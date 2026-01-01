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SmallRig 3168 адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate
SmallRig 3168 адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate
SmallRig 3168 адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate
SmallRig 3168 адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate
SmallRig 3168 адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate
SmallRig 3168 адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate
SmallRig 3168 адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate

SmallRig 3168 адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate

SmallRig
Артикул: MTG-0796

SmallRig 3168 адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate.

Адаптер SmallRig 3168 предназначен для использования аккумуляторов стандарта NP-F (включая оригинальные батареи Sony и батареи сторонних производителей) для питания кинокамер BMPCC 4K/6K и цифровых системных фотокамер.
Самоблокирующийся фиксатор позволяет быстро устанавливать и снимать аккумуляторы. Для крепления на клетках и другом оборудовании на адаптере есть отверстия под винты ¼”. Адаптер оснащен двумя выходами питания 8 В, 12 В и разъемом Type-C, через который можно заряжать аккумулятор NP-F или использовать его для питания внешних устройств. Для защиты оборудования от повреждений, все разъемы имеют защиту от короткого замыкания. Светодиодные индикаторы отображают подключение к адаптеру аккумулятора и уровень его заряда.

Описание

Основные особенности:
1. Полная совместимость с аккумуляторами NP-F.
2. Два выходных напряжения – 8В и 12В.
3. Разъем Type-C, мощность 18Ватт.
4. Защита от короткого замыкания.
5. Индикатор подключения батареи и индикатор заряда батареи.

Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
1. После установки аккумулятора для включения питания нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку, расположенную на боковой панели адаптера.
2. Загорятся индикаторы подключения аккумулятора и уровня заряда. Питание подается на выходные разъемы.
3. После использования для выключения питания нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку, расположенную на боковой панели адаптера.

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