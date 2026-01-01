Silberra FIXER A1 фиксаж кислый сухой.

Описание

Состав:

Тиосульфат натрия кристаллический, метабисульфит калия

Способ приготовления рабочего раствора

Рабочий раствор готовится введением реактивов в воду при умеренно-активном перемешивании (используйте только стеклянные палочки или иные инертные материалы для размешивания реактивов в воде!). Для приготовления рабочего раствора проявителя рекомендуется использовать только дистиллированную воду. Порядок приготовления рабочего раствора следующий:

1) Дистилированную воду объемом 400-600 мл подогреть до 55-60 градусов Цельсия;

2) Ввести в воду содержимое пакета №1, перемешать до полного растворения;

3) Дистиллированную воду отдельным объемом 200-300 мл подогреть до 25-30 градусов Цельсия;

4) Ввести в воду содержимое пакета №2, перемешать до полного растворения;

Реактивы из пакетов вводятся последовательно, один пакет за другим, как только растворяется содержимое предыдущего пакета. Если в ходе перемешивания реактивов в растворе образуются комки, их следует раздавливать палочкой или лопаткой для перемешивания. Когда оба раствора будут готовы, раствор с содержимым пакета №2 вливают в раствор с содержимым пакета №1, при этом постоянно размешивая растворы стеклянной палочкой. Итоговый раствор остужают до комнатной температуры и доливают дистиллированной водой до 1 литра. После этого необходимо дать полученному рабочему раствору отстояться не менее 1 часа перед первым его применением.

Время закрепления

Рабочий раствор фиксажа Silberra FIXER A1 при умеренной агитации завершает закрепление изображений на фотопленке за 7-12 минут, на фотобумаге на баритовой основе – за 10-15 минут, на RC-фотобумаге – за 5-7 минут.

Оптимальное время закрепления под любую конкретную фотопленку необходимо подбирать исходя из трехкратного времени осветления. Время осветления – это время, за которое погруженный в фиксаж промытый (размоченный в воде в течении нескольких минут) негативный фотоматериал становится полностью прозрачным – молочно-мутная окраска исчезает, подложка становится прозрачной. Дя определения времени осветления обычно используется зарядный язычок пленки, который отрезается от кассеты и при помощи пинцета погружается в рабочий раствор фиксажа наполовину. Отметив по таймеру время осветления, его умножают на 3 и получают время закрепления к данной фотопленке.

Для фотобумаг таких тестов обычно не проводят, полагаясь на указанный на фиксаже номинал времени закрепления.

Предел использования

Рабочий раствор фиксажа Silberra FIXER A1 при умеренной агитации способен закрепить до 15 фотопленок типа 135 мм, или до 30-35 листов формата 18х24 см (или, примерно, 2,6 м.кв. фотобумаги).

Побочные действия

Не рекомендуется закреплять в одном и том же объеме фиксажа и фотобумагу, и фотопленку.

Правила хранения

В сухом темном прохладном месте; беречь от детей. Растворы должны храниться в плотно закупоренной качественной посуде, без доступа воздуха и с минимальным количеством остаточного воздуха над раствором.

Срок годности

В виде порошка в оригинальных запаянных пакетах: до 24 месяцев. В виде рабочего раствора фиксаж Silberra Fixer A1 хранится в закрытой бутылке не более 6 месяцев с момента приготовления; частично использованный раствор – не дольше 3 месяцев.

Правила утилизации

Проявители и фиксажи Silberra подлежат утилизации в соответствии с правилами и нормативными актами, принятыми на территории страны применения. Концентраты проявителей в жидком виде токсичны (если не указано иное) и могут нанести вред окружающей среде при некорректной утилизации. Silberra рекомендует сдавать отработанные проявители и фиксажи в организации, занимающиеся переработкой химических отходов и имеющие соответствующие лицензии на утилизацию и переработку фотореактивов.