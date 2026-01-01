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Raylab 010 Green фон бумажный 2.72x11 м хромакей зеленый
Raylab 010 Green фон бумажный 2.72x11 м хромакей зеленый

Raylab 010 Green фон бумажный 2.72x11 м хромакей зеленый

Raylab
Артикул: DAN-7574

Фон бумажный Raylab 010 Green фон бумажный 2.72x11 м хромакей зеленый. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

Описание

Бумажный фон Raylab 010 Green (хромакей зеленый, 2.72x11 м)

Raylab 010 Green — это профессиональный бумажный фон для фото- и видеосъемки. Он имеет размер 2,72×11 метров и выполнен в насыщенном зеленом цвете, который идеально подходит для технологии хромакей (замена фона). Бумага имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой.

Основные характеристики

  • Размер фона: 2,72 × 11 м.
  • Цвет: Зеленый (хромакей).
  • Тип поверхности: Небликующая, мелкая текстура.
  • Поставка: В рулоне на картонной трубе.

Для чего используется

Этот фон является профессиональным инструментом для создания ровного фона, который легко удалить в постобработке. Он идеально подходит для:

  • Хромакей-съемки: Зеленый цвет используется для замены фона на любой другой (виртуальные студии, видеоблоги, спецэффекты).
  • Студийной работы: Как основной или дополнительный фон для портретов, интервью и рекламных кадров.
  • Профессиональной фото- и видеосъемки: Для создания чистого, равномерного фона.

Ключевые особенности

  • Размер 2.72×11 м: достаточная длина для многократного использования – отрезайте нужный участок по мере загрязнения.
  • Гладкая небликующая поверхность: равномерное распределение света, минимум бликов и отражений.
  • Плотность 160 г/м²: прочная бумага, не просвечивает, хорошо держит форму.
  • Картонная труба в комплекте: обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений.
  • Вес около 6 кг: устойчивый рулон, легко устанавливается на системы крепления.

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

  • Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2630L (усиленные ворота для тяжёлых фонов 2.6×3 м).
  • Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).
  • Клипсы: при установке рулонного фона на ворота, рекомендуем использовать клипсы Fotokvant CL-P100 или Fotokvant CL-C35 для фиксации фона, чтобы не разматывался под собственным весом
  • Отвесы: так как фон продается и хранится в рулоне, нижний край имеет свойство подгибаться, чтобы этого не происходило, рекомендуем использовать отвесы Fotokvant OTV-10BW BLACK-WHITE и Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE
  • Системы хранения фонов: для хранения нескольких фонов рекомендуем использовать системы VaKo Roll Holder

Рекомендации по обслуживанию

  • Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
  • Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов. Небольшая неровность при установке и фон будет скручиваться с перекосами.
  • Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.
  • Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.

Уход и хранение

  • Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
  • Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
  • Каблуки: при съемке моделей нередко в качестве обуви используют обувь на острых каблуках, чтобы фон не протыкался, не используйте фон на линолеуме, ковровом покрытии и прочем. Или подкладывайте твердый материал (фанеру, ДСП и пр.), чтобы не пробивать и не мять фон.
  • Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
  • Если загрязнение появилось, отрежьте испачканное - замените отрезанный участок (бумага одноразовая).

Комплектация

  • Бумажный фон Raylab 010 Green (2,72×11 м) — 1 шт.

Внимание: Система установки фона, нож для резки и прищепки в комплект не входят и приобретаются отдельно.

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