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QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см

QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см

QZSD
Артикул: DAN-4046

QZSD Q222 Черный штатив с шаровой головой с максимальной высотой 159 см. Компактный штатив-трансформер с шаровой головой. Максимальная высота - 155 см, в сложенном виде - 58 см. Максимальная нагрузка - до 8 кг. Вес - 1,53 кг. Материал - алюминий.

Описание

Штатив QZSD Q222 с шаровой головой (черный)

QZSD Q222 — это компактный алюминиевый штатив-трансформер, предназначенный для фотографов и видеографов, которые ценят мобильность и функциональность. Модель оснащена шаровой головой с быстросъемной площадкой и может легко трансформироваться в монопод, что делает ее универсальным решением для различных съемочных задач.

Основные характеристики

  • Тип головы: Шаровая.
  • Максимальная высота: 155 см.
  • Длина в сложенном виде: 58 см.
  • Максимальная нагрузка: 8 кг.
  • Вес: 1,53 кг.
  • Материал: Алюминий.
  • Количество секций: 4.

Ключевые особенности

  • Трансформация в монопод: Штатив легко превращается в монопод, что расширяет его функциональность.
  • Реверсивная центральная колонна: Позволяет вести съемку с нижней точки или для макросъемки.
  • Крюк для подвеса груза: Обеспечивает дополнительную стабильность на ветру или неровной поверхности.
  • Цанговые зажимы ног: Обеспечивают быструю и надежную фиксацию секций.
  • Резиновые ножки: Предотвращают скольжение на различных поверхностях.
  • Комплектный чехол: Обеспечивает удобное хранение и транспортировку.

Для чего используется

Штатив QZSD Q222 является универсальным инструментом для различных жанров съемки:

  • Пейзажная и архитектурная съемка: Обеспечивает стабильность для длинных выдержек.
  • Макросъемка: Реверсивная колонна позволяет снимать с уровня земли.
  • Видеосъемка: Шаровая голова обеспечивает плавное управление.
  • Путешествия: Компактные размеры и малый вес.

Комплектация

  • Штатив QZSD Q222 — 1 шт.
  • Чехол для хранения и переноски — 1 шт.

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