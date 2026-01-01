SmallRig 2987 адаптер крепления аккумулятора Mini V Mount Battery Plate.

Основные особенности:
1. Разъем V Mount, совместимый с большинством аккумуляторов, имеющих аналогичный тип крепления.
2. Увеличивает срок эксплуатации узла крепления аккумулятора и разъема питания вашей камеры.
3. Два паза с цековкой под винты ¼», и несколько отверстий с резьбой ¼» и М4 для установки на адаптере струбцины и других принадлежностей для крепления.
4. Легкая (всего 63 г) и компактная конструкция помогает максимально снизить вес камеры.
Обратите внимание:
1. В комплект поставки не входит фиксатор V-Lock (male).
2. Адаптер имеет только механические элементы крепления аккумулятора стандарта V Mount, разъемов питания на нем нет.