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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
SmallRig 1547 держатель аккумулятора Battery Back.
Позволяет устанавливать крепления для аккумуляторов Anton Bauer QRC, Switronix, RED, Blueshape, IDX и т. д. на стандартные 15-миллиметровые направляющие (на расстояние 60 мм друг от друга). Все необходимые для установки крепежные элементы и ключи входят в комплект.
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