Grifon KIT-3B4 фон 1.5х2 м 4-в-1 белый черный серый зеленый

Описание

Комплект фонов Grifon KIT-3B4 4-в-1 (белый/черный/серый/зеленый) с чехлом

Grifon KIT-3B4 — это комплект из двустороннего фона белый/черный размером 150х200 см и цветного двустороннего чехла с пологом (серый и зеленый) размером 150х200 см. Такое решение дает вам сразу четыре цветовых варианта для разных съемочных задач.

Фоны предназначены для использования на выездных съемках или в небольших студиях. Они легко складываются и раскладываются, а в сложенном виде занимают минимум места при хранении. Такая конструкция не требует специальной системы установки, достаточно прислонить к стене. Для крепления в свободном пространстве можно использовать студийную стойку с прищепкой или специальным держателем для отражателя

Важно: Обратите внимание, что цвет фона на мониторе может не полностью соответствовать реальному оттенку. Это зависит от настроек вашего монитора, освещения при съемке и цветовой температуры окружающего света.