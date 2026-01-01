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Aputure Quick Release Clamp быстросъёмный зажим
Aputure Quick Release Clamp быстросъёмный зажим
Aputure Quick Release Clamp быстросъёмный зажим
Aputure Quick Release Clamp быстросъёмный зажим
Aputure Quick Release Clamp быстросъёмный зажим
Aputure Quick Release Clamp быстросъёмный зажим

Aputure Quick Release Clamp быстросъёмный зажим

Aputure
Артикул: DAN-6910

Быстросъеный зажим Aputure Quick Release Clamp.

Универсальный зажим оснащеный регулируемой губкой, которая может зажиматься на подставке, а также на квадратную или круглую трубу диаметром от 2 до 5 см, оборудована рукояткой с храповым механизмом для торцевых ключей. Встроенный быстросъемный приемник имеет рычаг для легкого открытия, а входящая в комплект быстросъемная пластина имеет V-образный клин для удобного подвешивания внешней батареи для светового блока. Размер - 10x8x10 см. Вес - 714 г.

Описание

Aputure Quick Release Clamp быстросъёмный зажим

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