SmallRig 1846B адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit.

Описание

Основные особенности:

1. В комплект входит площадка с разъемом и фиксатор V-Lock.

2. Совместим с зажимом SmallRig Rod Clamp 25 мм для стабилизаторов DJI Ronin M/MX.

3. Можно закрепить на задней панели камеры Blackmagic Ursa Mini или на направляющих.

4. Встроенные ограничители предотвращают проворачивание в разъеме V-Mount подключенной батареи.

5. Фиксатор V-Lock можно использовать для замены оригинального замка батареи V-Mount.

6. Быстрая и надежная блокировка

Обратите внимание, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Этот продукт НЕ совместим с аккумуляторами PAGlink PL96T Time Battery и Patona Premium Battery для BP-190WS.

Характеристики: