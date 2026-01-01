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-17 %
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг

Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг

Fotokvant
Артикул: MTG-2328

Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра в максимально устойчивом положении. Нагрузкой до 5 кг. Матовой черной небликующей поверхностью и надежными виновыми креплениями. Металлический адаптер на 16 мм или 5/8 дюйма оснащен резьбой 1/4 дюйма.
Является универсальной стойкой-штативом для студийного оборудования, крепления для смартфонов.

Описание

Подходит для всех кольцевых осветителей, крепления смартфонов с резьбой 1/4 и студийных осветителей массой до 5 кг. Благодаря небольшому весу (1 кг) и компактности в сложенном виде (75 см) её удобно транспортировать.

Характеристики:

  • Максимальная высота - 210 см
  • Размер в сложенном состоянии - 75 см
  • Вес - 1 кг
  • Максимальная нагрузка - 5 кг
  • Диаметры труб - ноги - 16,5 мм; центр - 25 мм, 22 мм, 19 мм

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