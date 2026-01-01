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SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite
SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite
SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite
SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite
SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite
SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite
SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite
SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite

SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite

SmallRig
Артикул: MTG-0785

SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite.

Адаптер SmallRig NP-F Battery Adapter Plate Lite 3018 позволяет увеличить время работы оборудования за счет использования аккумуляторов стандарта Sony NP-F большой емкости. Два разъёма питания 12В и 7,4В могут быть использованы для подключения самые разные устройства (камеры, внешние мониторы и т.п.).

Описание

Основные особенности:
1. Совместим с аккумуляторами стандарта Sony NP-F, позволяет увеличить время работы камеры и других устройств.
2. Два выхода питания – 7,4 В и 12 В.
3. Индикация низкого заряда аккумулятора.
4. Резиновая прокладка, для надежной фиксации адаптера на оборудование.

Адаптер имеет индикатор уровня разряда. Красный светодиод загорается, если заряд аккумулятора составляет менее 30 процентов, и начинает мигать если уровень заряда меньше 10% и необходимо заменить батарею.
Для крепления на оборудовании предусмотрен винт ¼” с накатанной головкой или два винта ¼” с шестигранной головкой, а мягкая резиновая прокладка снизу адаптера обеспечивает его надежную фиксацию.

Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
1. Не используйте адаптер во влажной среде, чтобы избежать короткого замыкания.
2. В комплект НЕ входят кабели питания и аккумулятор NP-F.
3. Адаптер не имеет встроенного аккумулятора.

Характеристики:

  • Материал - АБС-пластик / Поликарбонат
  • Крепление - Резьба 1/4"
  • Производитель - SMALLRIG
  • Длина товарной упаковки, см - 10.6
  • Высота товарной упаковки, см - 9.9
  • Ширина товарной упаковки, см - 3.4
  • Гарантия производителя - 1 год
  • Совместимое оборудование - Аккумуляторы стандарта Sony NP-F

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