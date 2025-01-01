images
-15 %
Falcon Eyes L-150/B cтойка напольная база

Falcon Eyes L-150/B cтойка напольная база

Falcon Eyes
Артикул: VBR-500

Falcon Eyes L-150/B – напольная стальная стойка-база, максимальная рабочая высота составляет 15 см. Голова 5/8", резьба 1/4" и 3/8", оснащена поворотными ножками. Вес 0,5 кг.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 15
  • минимальная высота, см – 15
  • длина в сложенном состоянии, см – 35
  • размах треноги, см – 40
  • максимальная нагрузка, кг – 15
  • материал стойки – сталь
  • количество секций – 1
  • амортизатор – нет
  • зажимы-факсаторы – винтовые
  • материал фиксаторов – металл
  • ширина ножек, мм – 20
  • крепежный адаптер, дюйм – 5/8, съемный
  • установка адаптера горизонтально – нет
  • резьба, дюйм – 1/4 и 3/8
  • вес стойки, кг – 0,5

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes SLT-4RCR радиосинхронизатор приемник
Арт. VBR-447
Falcon Eyes SLT-4RCR радиосинхронизатор приемник
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Falcon Eyes SLT-4RCR – дополнительный приемник для радиосинхронизатора SLT-4.

-15 %1 090 ₽
920 ₽
В корзину
Grifon SB-60200 стрипбокс 60x200 см
Арт. NVF-2945
Grifon SB-60200 стрипбокс 60x200 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-60200 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 60х200 см. Байонет Bowens. Вес - 1,8 кг.

6 440 ₽
В корзину
Jinbei 75 x100 Pro Photographic Table стол для предметной съемки
Арт. NVF-6739
Jinbei 75 x100 Pro Photographic Table стол для предметной съемки
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Jinbei 75 x100 Pro Photographic Table – стол для предметной съемки размером 75×100 см с пластиковым покрытием выдерживающим нагрузку до 5 кг.

28 000 ₽
В корзину
Fotokvant BP-0710 Green фон пластиковый зеленый 0,7х1,0 м
Fotokvant BP-0710 Green фон пластиковый зеленый 0,7х1,0 м
Fotokvant BP-0710 Green фон пластиковый зеленый 0,7х1,0 м
Арт. NVF-7894
Fotokvant BP-0710 Green фон пластиковый зеленый 0,7х1,0 м
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BP-0710 Green – фон пластиковый. Цвет зеленый. Матовый. Размер, м – 0,7х1,0. 

Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.

760 ₽
В корзину

Видео

Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Видеообзор &quot;Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte&quot;
Видеообзор "Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte"
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера