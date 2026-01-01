Fotokvant BGF-1520 Grey/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см серый/зеленый

Фон предназначен для полноростовой съемки с дальнейшим удалением заднего плана в графическом редакторе. В первую очередь подходит для профессиональной работы, но нередко используется и любителями для съемки блогов или обзоров.
Стальная система установки фотофона типа ворота. В комплекте две телескопических стойки, телескопическая перекладина и сумка. Максимальная высота - 2,6 м, максимальная ширина - 3 м. Подойдет для тканевых и рулонных фотофонов шириной до 3 м. Секции стоек оснащены винтовыми зажимами, секции перекладины - цанговыми зажимами. В комплект входит съемный адаптер BabyPin 5/8”, который имеет резьбу 1/4" и 3/8".