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SmallRig 1547 держатель аккумулятора Battery Back
SmallRig 1547 держатель аккумулятора Battery Back
SmallRig 1547 держатель аккумулятора Battery Back
SmallRig 1547 держатель аккумулятора Battery Back
SmallRig 1547 держатель аккумулятора Battery Back
SmallRig 1547 держатель аккумулятора Battery Back

SmallRig 1547 держатель аккумулятора Battery Back

SmallRig
Артикул: MTG-0766

SmallRig 1547 держатель аккумулятора Battery Back.

Позволяет устанавливать крепления для аккумуляторов Anton Bauer QRC, Switronix, RED, Blueshape, IDX и т. д. на стандартные 15-миллиметровые направляющие (на расстояние 60 мм друг от друга). Все необходимые для установки крепежные элементы и ключи входят в комплект.

Описание

SmallRig 1547 держатель аккумулятора Battery Back

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