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-8 %
Grifon BP-V 01 II держатель батарей V-mount для LED HC 1000 SB
Grifon BP-V 01 II держатель батарей V-mount для LED HC 1000 SB
Grifon BP-V 01 II держатель батарей V-mount для LED HC 1000 SB
Grifon BP-V 01 II держатель батарей V-mount для LED HC 1000 SB
Grifon BP-V 01 II держатель батарей V-mount для LED HC 1000 SB
Grifon BP-V 01 II держатель батарей V-mount для LED HC 1000 SB
Grifon BP-V 01 II держатель батарей V-mount для LED HC 1000 SB
Grifon BP-V 01 II держатель батарей V-mount для LED HC 1000 SB
Grifon BP-V 01 II держатель батарей V-mount для LED HC 1000 SB

Grifon BP-V 01 II держатель батарей V-mount для LED HC 1000 SB

Grifon
Артикул: MTG-6281

Grifon BP-V 01 II держатель батарей V-mount для LED HC 1000 SB. Позволяет запитывать приборы, работающие на батареях типа V-mount. В том числе мощные, подключая сразу две батареи (время работы зависит от емкости аккумуляторов). Крепится как к стойке с прибором, так и носится или вешается на ремне (в комплекте).

Описание

Держатель батарей V-mount Grifon BP-V 01 II для LED HC 1000 SB

Grifon BP-V 01 II — это кронштейн-адаптер для питания светодиодных осветителей от аккумуляторов стандарта V-mount. Устройство разработано специально для моделей серии Grifon HC-1000SB, но подходит и для другого совместимого оборудования. Конструкция позволяет подключать до двух батарей V-mount (14.8V, I ≥10A) одновременно, что значительно увеличивает время автономной работы осветителя на выездных съемках. Продолжительность работы зависит от емкости установленных аккумуляторов.

Способ применения и установки

Держатель крепится непосредственно к стойке с осветительным прибором, однако конструкция предусматривает и альтернативные варианты: благодаря входящему в комплект ремню, блок питания можно переносить на плече или вешать на стойку, что повышает удобство работы в полевых условиях. В комплект также входит кабель длиной 2 м для подключения к осветителю и зажим для крепления.

Устройство включает встроенную защиту от перенапряжения, что обеспечивает безопасность подключенного оборудования.

Основные характеристики

  • Тип: Адаптер питания для двух батарей V-mount.
  • Назначение: Питание светодиодных осветителей (серия HC-1000SB).
  • Совместимость: Батареи V-mount 14.8В.
  • Комплектация: Брекет, зажим, кабель 2 м, ремень для переноски.

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