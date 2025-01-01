Falcon Eyes L-150/B cтойка напольная база

Falcon Eyes SLT-4RCR – дополнительный приемник для радиосинхронизатора SLT-4.
Falcon Eyes L-150/B – напольная стальная стойка-база, максимальная рабочая высота составляет 15 см. Голова 5/8", резьба 1/4" и 3/8", оснащена поворотными ножками. Вес 0,5 кг.
Grifon SB-60200 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 60х200 см. Байонет Bowens. Вес - 1,8 кг.
Jinbei 75 x100 Pro Photographic Table – стол для предметной съемки размером 75×100 см с пластиковым покрытием выдерживающим нагрузку до 5 кг.
Fotokvant BP-0710 Green – фон пластиковый. Цвет зеленый. Матовый. Размер, м – 0,7х1,0.
Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
