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Silberra S-76 проявитель для фотопленки сухой

Silberra S-76 проявитель для фотопленки сухой

Silberra
Артикул: DAN-9607

Silberra S-76 появитель для фотопленки сухой.

Проявитель Silberra S-76 предназначен для получения наибольшего количества деталей в тенях и наибольшей светочувствительности фотослоев при невысоком контрасте негативов.

Описание

Состав:

метол, сульфит натрия безводный, гидрохинон, натрий тетраборнокислый

Способ приготовления рабочего раствора

Рабочий раствор готовится введением реактивов в воду при умеренно-активном перемешивании (используйте только стеклянные палочки или иные инертные материалы для размешивания реактивов в воде!). Для приготовления рабочего раствора проявителя рекомендуется использовать только дистиллированную воду. Порядок приготовления рабочего раствора следующий:
1) Дистилированную воду объемом 750 мл подогреть до 48-50 градусов Цельсия;
2) Ввести в воду содержимое пакета №1, перемешать до полного растворения;
3) Ввести в воду содержимое пакета №2, перемешать до полного растворения;

Реактивы из пакетов вводятся последовательно, один за другим, как только растворяется предыдущий. Если в ходе перемешивания реактивов в растворе образуются комки, их следует раздавливать палочкой или лопаткой для перемешивания. После растворения всех реактивов раствор необходимо долить дистиллированной водой до 1 литра и остудить до комнатной температуры (20-22 градуса Цельсия). При необходимости – профильтровать.

Предел использования

Рабочий раствор проявителя Silberra S-76 для фотопленок возможно использовать для проявки до 10 пленок формата 135/36 при условии увеличения рекомендуемого времени проявки на 10% за каждую проявленную в растворе пленку.

Побочные действия

Возможно легкое помутнение раствора, которое не влияет на его химические свойства.

Правила хранения

В сухом темном прохладном месте; беречь от детей. Растворы должны храниться в плотно закупоренной качественной посуде, без доступа воздуха и с минимальным количеством остаточного воздуха над раствором.

Срок годности

В виде порошка в оригинальных запаянных пакетах: 60 месяцев. В виде рабочего раствора проявителя Silberra S-76 в закрытой бутылке 6 месяцев с даты приготовления. Частично использованный раствор может храниться в закрытой таре до 45 дней (внимание: раствор, отработавший более половины материалов от предела использования, хранению не подлежит). 

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