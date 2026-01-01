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Fotokvant BN-1621 Green нетканый фон 1,6х2,1 м зеленый
Fotokvant BN-1621 Green нетканый фон 1,6х2,1 м зеленый
Fotokvant BN-1621 Green нетканый фон 1,6х2,1 м зеленый

Fotokvant BN-1621 Green нетканый фон 1,6х2,1 м зеленый

Fotokvant
Артикул: FTR-1316

Фотофон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет зеленый.

Подходит для домашней студии и студии на выезде. Полотно фотофона поставляется в рулоне, намотанном на картонную трубу, за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн. Фотофоны данной серии являются образцом качества и приятно порадуют фотографа. Ширина - 1,6 м. Длина - 2,1 м. Вес - 0,9 кг.

Описание

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки, но отлично подходит для домашней портретной съемки на хромакее с последующей заменой фона или заменой фона в автоматическом режиме в реальном времени. Благодаря матовой поверхности не дает бликов, а размер 1,6х2,1 метра подходит для съемки портретов в полный рост. Легкий вес 0,9 кг позволяет использовать фон на выездных съемках.

Комплектация

Нетканый фон на картонном рулоне

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