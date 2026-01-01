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Хит
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона черный
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона черный
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона черный
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона черный
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона черный
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона черный

Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона черный

Fotokvant
Артикул: NVF-8985

Fotokvant TM-01 Black – мини-штатив на гибких ножках для смартфона/ Легкий штатив с универсальным держателем для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой для крепления - 18 см. Вес - 67 гр. Максимальная нагрузка - 300 гр. Цвет - черный.


Описание

Мини-штатив Fotokvant TM-01 Black на гибких ножках для смартфона

Fotokvant TM-01 Black — это компактный и легкий мини-штатив (оригинальный дизайн GorillaPod) с гибкими ножками, предназначенный для установки смартфона. Он является отличным решением для мобильной фото- и видеосъемки, позволяя закрепить телефон на любых поверхностях и под любым углом. Благодаря универсальному держателю, штатив совместим с большинством современных смартфонов.

Основные характеристики

  • Тип: Мини-штатив на гибких ножках.
  • Совместимость: Смартфоны шириной 55–85 мм (Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple и другие).
  • Крепление смартфона: Универсальный держатель с винтом 1/4".
  • Длина ножек: 13 см.
  • Высота в сборе: 18 см.
  • Максимальная нагрузка: 300 г.
  • Вес: 67 г.
  • Цвет: Черный.

Для чего используется

Этот мини-штатив является незаменимым аксессуаром для мобильного контент-мейкера:

  • Видеосъемка: Стабильная запись видео, создание таймлапсов.
  • Фотосъемка: Использование в качестве подставки для групповых фото или селфи.
  • Крепление на любых поверхностях: Гибкие ножки позволяют обернуть их вокруг трубы, поручня, спинки стула и т.д.
  • Прямые эфиры и стриминг: Надежная фиксация смартфона для проведения трансляций.

Особенности конструкции

Штатив имеет три гибкие ножки с шарнирным соединением, которые позволяют принимать любую форму, обеспечивая устойчивость на неровных поверхностях и возможность крепления к различным объектам. Универсальный держатель надежно фиксирует смартфон, а резьба 1/4" позволяет установить на штатив и другое легкое оборудование.

Комплектация

  • Мини-штатив Fotokvant TM-01 Black — 1 шт.
  • Держатель для смартфона — 1 шт.

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