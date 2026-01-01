GreenBean Mini Crab V-mount зажим

Характеристики:
- Диаметр крепления - до 40 мм
- Размер 120х100х47 мм
- Вес 260 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Алюминиевый зажим для монтажа аккумуляторов типа V-mount на стойках диаметром до 40 мм. Для удобства извлечения аккумулятора предусмотрен длинный рычаг предохранительного фиксатора на адаптере.
Характеристики:
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Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий
Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.
Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.
Fotokvant FLH-18 – складной винт 1/4".
Используется для крепления камеры на ремешок или рюкзак. Максимальная нагрузка – около 1 кг. Длина ножки - 1 см, ширина шляпки - 3 мм. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – сталь.
Fotokvant RCL-S2 – надежный металлический зажим-струбцина для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. Подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Минимальный диаметр отверстия – 10 мм, максимальный – 41 мм. Вес – 128 г. Максимальная нагрузка – 3 кг.
Данный зажим получил собственное прозвище - "краб", за подобие клеши и силу зажима.
Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из железа с никеливым покрытием. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.
Fotokvant HB-10 Ballhead шаровая голова мини для камеры до 1 кг. Шаровая голова Ballhead для мини-штатива с резьбой 1/4 дюйма. Максимальная нагрузка, кг – 1,0, вес, г – 85, высота, см – 5. Цвет - черный.