Grifon BP-V 01 II держатель батарей V-mount для LED HC 1000 SB

Описание

Держатель батарей V-mount Grifon BP-V 01 II для LED HC 1000 SB

Grifon BP-V 01 II — это кронштейн-адаптер для питания светодиодных осветителей от аккумуляторов стандарта V-mount. Устройство разработано специально для моделей серии Grifon HC-1000SB, но подходит и для другого совместимого оборудования. Конструкция позволяет подключать до двух батарей V-mount (14.8V, I ≥10A) одновременно, что значительно увеличивает время автономной работы осветителя на выездных съемках. Продолжительность работы зависит от емкости установленных аккумуляторов.

Способ применения и установки

Держатель крепится непосредственно к стойке с осветительным прибором, однако конструкция предусматривает и альтернативные варианты: благодаря входящему в комплект ремню, блок питания можно переносить на плече или вешать на стойку, что повышает удобство работы в полевых условиях. В комплект также входит кабель длиной 2 м для подключения к осветителю и зажим для крепления.

Устройство включает встроенную защиту от перенапряжения, что обеспечивает безопасность подключенного оборудования.

Основные характеристики