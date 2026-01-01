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-18 %
Fotokvant BGF-1520 Grey/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см серый/зеленый
Fotokvant BGF-1520 Grey/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см серый/зеленый
Fotokvant BGF-1520 Grey/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см серый/зеленый
Fotokvant BGF-1520 Grey/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см серый/зеленый
Fotokvant BGF-1520 Grey/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см серый/зеленый
Fotokvant BGF-1520 Grey/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см серый/зеленый
Fotokvant BGF-1520 Grey/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см серый/зеленый
Fotokvant BGF-1520 Grey/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см серый/зеленый
Fotokvant BGF-1520 Grey/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см серый/зеленый
Fotokvant BGF-1520 Grey/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см серый/зеленый

Fotokvant BGF-1520 Grey/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см серый/зеленый

Fotokvant
Артикул: DAN-7884

Двусторонний тканевый фон Fotokvant BGF-1520 Grey/Green, серый/зеленый, размер - 1,5х2 метра.

Фон отличается хорошим качеством и высокой плотностью ткани. Цвет - зеленый и серый. С одной стороны у фона прошит "рукав" для установки на перекладину. Рекомендуется использовать с системой установки фона типа ворота, например, Fotokvant V-2117 ворота для легких фонов 2,1х1,7 м. Для альтернативного способа установки на противоположной стороне фона имеются люверсы. Крючки под люверсы входят в комплект поставки.

Описание

Фон предназначен для полноростовой съемки с дальнейшим удалением заднего плана в графическом редакторе. В первую очередь подходит для профессиональной работы, но нередко используется и любителями для съемки блогов или обзоров.

Комплектация

  • Фон Fotokvant BGF-1520 Grey/Green.
  • Крючки под люверсы - 4 шт.

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