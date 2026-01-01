Артикул: MTG-0766

SmallRig 1547 держатель аккумулятора Battery Back.

Позволяет устанавливать крепления для аккумуляторов Anton Bauer QRC, Switronix, RED, Blueshape, IDX и т. д. на стандартные 15-миллиметровые направляющие (на расстояние 60 мм друг от друга). Все необходимые для установки крепежные элементы и ключи входят в комплект.