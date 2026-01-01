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Grifon KIT-3B4 фон 1.5х2 м 4-в-1 белый черный серый зеленый

Grifon KIT-3B4 фон 1.5х2 м 4-в-1 белый черный серый зеленый

Grifon
Артикул: NVF-1114

Grifon KIT-3B4 - фон тканевый двухсторонний. Размер 150х200 см, цвет белый/черный. В комплекте чехол с пологом. Размер 150х300 см, цвет серый/зеленый.

Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении.


Описание

Комплект фонов Grifon KIT-3B4 4-в-1 (белый/черный/серый/зеленый) с чехлом

Grifon KIT-3B4 — это комплект из двустороннего фона белый/черный размером 150х200 см и цветного двустороннего чехла с пологом (серый и зеленый) размером 150х200 см. Такое решение дает вам сразу четыре цветовых варианта для разных съемочных задач.

Фоны предназначены для использования на выездных съемках или в небольших студиях. Они легко складываются и раскладываются, а в сложенном виде занимают минимум места при хранении. Такая конструкция не требует специальной системы установки, достаточно прислонить к стене. Для крепления в свободном пространстве можно использовать студийную стойку с прищепкой или специальным держателем для отражателя

Важно: Обратите внимание, что цвет фона на мониторе может не полностью соответствовать реальному оттенку. Это зависит от настроек вашего монитора, освещения при съемке и цветовой температуры окружающего света.

Комплектация

  • Фон на каркасе тканевый двусторонний 150×200 см (белый/черный) — 1 шт.
  • Фон-чехол тканевый двусторонний 150×300 см (серый/зеленый) с пологом — 1 шт.
  • Чехол для переноски и хранения — 1 шт.

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