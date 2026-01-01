SmallRig 3016 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Plate с адаптером для 15мм направляющих.

Основные особенности:
1. Разъем V Mount, совместимый с большинством аккумуляторов, имеющих аналогичный тип крепления.
2. Увеличивает срок эксплуатации узла крепления аккумулятора и разъема питания вашей камеры.
3. Два фиксатора предотвращают прокручивание аккумулятора при установке.
4. Несколько пазов с цековкой под винты ¼», М3, М4 и большое количество отверстий с резьбой ¼», ARRI3/8» и М4 для установки на адаптере струбцины и других принадлежностей для крепления.
5. Доступно несколько способов установки на оборудование, совместим с Blackmagic URSA mini.
Используя несколько пазов с цековкой под винты ¼», М3, М4 и большое количество отверстий с резьбой ¼», ARRI3/8» и М4 на адаптере можно закрепить струбцину, зажим или специальный держатель. Это позволит установить аккумулятор на штативе, направляющих и другом оборудовании в самых разных комбинациях.
Обратите внимание:
1. В комплект поставки не входит фиксатор V-Lock (male).
2. Адаптер имеет только механические элементы крепления аккумулятора стандарта V Mount, разъемов питания на нем нет.
Характеристики:
- Материал - Алюминиевый сплав
- Крепление - Резьба 1/4", ARRI 3/8", зажим для 15мм направляющих
- Производитель - SMALLRIG
- Длина товарной упаковки, см - 13.5
- Высота товарной упаковки, см - 10
- Ширина товарной упаковки, см - 5.5
- Гарантия производителя - 1 год
- Совместимое оборудование - Аккумуляторы с креплением V-Mount