Fotokvant SL-360ARC светодиодный осветитель 3200-5600К 70Вт CRI 95 с пультом ду

Описание

Светодиодный осветитель Fotokvant SL-360ARC (70 Вт, 3200-5600K, CRI 95)

Fotokvant SL-360ARC — это мощная круглая светодиодная панель, предназначенная для профессиональной фото- и видеосъемки. Она обеспечивает высокое качество света с индексом цветопередачи CRI ≥95 и позволяет плавно регулировать цветовую температуру в диапазоне от теплого (3200K) до дневного света (5600K), что делает ее универсальным инструментом для студийной и выездной работы.

Основные характеристики

Мощность: 70 Вт.

70 Вт. Количество светодиодов: 360 (180 белых + 180 желтых).

360 (180 белых + 180 желтых). Цветовая температура: 3200–5600 К (плавная регулировка).

3200–5600 К (плавная регулировка). Индекс цветопередачи (CRI): ≥95.

≥95. Максимальная яркость: 1900 лк на расстоянии 1 м.

1900 лк на расстоянии 1 м. Питание: От сети (адаптер 15В в комплекте) или от аккумуляторов V-mount или NP-F970/F770/F570 (приобретаются отдельно).

От сети (адаптер 15В в комплекте) или от аккумуляторов V-mount или NP-F970/F770/F570 (приобретаются отдельно). Размеры: 539 × 548 × 38 мм.

539 × 548 × 38 мм. Вес: 3,32 кг.

Для чего используется

Осветитель SL-360ARC является отличным решением для самых разных задач:

Портретная и студийная съемка: Круглая форма панели создает красивые блики в глазах моделей и мягкое, равномерное освещение.

Круглая форма панели создает красивые блики в глазах моделей и мягкое, равномерное освещение. Видеосъемка и интервью: Высокий CRI обеспечивает естественную цветопередачу кожи.

Высокий CRI обеспечивает естественную цветопередачу кожи. Предметная и макросъемка: Плавная регулировка яркости и цветовой температуры позволяет точно настроить свет.

Плавная регулировка яркости и цветовой температуры позволяет точно настроить свет. Выездная съемка: Возможность работы от аккумуляторов делает осветитель мобильным.

Особенности и преимущества

Высокое качество света: CRI ≥95 гарантирует точную передачу цветов, что критично для профессиональной работы.

CRI ≥95 гарантирует точную передачу цветов, что критично для профессиональной работы. Гибкость настройки: Плавная регулировка яркости и цветовой температуры с помощью диммеров позволяет адаптировать свет под любые условия.

Плавная регулировка яркости и цветовой температуры с помощью диммеров позволяет адаптировать свет под любые условия. Беспроводное управление: Пульт ДУ с радиусом действия до 50 метров обеспечивает удобное управление осветителем на расстоянии.

Пульт ДУ с радиусом действия до 50 метров обеспечивает удобное управление осветителем на расстоянии. Универсальное питание: Возможность работы от сети или аккумуляторов V-mount / NP-F обеспечивает мобильность и непрерывную работу.

Возможность работы от сети или аккумуляторов V-mount / NP-F обеспечивает мобильность и непрерывную работу. Информативный дисплей: На задней панели отображаются уровень заряда аккумулятора и текущие настройки.

Устанавливается на стандартные стойки или журавли