Fotokvant BN-1621 Green нетканый фон 1,6х2,1 м зеленый

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки, но отлично подходит для домашней портретной съемки на хромакее с последующей заменой фона или заменой фона в автоматическом режиме в реальном времени. Благодаря матовой поверхности не дает бликов, а размер 1,6х2,1 метра подходит для съемки портретов в полный рост. Легкий вес 0,9 кг позволяет использовать фон на выездных съемках.
- Более длинный фон на 5 метров - Fotokvant BN-1650 Green нетканый фон 1,6х5,0 м зеленый
- Ближайший по цвету и размеру бумажный фон - Fotokvant BGP-1310-31 фон бумажный 1,35х10 м ментоловый