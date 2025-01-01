Grifon B-105 фон тканевый 3х5 м синий

Арт. FTR-873

Grifon BS-04 – система установки фона типа ворота. Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина телескопическая шириной 3 м трехсекционная. Максимальная высота стоек – 2,6 м. Длина в упаковке, см – 124.