SmallRig 2987 адаптер крепления аккумулятора Mini V Mount Battery Plate.

Описание

Основные особенности:

1. Разъем V Mount, совместимый с большинством аккумуляторов, имеющих аналогичный тип крепления.

2. Увеличивает срок эксплуатации узла крепления аккумулятора и разъема питания вашей камеры.

3. Два паза с цековкой под винты ¼», и несколько отверстий с резьбой ¼» и М4 для установки на адаптере струбцины и других принадлежностей для крепления.

4. Легкая (всего 63 г) и компактная конструкция помогает максимально снизить вес камеры.



Обратите внимание:

1. В комплект поставки не входит фиксатор V-Lock (male).

2. Адаптер имеет только механические элементы крепления аккумулятора стандарта V Mount, разъемов питания на нем нет.