Wansen AB-0606-30 Green фон акриловый зеленый 60х60 см толщиной 3 мм глянцевый

Описание

Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка с эффектом отражения снимаемого объекта на глянцевой поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.