не пробивать и не мять фон.
- Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
- Если загрязнение появилось, отрежьте испачканное - замените отрезанный участок (бумага одноразовая).