YongNuo YN08Li Pink 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов розовый

Светильник используется для бестеневого освещения лица при селфи и поэтому более используется для фотографий в сфере мейкап и селфи (Makeup & selfie beauty lamp). Осветитель обеспечивает очень мягкую и аккуратную подстветку.
Прибор имеет встроенное косметическое зеркало внутри кольцевой лампы, что в основном нужно при make up, переключатель цветовой температуры 3200 - 5500 K и регулировку яркости.
В данной модель использует отдну мощную литий ионную батарею распространенного стандарта 18650 (приобретается отдельно), которая не только дает возможность долгой работы но и еще позволяет подзарядить смартфон через встроенный в светильник порт USB.
Характеристики:
- цветовая температура - 3200-5500 K
- мощность - 1 w
- яркость -186 LM
- количество светодиодов - 24
- размер - 152x105x35 мм
- вес - 90 гр