Артикул: MTG-0796

SmallRig 3168 адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate.

Адаптер SmallRig 3168 предназначен для использования аккумуляторов стандарта NP-F (включая оригинальные батареи Sony и батареи сторонних производителей) для питания кинокамер BMPCC 4K/6K и цифровых системных фотокамер.

Самоблокирующийся фиксатор позволяет быстро устанавливать и снимать аккумуляторы. Для крепления на клетках и другом оборудовании на адаптере есть отверстия под винты ¼”. Адаптер оснащен двумя выходами питания 8 В, 12 В и разъемом Type-C, через который можно заряжать аккумулятор NP-F или использовать его для питания внешних устройств. Для защиты оборудования от повреждений, все разъемы имеют защиту от короткого замыкания. Светодиодные индикаторы отображают подключение к адаптеру аккумулятора и уровень его заряда.