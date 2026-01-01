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Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens

Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens

Fotokvant
Артикул: NVF-9118

Fotokvant SB-6090BW – софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.


Описание

Fotokvant SB-6090BW – софтбокс 60×90 см с адаптером Bowens

Fotokvant SB-6090BW (артикул NVF-9118) – это лёгкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) размером 60×90 см, предназначенный для портретной и предметной съёмки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого, равномерного светового потока. Размер 60×90 см является одним из самых универсальных и популярных в студийной фотографии.

Свет от данного софтбокса имитирует освещение из окна и используется фотографами и видеографами для портретной поясной съёмки, а также для мелкой и среднегабаритной предметной фотографии. Благодаря комплектным рассеивателям и отражающей ткани, вы сможете добиться мягкого, обволакивающего света без жёстких теней.

Назначение и применение

  • Портретная съёмка: для создания мягкого света при съёмке по пояс.
  • Предметная съёмка: для фотографирования товаров и продуктов.
  • Студийная работа: как основной или дополнительный источник света.
  • Видеосъёмка: для мягкого, равномерного освещения.

Ключевые особенности

  • Размер 60×90 см: универсальный размер для многих типов съёмки.
  • Байонет Bowens: самый популярный стандарт для студийного оборудования.
  • Два рассеивателя в комплекте: внутренний и внешний для регулировки мягкости света.
  • Крепление для сот: возможность использования с сотами (Fotokvant GRID-6090 или Creative Light).
  • Сменные адаптеры: возможность установки на другие байонеты через переходники.
  • Глубина 35 см: оптимальная глубина для равномерного рассеивания света.
  • Компактный чехол в комплекте: удобное хранение и транспортировка.

Технические характеристики

  • Тип: прямоугольный софтбокс (квадробокс)
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: SB-6090BW
  • Размер: 60 × 90 см
  • Глубина: 35 см
  • Байонет: Bowens (в комплекте)
  • Комплектация: кольцо Bowens, 4 спицы, отражающая ткань, внешний рассеиватель, внутренний рассеиватель, чехол
  • Применение: портретная, предметная, видеосъёмка

Сменные адаптеры для других байонетов

Софтбокс по умолчанию поставляется с байонетом Bowens, но через переходники может быть установлен на приборы с другими байонетами:

Соты для софтбокса

Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами:

Соты позволяют ограничить освещение и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).

Комплектация

  • Установочное кольцо с байонетом Bowens – 1 шт.
  • Спицы – 4 шт.
  • Отражающая ткань – 1 шт.
  • Внешний рассеиватель – 1 шт.
  • Внутренний рассеиватель – 1 шт.
  • Чехол для хранения и переноски – 1 шт.

Как использовать софтбокс

  1. Сборка: вставьте спицы в установочное кольцо, закрепите отражающую ткань.
  2. Установка рассеивателей: закрепите внутренний и внешний рассеиватели.
  3. Крепление на осветитель: установите собранный софтбокс на студийный моноблок или другой осветитель с байонетом Bowens.
  4. Использование сот: при необходимости установите соты для ограничения рассеивания света.
  5. Съёмка: используйте софтбокс как основной или дополнительный источник света.

Преимущества использования

  • Мягкий свет: два рассеивателя обеспечивают равномерное освещение без жёстких теней.
  • Универсальность: подходит для портретной и предметной съёмки.
  • Совместимость: байонет Bowens и сменные адаптеры для других систем.
  • Компактность: чехол для удобного хранения и переноски.

Совместимость с оборудованием

  • Осветители: студийные моноблоки с байонетом Bowens (и другими через переходники).
  • Соты: Fotokvant GRID-6090 и Creative Light.

Уход и хранение

  • Храните софтбокс в комплектном чехле в сухом месте.
  • При загрязнении рассеивателей аккуратно очищайте их мягкой тканью.
  • Не складывайте софтбокс мокрым – это может повредить ткань и спицы.
  • Проверяйте надёжность крепления перед использованием.

Комплектация

  • Кольцо установочное с байонетом Bowens - 1 шт.
  • Спицы - 4 шт.
  • Ткань отражающая - 1 шт.
  • Рассеиватель внешний - 1 шт.
  • Рассеиватель внутренний - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.

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