SmallRig 3168 адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate.

Основные особенности:
1. Полная совместимость с аккумуляторами NP-F.
2. Два выходных напряжения – 8В и 12В.
3. Разъем Type-C, мощность 18Ватт.
4. Защита от короткого замыкания.
5. Индикатор подключения батареи и индикатор заряда батареи.
Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
1. После установки аккумулятора для включения питания нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку, расположенную на боковой панели адаптера.
2. Загорятся индикаторы подключения аккумулятора и уровня заряда. Питание подается на выходные разъемы.
3. После использования для выключения питания нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку, расположенную на боковой панели адаптера.