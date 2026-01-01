Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический

Описание

Переходник Fotokvant RFLH-07 (холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма)

Fotokvant RFLH-07 — это компактный металлический адаптер, предназначенный для установки вспышки или другого оборудования с креплением «холодный башмак» на стойку, штатив или любой другой держатель с резьбой 1/4 дюйма. Он является незаменимым аксессуаром для фотографов, работающих со студийным и портативным светом.

Основные характеристики

Тип: Адаптер для крепления оборудования.

Адаптер для крепления оборудования. Крепление для оборудования: Холодный башмак.

Холодный башмак. Крепление на стойку: Резьбовое отверстие 1/4 дюйма.

Резьбовое отверстие 1/4 дюйма. Материал: Металл.

Металл. Особенности: Удобный винт-зажим.

Для чего используется

Этот адаптер решает практическую задачу по креплению оборудования вне камеры. Он позволяет:

Установить накамерную вспышку на стойку: Использовать вспышку как полноценный студийный источник света.

Использовать вспышку как полноценный студийный источник света. Крепить микрофоны и другие аксессуары: Устанавливать оборудование с «холодным башмаком» на штативы.

Устанавливать оборудование с «холодным башмаком» на штативы. Организовать мобильную студийную схему: Быстро и надежно закрепить оборудование с горчим башмаком на стойке.

Особенности конструкции

Адаптер изготовлен из прочного металла, что обеспечивает надежность и долговечность. Винт-зажим позволяет быстро и надежно фиксировать оборудование в «холодном башмаке». Стандартное резьбовое отверстие 1/4 дюйма совместимо с большинством стоек, штативов и других держателей.