Silberra – российская химия и фотопленка для аналоговой фотографии

Silberra (Силберра) – это российский бренд, который специализируется на выпуске высококачественной черно-белой фотопленки и химии для обработки. Продукция Silberra — это редкий пример отечественного производства на рынке аналоговой фотографии, который ценят за стабильный результат, продуманные рецептуры и отличное соотношение цены и качества. Бренд ориентируется на продвинутых любителей, профессионалов и студентов, ценящих «ручной» процесс от съемки до финального отпечатка.

В интернет-магазине photogora.ru представлен широкий ассортимент химии и пленок Silberra:

  • Черно-белая фотопленка – панхроматическая пленка Silberra PAN 160 (ISO 160) и PAN 100 (ISO 100) в формате 135/36, а также BW 200 в формате 120 Limited Edition. Пленки отличаются высоким контрастом, мелким зерном и стабильностью благодаря подложке из полиэстера;
  • Проявители для фотопленок – S-76 (для деталей в тенях), Micro-F (мелкозернистый, для PUSH-процесса до 8-10 раз), Aphenol (на фенидоне и аскорбиновой кислоте, отлично работает с малосеребряными эмульсиями) и эталонный сенситометрический ST-1;
  • Фиксажи (закрепители) – нейтральный FIXER N и кислый FIXER A1. Оба подходят для всех типов фотоматериалов (пленки, пластинки, фотобумаги);
  • Альтернативные процессы и тонирование – уникальный набор для гумми-печати Gum-Print A401 (для создания художественных отпечатков) и концентрат тонера Sepia R408 для тонирования черно-белых отпечатков в коричневые тона.

Почему фотографы выбирают Silberra:
Российское производство – стабильность рецептур и доступная цена без логистических наценок;
Широкий выбор химии – от классических метол-гидрохиноновых (ST-1) до современных фенидоновых (Aphenol);
Возможность PUSH-процесса – проявители Silberra (особенно Micro-F и Aphenol) позволяют увеличивать эффективную светочувствительность пленки в 3-10 раз;
Уникальные продукты – набор для гумми-печати и тонеры для альтернативной печати.

Как купить продукцию Silberra в photogora.ru?
Вы можете заказать пленку и химию с доставкой по Москве и всей России или забрать их самостоятельно из нашего магазина на Малой Семёновской. Если вы не уверены, какой проявитель подойдет для ваших задач, наши специалисты всегда готовы помочь с выбором.

Популярное

Silberra FIXER N фиксаж нейтральный сухой
Закрепитель Silberra FIXER N является простейшим по составу и давно применяемым на практике рецептом нейтрального фиксажа. Содержит одно действующее вещество. Подходит для фиксирования всех типов фотоматериалов: пленок (в том числе и технических), пластинок, фотобумаг. Нейтральный фиксаж идеален для работы с мелкозернистыми и сверхмелкозернистыми материалами, а также идеален для применения после подкрашивающих проявителей (пирокат, амидоловые проявители). При этом практическое применение фиксажа Silberra FIXER N имеет некоторые условия и ограничения.

Silberra S-76 проявитель для фотопленки сухой
Проявитель Silberra S-76 предназначен для получения наибольшего количества деталей в тенях и наибольшей светочувствительности фотослоев при невысоком контрасте негативов.

Silberra BW 200-120 Limited Edition фотопленка
Silberra BW 200-120 Limited Edition фотопленка. Панхроматическая негативная черно-белая фотопленка с высоким контрастом, высокой резкостью и мелким зерном. Номинальная чувствительность по ISO = 200. Выполнена на подложке из прозрачного полиэстера, обеспечивающей исключительную стабильность материала. 

Silberra Aphenol проявитель
Проявитель Silberra Aphenol – однорастворный проявитель на основе фенидона и аскорбиновой кислоты. Применяется для проявления черно-белых фотопленок.

Проявитель Silberra Aphenol работает как выравнивающий резкостный проявитель, с минимальным зерном, хорошим выявлением светочувствительности и с отсутствием вуалирования; дает четкий и широкий спектр полутонов, отлично отрабатывает светлые участки негативов. Идеален для проявления современных малосеребряных фотоэмульсий на «плоских» кристаллах, но великолепные результаты получаются и на классических.

Увеличение чувствительности до 3-4 раз происходит очень легко, практически без потери общего качества, что позволяет рекомендовать Silberra Aphenol в качестве основного проявителя для Push-процесса.

Поставляется в виде набора реактивов в трех отдельных пакетах, предназначенных для создания 1 литра рабочего раствора.

Silberra FIXER A1 фиксаж кислый сухой
Фиксаж Silberra FIXER A1 является одним из наиболее часто используемых на практике видов закрепителя. Подходит для фиксирования всех типов фотоматериалов: пленок (в том числе и технических), пластинок, фотобумаг.
Применение такого фиксажа позволяет почти полностью исключить возможность образования дихроичной вуали и уменьшает время промывки для фотопленки между проявителем и фиксажем: за счет метабисульфита калия реакция проявления в кислой среде фиксажа прекращается практически моментально, поэтому необходимости применять между проявителем и фиксажем Silberra FIXER A1 длительную промывку или стоп-ванну для фотопленок нет. Для фотобумаг стоп-ванна остается желательным элементом процесса в любом случае.

Silberra Micro-F проявитель для фотопленки сухой
Проявитель Silberra Micro-F – однорастворный выравнивающий мелкозернистый проявитель для фотопленок на основе фенидона и гидрохинона.
Позволяет существенно (до 8-10 раз) поднимать светочувствительность негативных материалов, улучшает проработку темных полутонов и может быть использован для PUSH-процессов, так как снижает контрастность и зернистость изображения.

Silberra ST-1 проявитель
Проявитель универсальный сенситометрический, метол-гидрохиноновый.

Проявитель Silberra ST-1 – однорастворный универсальный проявитель на основе метола и гидрохинона. Работает как типовой проявитель, используется в качестве эталонного сенситометрического для многих типов фотоматериалов. Дает хорошее изображение, не имеет эффектов изменения изображения на отпечатке, хорошо прорабатывает все тона и полутона. Поставляется в виде набора реактивов в двух отдельных пакетах, предназначенных для создания 1 литра рабочего раствора.

Silberra Gum-Print A401 A+B набор для гумми-печати
Набор содержит два реактива по 100 мл для приготовления 200 мл эмульсии для гумми-печати. Внимание! Концентрат ванны для финальной промывки отпечатков, разводимый до 1 литра рабочего раствора и пигмент, придающий изображению окраску - продаются отдельно.

Silberra Sepia R408 A+B тонер для фотобумаг концентрат 250 мл
Реактив предназначен для тонирования черно-белых фотоотпечатков в коричневые оттенки. Кроме изменения оттенка отпечатка, тонирование позволяет увеличить архивную сохранность фотографии, так как при тонировании серебро заменяется более инертным материалом, не подверженным окислению.

Silberra PAN 100 - 24 фотопленка
Silberra PAN 100 - 24 фотопленка. Фотопленка Silberra PAN100 – панхроматическая негативная черно-белая фотопленка высокого контраста с номинальной чувствительностью по ISO = 100, на подложке из прозрачного полиэстера, обеспечивающей исключительную стабильность материала. Толщина подложки – 0,1 мм. 

