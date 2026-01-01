Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens

Описание

Fotokvant SB-6090BW – софтбокс 60×90 см с адаптером Bowens

Fotokvant SB-6090BW (артикул NVF-9118) – это лёгкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) размером 60×90 см, предназначенный для портретной и предметной съёмки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого, равномерного светового потока. Размер 60×90 см является одним из самых универсальных и популярных в студийной фотографии.

Свет от данного софтбокса имитирует освещение из окна и используется фотографами и видеографами для портретной поясной съёмки, а также для мелкой и среднегабаритной предметной фотографии. Благодаря комплектным рассеивателям и отражающей ткани, вы сможете добиться мягкого, обволакивающего света без жёстких теней.

Назначение и применение

Портретная съёмка: для создания мягкого света при съёмке по пояс.

для создания мягкого света при съёмке по пояс. Предметная съёмка: для фотографирования товаров и продуктов.

для фотографирования товаров и продуктов. Студийная работа: как основной или дополнительный источник света.

как основной или дополнительный источник света. Видеосъёмка: для мягкого, равномерного освещения.

Ключевые особенности

Размер 60×90 см: универсальный размер для многих типов съёмки.

универсальный размер для многих типов съёмки. Байонет Bowens: самый популярный стандарт для студийного оборудования.

самый популярный стандарт для студийного оборудования. Два рассеивателя в комплекте: внутренний и внешний для регулировки мягкости света.

внутренний и внешний для регулировки мягкости света. Крепление для сот: возможность использования с сотами (Fotokvant GRID-6090 или Creative Light).

возможность использования с сотами (Fotokvant GRID-6090 или Creative Light). Сменные адаптеры: возможность установки на другие байонеты через переходники.

возможность установки на другие байонеты через переходники. Глубина 35 см: оптимальная глубина для равномерного рассеивания света.

оптимальная глубина для равномерного рассеивания света. Компактный чехол в комплекте: удобное хранение и транспортировка.

Технические характеристики

Тип: прямоугольный софтбокс (квадробокс)

прямоугольный софтбокс (квадробокс) Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: SB-6090BW

SB-6090BW Размер: 60 × 90 см

60 × 90 см Глубина: 35 см

35 см Байонет: Bowens (в комплекте)

Bowens (в комплекте) Комплектация: кольцо Bowens, 4 спицы, отражающая ткань, внешний рассеиватель, внутренний рассеиватель, чехол

кольцо Bowens, 4 спицы, отражающая ткань, внешний рассеиватель, внутренний рассеиватель, чехол Применение: портретная, предметная, видеосъёмка

Сменные адаптеры для других байонетов

Софтбокс по умолчанию поставляется с байонетом Bowens, но через переходники может быть установлен на приборы с другими байонетами:

Соты для софтбокса

Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами:

Соты позволяют ограничить освещение и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).

Комплектация

Установочное кольцо с байонетом Bowens – 1 шт.

Спицы – 4 шт.

Отражающая ткань – 1 шт.

Внешний рассеиватель – 1 шт.

Внутренний рассеиватель – 1 шт.

Чехол для хранения и переноски – 1 шт.

Как использовать софтбокс

Сборка: вставьте спицы в установочное кольцо, закрепите отражающую ткань. Установка рассеивателей: закрепите внутренний и внешний рассеиватели. Крепление на осветитель: установите собранный софтбокс на студийный моноблок или другой осветитель с байонетом Bowens. Использование сот: при необходимости установите соты для ограничения рассеивания света. Съёмка: используйте софтбокс как основной или дополнительный источник света.

Преимущества использования

Мягкий свет: два рассеивателя обеспечивают равномерное освещение без жёстких теней.

два рассеивателя обеспечивают равномерное освещение без жёстких теней. Универсальность: подходит для портретной и предметной съёмки.

подходит для портретной и предметной съёмки. Совместимость: байонет Bowens и сменные адаптеры для других систем.

байонет Bowens и сменные адаптеры для других систем. Компактность: чехол для удобного хранения и переноски.

Совместимость с оборудованием

Осветители: студийные моноблоки с байонетом Bowens (и другими через переходники).

студийные моноблоки с байонетом Bowens (и другими через переходники). Соты: Fotokvant GRID-6090 и Creative Light.

Уход и хранение