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-5 %
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический

Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический

Fotokvant
Артикул: NVF-1842

Fotokvant RFLH-07 – металлический адаптер для крепления вспышки на винт 1/4". Оснащен удобным винтом-зажимом. Предназначен для крепления вспышки, накамерных микрофонов и прочего на штативы, стойки, риг-системыэ

Описание

Переходник Fotokvant RFLH-07 (холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма)

Fotokvant RFLH-07 — это компактный металлический адаптер, предназначенный для установки вспышки или другого оборудования с креплением «холодный башмак» на стойку, штатив или любой другой держатель с резьбой 1/4 дюйма. Он является незаменимым аксессуаром для фотографов, работающих со студийным и портативным светом.

Основные характеристики

  • Тип: Адаптер для крепления оборудования.
  • Крепление для оборудования: Холодный башмак.
  • Крепление на стойку: Резьбовое отверстие 1/4 дюйма.
  • Материал: Металл.
  • Особенности: Удобный винт-зажим.

Для чего используется

Этот адаптер решает практическую задачу по креплению оборудования вне камеры. Он позволяет:

  • Установить накамерную вспышку на стойку: Использовать вспышку как полноценный студийный источник света.
  • Крепить микрофоны и другие аксессуары: Устанавливать оборудование с «холодным башмаком» на штативы.
  • Организовать мобильную студийную схему: Быстро и надежно закрепить оборудование с горчим башмаком на стойке.

Особенности конструкции

Адаптер изготовлен из прочного металла, что обеспечивает надежность и долговечность. Винт-зажим позволяет быстро и надежно фиксировать оборудование в «холодном башмаке». Стандартное резьбовое отверстие 1/4 дюйма совместимо с большинством стоек, штативов и других держателей.

Комплектация

  • Адаптер Fotokvant RFLH-07 — 1 шт.

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