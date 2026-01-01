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Fotokvant SL-360ARC светодиодный осветитель 3200-5600К 70Вт CRI 95 с пультом ду
Fotokvant SL-360ARC светодиодный осветитель 3200-5600К 70Вт CRI 95 с пультом ду
Fotokvant SL-360ARC светодиодный осветитель 3200-5600К 70Вт CRI 95 с пультом ду
Fotokvant SL-360ARC светодиодный осветитель 3200-5600К 70Вт CRI 95 с пультом ду
Fotokvant SL-360ARC светодиодный осветитель 3200-5600К 70Вт CRI 95 с пультом ду
Fotokvant SL-360ARC светодиодный осветитель 3200-5600К 70Вт CRI 95 с пультом ду

Fotokvant SL-360ARC светодиодный осветитель 3200-5600К 70Вт CRI 95 с пультом ду

Fotokvant
Артикул: DAN-4897

Светодиодный осветитель Fotokvant SL-360ARC. Светодиодная панель круглой формы с питанием от аккумулятора или сети. Мощность - 70 Вт, цветовая температура - 3200-5500 К, максимальная яркость - 1900 лк на расстоянии 1 м. Оснащен 180 диодами, дающими белый свет, и 180 диодами желтый. Индекс CRI ≥95. Комплектуется пультом управления, радиус действия - до 50 метров. Пульт питается от 2 шт. батареек типа ААА (приобретаются отдельно).

Описание

Светодиодный осветитель Fotokvant SL-360ARC (70 Вт, 3200-5600K, CRI 95)

Fotokvant SL-360ARC — это мощная круглая светодиодная панель, предназначенная для профессиональной фото- и видеосъемки. Она обеспечивает высокое качество света с индексом цветопередачи CRI ≥95 и позволяет плавно регулировать цветовую температуру в диапазоне от теплого (3200K) до дневного света (5600K), что делает ее универсальным инструментом для студийной и выездной работы.

Основные характеристики

  • Мощность: 70 Вт.
  • Количество светодиодов: 360 (180 белых + 180 желтых).
  • Цветовая температура: 3200–5600 К (плавная регулировка).
  • Индекс цветопередачи (CRI): ≥95.
  • Максимальная яркость: 1900 лк на расстоянии 1 м.
  • Питание: От сети (адаптер 15В в комплекте) или от аккумуляторов V-mount или NP-F970/F770/F570 (приобретаются отдельно).
  • Размеры: 539 × 548 × 38 мм.
  • Вес: 3,32 кг.

Для чего используется

Осветитель SL-360ARC является отличным решением для самых разных задач:

  • Портретная и студийная съемка: Круглая форма панели создает красивые блики в глазах моделей и мягкое, равномерное освещение.
  • Видеосъемка и интервью: Высокий CRI обеспечивает естественную цветопередачу кожи.
  • Предметная и макросъемка: Плавная регулировка яркости и цветовой температуры позволяет точно настроить свет.
  • Выездная съемка: Возможность работы от аккумуляторов делает осветитель мобильным.

Особенности и преимущества

  • Высокое качество света: CRI ≥95 гарантирует точную передачу цветов, что критично для профессиональной работы.
  • Гибкость настройки: Плавная регулировка яркости и цветовой температуры с помощью диммеров позволяет адаптировать свет под любые условия.
  • Беспроводное управление: Пульт ДУ с радиусом действия до 50 метров обеспечивает удобное управление осветителем на расстоянии.
  • Универсальное питание: Возможность работы от сети или аккумуляторов V-mount / NP-F обеспечивает мобильность и непрерывную работу.
  • Информативный дисплей: На задней панели отображаются уровень заряда аккумулятора и текущие настройки.

Устанавливается на стандартные стойки или журавли

Комплектация

  • Осветитель Fotokvant SL-360ARC — 1 шт.
  • Сетевой адаптер 15В — 1 шт.
  • Переходники-вилки для разных типов розеток — 1 комплект.
  • Пульт дистанционного управления (батарейки не входят) — 1 шт.
  • Сумка для хранения и транспортировки — 1 шт.

Внимание: Аккумуляторы (V-mount или NP-F) приобретаются отдельно.

Документация

Fotokvant SL-360ARC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Инструкция Fotokvant SL-360ARC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Инструкция Скачать

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