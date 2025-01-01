images
Grifon B-105 фон тканевый 3х5 м синий
Grifon B-105 фон тканевый 3х5 м синий

Grifon B-105 фон тканевый 3х5 м синий

Grifon
Артикул: FTR-786

Тканевый фон Grifon изготовлен из хлопкового материала. Размер 3,0х5,0 м. Плотность полотна 186 г/кв.м. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

Grifon B-105 фон тканевый 3х5 м синий

Grifon B-109 фон тканевый 3х5 м зеленый
Grifon B-109 фон тканевый 3х5 м зеленый
Тканевый фон Grifon изготовлен из хлопкового материала.

Размер 3,0х5,0 м. Плотность полотна 186 г/кв.м. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

Grifon BS-04 система установки фона ворота 2,6х3 м
Grifon BS-04 система установки фона ворота 2,6х3 м
Grifon BS-04 система установки фона ворота 2,6х3 м
Grifon BS-04 – система установки фона типа ворота. Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина телескопическая шириной 3 м трехсекционная. Максимальная высота стоек – 2,6 м. Длина в упаковке, см – 124.

Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм. 


QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
Черный профессиональный видеоштатив QZSD Q680A для камеры с максимальной высотой 188 см.

Штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и позволяет получить более качественные фотографии или видео. Максимальная рабочая высота - 188 см, вес - 3100 г.

Ваша корзина

