Falcon Eyes L-150/B cтойка напольная база

Арт. NVF-7894

Fotokvant BP-0710 Green – фон пластиковый. Цвет зеленый. Матовый. Размер, м – 0,7х1,0.

Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.