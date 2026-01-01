Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг

Подходит для всех кольцевых осветителей, крепления смартфонов с резьбой 1/4 и студийных осветителей массой до 5 кг. Благодаря небольшому весу (1 кг) и компактности в сложенном виде (75 см) её удобно транспортировать.
- Кольцевых LED-осветителей
- Креплений для смартфонов
- Лёгких студийных осветителей
- Микрофонов (в комплекте с перекладиной LSP-73MAC)
- Рамок для объявлений (в комплекте LS-2102+A4 KIT)
Характеристики:
- Максимальная высота - 210 см
- Размер в сложенном состоянии - 75 см
- Вес - 1 кг
- Максимальная нагрузка - 5 кг
- Диаметры труб - ноги - 16,5 мм; центр - 25 мм, 22 мм, 19 мм