GreenBean Mini Crab V-mount зажим

Арт. NVF-7291

Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Отлично подходит для съемки на выезде. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а так же в репортажной съемке. Диаметр купола - 84 см. Вес - 200 г.