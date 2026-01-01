Wansen AB-0606-30 Green фон акриловый зеленый 60х60 см толщиной 3 мм глянцевый

Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка с эффектом отражения снимаемого объекта на глянцевой поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Фон пластиковый Wansen PB-1020 белый, размер - 1х2 м. Пластиковый, матовый фон белого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.
Ключевые преимущества:
- Не бликует, матовая фактура.
- Легко моется (устойчив к влажной уборке).
- Не рвется и не мнется, в отличие от бумажных фонов.
- Можно резать под любой размер.
- Идеален для предметной и портретной съемки.