QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см

Штатив QZSD Q222 с шаровой головой (черный)
QZSD Q222 — это компактный алюминиевый штатив-трансформер, предназначенный для фотографов и видеографов, которые ценят мобильность и функциональность. Модель оснащена шаровой головой с быстросъемной площадкой и может легко трансформироваться в монопод, что делает ее универсальным решением для различных съемочных задач.
Основные характеристики
- Тип головы: Шаровая.
- Максимальная высота: 155 см.
- Длина в сложенном виде: 58 см.
- Максимальная нагрузка: 8 кг.
- Вес: 1,53 кг.
- Материал: Алюминий.
- Количество секций: 4.
Ключевые особенности
- Трансформация в монопод: Штатив легко превращается в монопод, что расширяет его функциональность.
- Реверсивная центральная колонна: Позволяет вести съемку с нижней точки или для макросъемки.
- Крюк для подвеса груза: Обеспечивает дополнительную стабильность на ветру или неровной поверхности.
- Цанговые зажимы ног: Обеспечивают быструю и надежную фиксацию секций.
- Резиновые ножки: Предотвращают скольжение на различных поверхностях.
- Комплектный чехол: Обеспечивает удобное хранение и транспортировку.
Для чего используется
Штатив QZSD Q222 является универсальным инструментом для различных жанров съемки:
- Пейзажная и архитектурная съемка: Обеспечивает стабильность для длинных выдержек.
- Макросъемка: Реверсивная колонна позволяет снимать с уровня земли.
- Видеосъемка: Шаровая голова обеспечивает плавное управление.
- Путешествия: Компактные размеры и малый вес.