Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens

Fotokvant SB-6090BW – софтбокс 60×90 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-6090BW (артикул NVF-9118) – это лёгкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) размером 60×90 см, предназначенный для портретной и предметной съёмки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого, равномерного светового потока. Размер 60×90 см является одним из самых универсальных и популярных в студийной фотографии.
Свет от данного софтбокса имитирует освещение из окна и используется фотографами и видеографами для портретной поясной съёмки, а также для мелкой и среднегабаритной предметной фотографии. Благодаря комплектным рассеивателям и отражающей ткани, вы сможете добиться мягкого, обволакивающего света без жёстких теней.
Назначение и применение
- Портретная съёмка: для создания мягкого света при съёмке по пояс.
- Предметная съёмка: для фотографирования товаров и продуктов.
- Студийная работа: как основной или дополнительный источник света.
- Видеосъёмка: для мягкого, равномерного освещения.
Ключевые особенности
- Размер 60×90 см: универсальный размер для многих типов съёмки.
- Байонет Bowens: самый популярный стандарт для студийного оборудования.
- Два рассеивателя в комплекте: внутренний и внешний для регулировки мягкости света.
- Крепление для сот: возможность использования с сотами (Fotokvant GRID-6090 или Creative Light).
- Сменные адаптеры: возможность установки на другие байонеты через переходники.
- Глубина 35 см: оптимальная глубина для равномерного рассеивания света.
- Компактный чехол в комплекте: удобное хранение и транспортировка.
Технические характеристики
- Тип: прямоугольный софтбокс (квадробокс)
- Бренд: Fotokvant
- Модель: SB-6090BW
- Размер: 60 × 90 см
- Глубина: 35 см
- Байонет: Bowens (в комплекте)
- Комплектация: кольцо Bowens, 4 спицы, отражающая ткань, внешний рассеиватель, внутренний рассеиватель, чехол
- Применение: портретная, предметная, видеосъёмка
Сменные адаптеры для других байонетов
Софтбокс по умолчанию поставляется с байонетом Bowens, но через переходники может быть установлен на приборы с другими байонетами:
- Fotokvant AR-144-EL – на Elinchrom
- Fotokvant AR-144-HE – на Hensel
- Fotokvant AR-144-PF – на Profoto
- Fotokvant AR-144-EP – на Einstein Paul C. Buff
Соты для софтбокса
Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами:
Соты позволяют ограничить освещение и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).
Комплектация
- Установочное кольцо с байонетом Bowens – 1 шт.
- Спицы – 4 шт.
- Отражающая ткань – 1 шт.
- Внешний рассеиватель – 1 шт.
- Внутренний рассеиватель – 1 шт.
- Чехол для хранения и переноски – 1 шт.
Как использовать софтбокс
- Сборка: вставьте спицы в установочное кольцо, закрепите отражающую ткань.
- Установка рассеивателей: закрепите внутренний и внешний рассеиватели.
- Крепление на осветитель: установите собранный софтбокс на студийный моноблок или другой осветитель с байонетом Bowens.
- Использование сот: при необходимости установите соты для ограничения рассеивания света.
- Съёмка: используйте софтбокс как основной или дополнительный источник света.
Преимущества использования
- Мягкий свет: два рассеивателя обеспечивают равномерное освещение без жёстких теней.
- Универсальность: подходит для портретной и предметной съёмки.
- Совместимость: байонет Bowens и сменные адаптеры для других систем.
- Компактность: чехол для удобного хранения и переноски.
Совместимость с оборудованием
- Осветители: студийные моноблоки с байонетом Bowens (и другими через переходники).
- Соты: Fotokvant GRID-6090 и Creative Light.
Уход и хранение
- Храните софтбокс в комплектном чехле в сухом месте.
- При загрязнении рассеивателей аккуратно очищайте их мягкой тканью.
- Не складывайте софтбокс мокрым – это может повредить ткань и спицы.
- Проверяйте надёжность крепления перед использованием.