SmallRig 3016 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Plate с адаптером для 15мм направляющих.

Описание

Основные особенности:

1. Разъем V Mount, совместимый с большинством аккумуляторов, имеющих аналогичный тип крепления.

2. Увеличивает срок эксплуатации узла крепления аккумулятора и разъема питания вашей камеры.

3. Два фиксатора предотвращают прокручивание аккумулятора при установке.

4. Несколько пазов с цековкой под винты ¼», М3, М4 и большое количество отверстий с резьбой ¼», ARRI3/8» и М4 для установки на адаптере струбцины и других принадлежностей для крепления.

5. Доступно несколько способов установки на оборудование, совместим с Blackmagic URSA mini.

Используя несколько пазов с цековкой под винты ¼», М3, М4 и большое количество отверстий с резьбой ¼», ARRI3/8» и М4 на адаптере можно закрепить струбцину, зажим или специальный держатель. Это позволит установить аккумулятор на штативе, направляющих и другом оборудовании в самых разных комбинациях.

Обратите внимание:

1. В комплект поставки не входит фиксатор V-Lock (male).

2. Адаптер имеет только механические элементы крепления аккумулятора стандарта V Mount, разъемов питания на нем нет.

Характеристики: