Silberra ST-1 проявитель

Описание

Состав:

метол, сульфит натрия безводный, гидрохинон, натрий углекислый безводный, калий бромистый

Способ приготовления рабочего раствора

Рабочий раствор готовится введением реактивов в воду при умеренно-активном перемешивании (используйте только стеклянные палочки или иные инертные материалы для размешивания реактивов в воде!). Для приготовления рабочего раствора проявителя рекомендуется использовать только дистиллированную воду. Порядок приготовления рабочего раствора следующий:

1) Дистилированную воду объемом 750 мл подогреть до 35-40 градусов Цельсия;

2) Ввести в воду содержимое пакета №1, перемешать до полного растворения;

3) Ввести в воду содержимое пакета №2, перемешать до полного растворения;

Реактивы из пакетов вводятся последовательно, один за другим, как только растворяется предыдущий. Если в ходе перемешивания реактивов в растворе образуются комки, их следует раздавливать палочкой или лопаткой для перемешивания. После растворения всех реактивов раствор необходимо долить дистиллированной водой до 1 литра и остудить до комнатной температуры (20-22 градуса Цельсия).

Время проявки

Средняя продолжительность проявления фотобумаги в свежем рабочем растворе Silberra ST-1 при 20° составляет 1-2 минуты (для бумаг на прорезиненной основе – меньше 2 минут, для бумаг на баритовой основе – порядка 2 минут).

Для фотопленок и иных негативных материалов время проявки составляет в среднем 4 минуты для чувствительности ISO=100. Оптимальное время проявления фотопленок можно узнать воспользовавшись рекомендациями производителя (указываются на плёнках).

Предел использования

Рабочий раствор проявителя Silberra ST-1 для фотопленок возможно использовать от 10 до 20 раз. В 1 литре раствора можно проявить до 20 фотопленок 135 типа или до 6 фотопленок 120 типа; для каждой последующей фотопленки оптимальное время проявки следует увеличивать на 10%.

Рабочий раствор проявителя Silberra ST-1 для фотобумаг возможно использовать для проявки 0,5 кв.м. фотобумаги на 1 литр проявителя; при таком объеме проявки сохраняются типовые сенситометрические свойства проявителя. Использование проявителя сверх указанного предела не гарантирует сохранения качества и плотности изображения на отпечатках и требует увеличения времени проявки.

Побочные действия

При потемнении или легком окрашивании проявителя он по-прежнему будет работать с негативными фотоматериалами без видимых изменений в результате. При интенсивном окрашивании или существенном потемнении рекомендуется предварительно перепроверить работоспособность проявителя и откорректировать время проявки в сторону увеличения: такие изменения в окраске говорят об истощении проявителя.

При работе с фотобумагами Foma и Славич стоит учитывать, что проявитель Silberra ST-1 увеличивает контраст отпечатка на этих носителях примерно на 0,25 – 0,5 ступени вследствие особенностей фотоэмульсии данных производителей.

Правила хранения

В сухом темном прохладном месте; беречь от детей. Растворы должны храниться в плотно закупоренной качественной посуде, без доступа воздуха и с минимальным количеством остаточного воздуха над раствором.

Срок годности

В виде порошка в оригинальных запаянных пакетах: 60 месяцев; в виде рабочего раствора – 30 дней с даты приготовления и, в случае повторного использования - не более 5 дней с момента первого использования. Двукратный концентрат проявителя Silberra ST-1 способен храниться до 90 дней (в закрытой бутылке).