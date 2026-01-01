SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite.

Описание

Основные особенности:

1. Совместим с аккумуляторами стандарта Sony NP-F, позволяет увеличить время работы камеры и других устройств.

2. Два выхода питания – 7,4 В и 12 В.

3. Индикация низкого заряда аккумулятора.

4. Резиновая прокладка, для надежной фиксации адаптера на оборудование.

Адаптер имеет индикатор уровня разряда. Красный светодиод загорается, если заряд аккумулятора составляет менее 30 процентов, и начинает мигать если уровень заряда меньше 10% и необходимо заменить батарею.

Для крепления на оборудовании предусмотрен винт ¼” с накатанной головкой или два винта ¼” с шестигранной головкой, а мягкая резиновая прокладка снизу адаптера обеспечивает его надежную фиксацию.



Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:

1. Не используйте адаптер во влажной среде, чтобы избежать короткого замыкания.

2. В комплект НЕ входят кабели питания и аккумулятор NP-F.

3. Адаптер не имеет встроенного аккумулятора.

Характеристики: