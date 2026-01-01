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YongNuo YN08Li Pink 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов розовый
YongNuo YN08Li Pink 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов розовый
YongNuo YN08Li Pink 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов розовый
YongNuo YN08Li Pink 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов розовый
YongNuo YN08Li Pink 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов розовый

YongNuo YN08Li Pink 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов розовый

Yongnuo
Артикул: DAN-4660

Светодиодный осветитель YongNuo YN08Li Pink (3200-5500K) для смартфонов, розовый.

Оригинальная кольцевая лампа для смарфона на пришепке. Цветовая температура 3200 - 5600 К, яркость - 186 LM. Мощность диодов - 1 Вт, количество светодиодов - 24. Цвет - розовый.

Описание

Светильник используется для бестеневого освещения лица при селфи и поэтому более используется для фотографий в сфере мейкап и селфи (Makeup & selfie beauty lamp). Осветитель обеспечивает очень мягкую и аккуратную подстветку.

Прибор имеет встроенное косметическое зеркало внутри кольцевой лампы, что в основном нужно при make up, переключатель цветовой температуры 3200 - 5500 K и регулировку яркости.

В данной модель использует отдну мощную литий ионную батарею распространенного стандарта 18650 (приобретается отдельно), которая не только дает возможность долгой работы но и еще позволяет подзарядить смартфон через встроенный в светильник порт USB.

Характеристики:

  • цветовая температура - 3200-5500 K
  • мощность - 1 w
  • яркость -186 LM
  • количество светодиодов - 24
  • размер - 152x105x35 мм
  • вес - 90 гр

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