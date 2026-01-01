Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона черный

Описание

Мини-штатив Fotokvant TM-01 Black на гибких ножках для смартфона

Fotokvant TM-01 Black — это компактный и легкий мини-штатив (оригинальный дизайн GorillaPod) с гибкими ножками, предназначенный для установки смартфона. Он является отличным решением для мобильной фото- и видеосъемки, позволяя закрепить телефон на любых поверхностях и под любым углом. Благодаря универсальному держателю, штатив совместим с большинством современных смартфонов.

Основные характеристики

Тип: Мини-штатив на гибких ножках.

Мини-штатив на гибких ножках. Совместимость: Смартфоны шириной 55–85 мм (Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple и другие).

Смартфоны шириной 55–85 мм (Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple и другие). Крепление смартфона: Универсальный держатель с винтом 1/4".

Универсальный держатель с винтом 1/4". Длина ножек: 13 см.

13 см. Высота в сборе: 18 см.

18 см. Максимальная нагрузка: 300 г.

300 г. Вес: 67 г.

67 г. Цвет: Черный.

Для чего используется

Этот мини-штатив является незаменимым аксессуаром для мобильного контент-мейкера:

Видеосъемка: Стабильная запись видео, создание таймлапсов.

Стабильная запись видео, создание таймлапсов. Фотосъемка: Использование в качестве подставки для групповых фото или селфи.

Использование в качестве подставки для групповых фото или селфи. Крепление на любых поверхностях: Гибкие ножки позволяют обернуть их вокруг трубы, поручня, спинки стула и т.д.

Гибкие ножки позволяют обернуть их вокруг трубы, поручня, спинки стула и т.д. Прямые эфиры и стриминг: Надежная фиксация смартфона для проведения трансляций.

Особенности конструкции

Штатив имеет три гибкие ножки с шарнирным соединением, которые позволяют принимать любую форму, обеспечивая устойчивость на неровных поверхностях и возможность крепления к различным объектам. Универсальный держатель надежно фиксирует смартфон, а резьба 1/4" позволяет установить на штатив и другое легкое оборудование.