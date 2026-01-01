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-5 %
Wansen AB-0606-30 Green фон акриловый зеленый 60х60 см толщиной 3 мм глянцевый
Wansen AB-0606-30 Green фон акриловый зеленый 60х60 см толщиной 3 мм глянцевый
Wansen AB-0606-30 Green фон акриловый зеленый 60х60 см толщиной 3 мм глянцевый

Wansen AB-0606-30 Green фон акриловый зеленый 60х60 см толщиной 3 мм глянцевый

Wansen
Артикул: DAN-7909

Фон акриловый Wansen AB-0606-30 Green зеленый, размер - 60х60 см.

Пластиковый, глянцевый фон зеленого цвета. Толщина - 3 мм. Размер - 0,6х0,6 м.

Описание

Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка с эффектом отражения снимаемого объекта на глянцевой поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.

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Ключевые преимущества:

  • Не бликует, матовая фактура.
  • Легко моется (устойчив к влажной уборке).
  • Не рвется и не мнется, в отличие от бумажных фонов.
  • Можно резать под любой размер.
  • Идеален для предметной и портретной съемки.
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