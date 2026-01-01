SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite.

Основные особенности:
1. Совместим с аккумуляторами стандарта Sony NP-F, позволяет увеличить время работы камеры и других устройств.
2. Два выхода питания – 7,4 В и 12 В.
3. Индикация низкого заряда аккумулятора.
4. Резиновая прокладка, для надежной фиксации адаптера на оборудование.
Адаптер имеет индикатор уровня разряда. Красный светодиод загорается, если заряд аккумулятора составляет менее 30 процентов, и начинает мигать если уровень заряда меньше 10% и необходимо заменить батарею.
Для крепления на оборудовании предусмотрен винт ¼” с накатанной головкой или два винта ¼” с шестигранной головкой, а мягкая резиновая прокладка снизу адаптера обеспечивает его надежную фиксацию.
Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
1. Не используйте адаптер во влажной среде, чтобы избежать короткого замыкания.
2. В комплект НЕ входят кабели питания и аккумулятор NP-F.
3. Адаптер не имеет встроенного аккумулятора.
Характеристики:
- Материал - АБС-пластик / Поликарбонат
- Крепление - Резьба 1/4"
- Производитель - SMALLRIG
- Длина товарной упаковки, см - 10.6
- Высота товарной упаковки, см - 9.9
- Ширина товарной упаковки, см - 3.4
- Гарантия производителя - 1 год
- Совместимое оборудование - Аккумуляторы стандарта Sony NP-F