Fotokvant SL-360ARC светодиодный осветитель 3200-5600К 70Вт CRI 95 с пультом ду

Светодиодный осветитель Fotokvant SL-360ARC (70 Вт, 3200-5600K, CRI 95)
Fotokvant SL-360ARC — это мощная круглая светодиодная панель, предназначенная для профессиональной фото- и видеосъемки. Она обеспечивает высокое качество света с индексом цветопередачи CRI ≥95 и позволяет плавно регулировать цветовую температуру в диапазоне от теплого (3200K) до дневного света (5600K), что делает ее универсальным инструментом для студийной и выездной работы.
Основные характеристики
- Мощность: 70 Вт.
- Количество светодиодов: 360 (180 белых + 180 желтых).
- Цветовая температура: 3200–5600 К (плавная регулировка).
- Индекс цветопередачи (CRI): ≥95.
- Максимальная яркость: 1900 лк на расстоянии 1 м.
- Питание: От сети (адаптер 15В в комплекте) или от аккумуляторов V-mount или NP-F970/F770/F570 (приобретаются отдельно).
- Размеры: 539 × 548 × 38 мм.
- Вес: 3,32 кг.
Для чего используется
Осветитель SL-360ARC является отличным решением для самых разных задач:
- Портретная и студийная съемка: Круглая форма панели создает красивые блики в глазах моделей и мягкое, равномерное освещение.
- Видеосъемка и интервью: Высокий CRI обеспечивает естественную цветопередачу кожи.
- Предметная и макросъемка: Плавная регулировка яркости и цветовой температуры позволяет точно настроить свет.
- Выездная съемка: Возможность работы от аккумуляторов делает осветитель мобильным.
Особенности и преимущества
- Высокое качество света: CRI ≥95 гарантирует точную передачу цветов, что критично для профессиональной работы.
- Гибкость настройки: Плавная регулировка яркости и цветовой температуры с помощью диммеров позволяет адаптировать свет под любые условия.
- Беспроводное управление: Пульт ДУ с радиусом действия до 50 метров обеспечивает удобное управление осветителем на расстоянии.
- Универсальное питание: Возможность работы от сети или аккумуляторов V-mount / NP-F обеспечивает мобильность и непрерывную работу.
- Информативный дисплей: На задней панели отображаются уровень заряда аккумулятора и текущие настройки.
Устанавливается на стандартные стойки или журавли