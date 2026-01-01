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Silberra FIXER N фиксаж нейтральный сухой

Silberra FIXER N фиксаж нейтральный сухой

Silberra
Артикул: DAN-9605

Silberra FIXER N фиксаж нейтральный сухой.

Закрепитель Silberra FIXER N является простейшим по составу и давно применяемым на практике рецептом нейтрального фиксажа. Содержит одно действующее вещество. Подходит для фиксирования всех типов фотоматериалов: пленок (в том числе и технических), пластинок, фотобумаг. Нейтральный фиксаж идеален для работы с мелкозернистыми и сверхмелкозернистыми материалами, а также идеален для применения после подкрашивающих проявителей (пирокат, амидоловые проявители). При этом практическое применение фиксажа Silberra FIXER N имеет некоторые условия и ограничения.

Описание

Состав:

Тиосульфат натрия

Способ приготовления рабочего раствора

Рабочий раствор готовится введением реактивов в воду при умеренно-активном перемешивании (используйте только стеклянные палочки или иные инертные материалы для размешивания реактивов в воде!). Для приготовления рабочего раствора проявителя рекомендуется использовать только дистиллированную воду. Порядок приготовления рабочего раствора следующий: в дистилированную воду объемом 400-600 мл, подогретую до 40-45 градусов Цельсия, ввести содержимое пакета №1, перемешать до полного растворения; если в ходе перемешивания реактивов в растворе образуются комки, их следует раздавливать палочкой или лопаткой для перемешивания. Долить полученный объем дистиллированной водой до 1 литра и остудить до комнатной температуры перед использованием.
Примечание: во время растворения тиосульфата натрия изначальная температура раствора понизится примерно на 10 градусов Цельсия.

Время закрепления

При температуре 20 градусов Цельсия и умеренной агитации, в свежем растворе время фиксирования большинства обычных негативных фотоматериалов составляет 10-12 минут; время фиксирования баритовых фотобумаг составляет 15-20 минут, полиэтиленированных - 10-15 минут.

Оптимальное время закрепления под любую конкретную фотопленку необходимо подбирать исходя из трехкратного времени осветления. Время осветления – это время, за которое погруженный в фиксаж промытый (размоченный в воде в течении нескольких минут) негативный фотоматериал становится полностью прозрачным – молочно-мутная окраска исчезает, подложка становится прозрачной. Дя определения времени осветления обычно используется зарядный язычок пленки, который отрезается от кассеты и при помощи пинцета погружается в рабочий раствор фиксажа наполовину. Отметив по таймеру время осветления, его умножают на 3 и получают время закрепления к данной фотопленке.

Для фотобумаг таких тестов обычно не проводят, полагаясь на указанный на фиксаже номинал времени закрепления.

Предел использования

Рабочий раствор фиксажа Silberra FIXER N в объеме 1 литра рассчитан на обработку до 15 фотопленок типа 135 мм, или до 30-35 листов формата 18х24 см (или, примерно, 2,6 м.кв. фотобумаги).

Побочные действия

Плохо сочетается с теплыми тонами в отпечатках и снимках; не рекомендуется закреплять в одном и том же объеме фиксажа и фотобумагу, и фотопленку.

Правила хранения

В сухом темном прохладном месте; беречь от детей. Растворы должны храниться в плотно закупоренной качественной посуде, без доступа воздуха и с минимальным количеством остаточного воздуха над раствором. Потемнение или сильное окрашивание раствора индицирует его истощение, такой раствор следует утилизировать.

Срок годности

В виде порошка в оригинальных запаянных пакетах: до 24 месяцев. В виде рабочего раствора фиксаж Silberra Fixer N хранится в закрытой бутылке не более 3 месяцев с момента приготовления; частично использованный раствор – не дольше 2 суток.

Правила утилизации

Проявители и фиксажи Silberra подлежат утилизации в соответствии с правилами и нормативными актами, принятыми на территории страны применения. Концентраты проявителей в жидком виде токсичны (если не указано иное) и могут нанести вред окружающей среде при некорректной утилизации. Silberra рекомендует сдавать отработанные проявители и фиксажи в организации, занимающиеся переработкой химических отходов и имеющие соответствующие лицензии на утилизацию и переработку фотореактивов. 

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