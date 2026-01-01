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GreenBean Mini Crab V-mount зажим
GreenBean Mini Crab V-mount зажим
GreenBean Mini Crab V-mount зажим
GreenBean Mini Crab V-mount зажим
GreenBean Mini Crab V-mount зажим

GreenBean Mini Crab V-mount зажим

GreenBean
Артикул: OLE-3718

Алюминиевый зажим для монтажа аккумуляторов типа V-mount на стойках диаметром до 40 мм. Для удобства извлечения аккумулятора предусмотрен длинный рычаг предохранительного фиксатора на адаптере.

Описание

Характеристики:

  • Диаметр крепления - до 40 мм
  • Размер 120х100х47 мм
  • Вес 260 г

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