Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический

Переходник Fotokvant RFLH-07 (холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма)
Fotokvant RFLH-07 — это компактный металлический адаптер, предназначенный для установки вспышки или другого оборудования с креплением «холодный башмак» на стойку, штатив или любой другой держатель с резьбой 1/4 дюйма. Он является незаменимым аксессуаром для фотографов, работающих со студийным и портативным светом.
Основные характеристики
- Тип: Адаптер для крепления оборудования.
- Крепление для оборудования: Холодный башмак.
- Крепление на стойку: Резьбовое отверстие 1/4 дюйма.
- Материал: Металл.
- Особенности: Удобный винт-зажим.
Для чего используется
Этот адаптер решает практическую задачу по креплению оборудования вне камеры. Он позволяет:
- Установить накамерную вспышку на стойку: Использовать вспышку как полноценный студийный источник света.
- Крепить микрофоны и другие аксессуары: Устанавливать оборудование с «холодным башмаком» на штативы.
- Организовать мобильную студийную схему: Быстро и надежно закрепить оборудование с горчим башмаком на стойке.
Особенности конструкции
Адаптер изготовлен из прочного металла, что обеспечивает надежность и долговечность. Винт-зажим позволяет быстро и надежно фиксировать оборудование в «холодном башмаке». Стандартное резьбовое отверстие 1/4 дюйма совместимо с большинством стоек, штативов и других держателей.