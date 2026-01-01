Silberra – российская химия и фотопленка для аналоговой фотографии

Silberra (Силберра) – это российский бренд, который специализируется на выпуске высококачественной черно-белой фотопленки и химии для обработки. Продукция Silberra — это редкий пример отечественного производства на рынке аналоговой фотографии, который ценят за стабильный результат, продуманные рецептуры и отличное соотношение цены и качества. Бренд ориентируется на продвинутых любителей, профессионалов и студентов, ценящих «ручной» процесс от съемки до финального отпечатка.

– панхроматическая пленка Silberra PAN 160 (ISO 160) и PAN 100 (ISO 100) в формате 135/36, а также BW 200 в формате 120 Limited Edition. Пленки отличаются высоким контрастом, мелким зерном и стабильностью благодаря подложке из полиэстера; Проявители для фотопленок – S-76 (для деталей в тенях), Micro-F (мелкозернистый, для PUSH-процесса до 8-10 раз), Aphenol (на фенидоне и аскорбиновой кислоте, отлично работает с малосеребряными эмульсиями) и эталонный сенситометрический ST-1;

Почему фотографы выбирают Silberra:

✓ Российское производство – стабильность рецептур и доступная цена без логистических наценок;

✓ Широкий выбор химии – от классических метол-гидрохиноновых (ST-1) до современных фенидоновых (Aphenol);

✓ Возможность PUSH-процесса – проявители Silberra (особенно Micro-F и Aphenol) позволяют увеличивать эффективную светочувствительность пленки в 3-10 раз;

✓ Уникальные продукты – набор для гумми-печати и тонеры для альтернативной печати.

