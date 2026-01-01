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SmallRig 2988 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Plate
SmallRig 2988 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Plate
SmallRig 2988 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Plate
SmallRig 2988 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Plate
SmallRig 2988 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Plate
SmallRig 2988 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Plate
SmallRig 2988 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Plate

SmallRig 2988 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Plate

SmallRig
Артикул: MTG-0782

SmallRig 2988 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Plate.

SmallRig V Mount Battery Plate 2988 – адаптер со стандартным разъемом V Mount, совместим с большинством аккумуляторов, имеющих аналогичный тип крепления. Увеличивает срок эксплуатации узла крепления аккумулятора и разъема питания камеры.
Используя несколько пазов с цековкой под винты ¼», М3, М4 и большое количество отверстий с резьбой ¼», ARRI3/8» и М4 на адаптере можно закрепить струбцину, зажим или специальный держатель. Это позволит установить аккумулятор на штативе, направляющих и другом оборудовании в самых разных комбинациях.

Описание

Основные особенности:
1. Разъем V Mount, совместимый с большинством аккумуляторов, имеющих аналогичный тип крепления.
2. Увеличивает срок эксплуатации узла крепления аккумулятора и разъема питания вашей камеры.
3. Два фиксатора предотвращают прокручивание аккумулятора при установке.
4. Несколько пазов с цековкой под винты ¼», М3, М4 и большое количество отверстий с резьбой ¼», ARRI3/8» и М4 для установки на адаптере струбцины и других принадлежностей для крепления.
5. Доступно несколько способов установки на оборудование, совместим с Blackmagic URSA mini.

Обратите внимание:
1. В комплект поставки не входит фиксатор V-Lock (male).
2. Адаптер имеет только механические элементы крепления аккумулятора стандарта V Mount, разъемов питания на ней нет.

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