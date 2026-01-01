Silberra Aphenol проявитель.

Описание

Состав:

Трилон Б, сульфит натрия безводный, натрий фосфорнокислый 3-замещённый 12-и водный чистый, калий бромистый, 1-фенил-3-пиразолидон, аскорбиновая кислота

Способ приготовления рабочего раствора

Рабочий раствор готовится введением реактивов в воду при умеренно-активном перемешивании (используйте только стеклянные палочки или иные инертные материалы для размешивания реактивов в воде!). Для приготовления рабочего раствора проявителя рекомендуется использовать только дистиллированную воду. Порядок приготовления рабочего раствора следующий:

Дистилированную воду объемом 750 мл подогреть до 55-60 градусов Цельсия;

Ввести в воду содержимое пакета №1, перемешать до полного растворения;

Ввести в воду содержимое пакета №2, перемешать до полного растворения;

Ввести в воду содержимое пакета №3, перемешать до полного растворения;

Все реактивы из пакетов вводятся последовательно, один за другим, как только растворяется предыдущий. Если в ходе перемешивания реактивов в растворе образуются комки, их следует раздавливать палочкой или лопаткой для перемешивания. После растворения всех реактивов раствор необходимо долить дистиллированной водой до 1 литра и остудить до комнатной температуры (20-22 градуса Цельсия).

Желательно дать свежеприготовленному раствору перед работой отстояться несколько часов. Готовый раствор может иметь очень слабую лимонно-жёлтую окраску и быть чуть мутным. Фильтровать свежеприготовленный рабочий раствор не обязательно.

Время проявки

Средняя продолжительность проявления пленок в свежем рабочем растворе Silberra Aphenol при 20° - от 7 до 8 минут. Оптимальное время проявления фотопленок можно узнать из приведенной ниже таблицы (постоянно пополняется) или воспользовавшись рекомендациями производителя (указываются на плёнках).

Fomapan 100.................................................5,0 минут

Fuji Neopan 100 Acros...................................8,0 минут

Silberra PAN200………………………………………………..7,0 минут

Silberra ULTIMA200………………………………………………..7,0 минут

Push-процесс:

Ильфорд Дельта 400 Про.........................13,0 минут (как 1600 ISO)

Fomapan400..............................................8,5 минут (как 800 ISO)

Предел использования

Рабочий раствор проявителя для фотопленок рекомендуется использовать одноразово. Тем не менее, в 1 литре раствора можно проявить до 10 фотопленок 135 типа или до 5 фотопленок 120 типа; для каждой последующей фотопленки оптимальное время проявки следует увеличивать на 10%.

Побочные действия

При хранении ранее употреблявшегося раствора допустимо помутнение и выпадение осадка на дне тары; появление осадка не ухудшает свойства проявителя. В случае выпадения осадка рекомендуется отфильтровать раствор перед следующим использованием.

Правила хранения

В сухом темном прохладном месте; беречь от детей. Растворы должны храниться в плотно закупоренной качественной посуде, без доступа воздуха и с минимальным количеством остаточного воздуха над раствором.

Срок годности

В виде порошка в оригинальных запаянных пакетах: 12 месяцев; в виде рабочего раствора – 4 месяца с даты приготовления. Частично использованный раствор хранится не более 30 дней с момента первого использования.

Правила утилизации

Проявители и фиксажи Silberra подлежат утилизации в соответствии с правилами и нормативными актами, принятыми на территории страны применения. Концентраты проявителей в жидком виде токсичны (если не указано иное) и могут нанести вред окружающей среде при некорректной утилизации. Silberra рекомендует сдавать отработанные проявители и фиксажи в организации, занимающиеся переработкой химических отходов и имеющие соответствующие лицензии на утилизацию и переработку фотореактивов.