Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона черный

Мини-штатив Fotokvant TM-01 Black на гибких ножках для смартфона
Fotokvant TM-01 Black — это компактный и легкий мини-штатив (оригинальный дизайн GorillaPod) с гибкими ножками, предназначенный для установки смартфона. Он является отличным решением для мобильной фото- и видеосъемки, позволяя закрепить телефон на любых поверхностях и под любым углом. Благодаря универсальному держателю, штатив совместим с большинством современных смартфонов.
Основные характеристики
- Тип: Мини-штатив на гибких ножках.
- Совместимость: Смартфоны шириной 55–85 мм (Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple и другие).
- Крепление смартфона: Универсальный держатель с винтом 1/4".
- Длина ножек: 13 см.
- Высота в сборе: 18 см.
- Максимальная нагрузка: 300 г.
- Вес: 67 г.
- Цвет: Черный.
Для чего используется
Этот мини-штатив является незаменимым аксессуаром для мобильного контент-мейкера:
- Видеосъемка: Стабильная запись видео, создание таймлапсов.
- Фотосъемка: Использование в качестве подставки для групповых фото или селфи.
- Крепление на любых поверхностях: Гибкие ножки позволяют обернуть их вокруг трубы, поручня, спинки стула и т.д.
- Прямые эфиры и стриминг: Надежная фиксация смартфона для проведения трансляций.
Особенности конструкции
Штатив имеет три гибкие ножки с шарнирным соединением, которые позволяют принимать любую форму, обеспечивая устойчивость на неровных поверхностях и возможность крепления к различным объектам. Универсальный держатель надежно фиксирует смартфон, а резьба 1/4" позволяет установить на штатив и другое легкое оборудование.