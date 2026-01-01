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Silberra Aphenol проявитель

Silberra Aphenol проявитель

Silberra
Артикул: DAN-9603

Silberra Aphenol проявитель.

Проявитель Silberra Aphenol – однорастворный проявитель на основе фенидона и аскорбиновой кислоты. Применяется для проявления черно-белых фотопленок.

Проявитель Silberra Aphenol работает как выравнивающий резкостный проявитель, с минимальным зерном, хорошим выявлением светочувствительности и с отсутствием вуалирования; дает четкий и широкий спектр полутонов, отлично отрабатывает светлые участки негативов. Идеален для проявления современных малосеребряных фотоэмульсий на «плоских» кристаллах, но великолепные результаты получаются и на классических.

Увеличение чувствительности до 3-4 раз происходит очень легко, практически без потери общего качества, что позволяет рекомендовать Silberra Aphenol в качестве основного проявителя для Push-процесса.

Поставляется в виде набора реактивов в трех отдельных пакетах, предназначенных для создания 1 литра рабочего раствора.

Описание

Состав:
Трилон Б, сульфит натрия безводный, натрий фосфорнокислый 3-замещённый 12-и водный чистый, калий бромистый, 1-фенил-3-пиразолидон, аскорбиновая кислота

Способ приготовления рабочего раствора
Рабочий раствор готовится введением реактивов в воду при умеренно-активном перемешивании (используйте только стеклянные палочки или иные инертные материалы для размешивания реактивов в воде!). Для приготовления рабочего раствора проявителя рекомендуется использовать только дистиллированную воду. Порядок приготовления рабочего раствора следующий:

Дистилированную воду объемом 750 мл подогреть до 55-60 градусов Цельсия;
Ввести в воду содержимое пакета №1, перемешать до полного растворения;
Ввести в воду содержимое пакета №2, перемешать до полного растворения;
Ввести в воду содержимое пакета №3, перемешать до полного растворения;

Все реактивы из пакетов вводятся последовательно, один за другим, как только растворяется предыдущий. Если в ходе перемешивания реактивов в растворе образуются комки, их следует раздавливать палочкой или лопаткой для перемешивания. После растворения всех реактивов раствор необходимо долить дистиллированной водой до 1 литра и остудить до комнатной температуры (20-22 градуса Цельсия).

Желательно дать свежеприготовленному раствору перед работой отстояться несколько часов. Готовый раствор может иметь очень слабую лимонно-жёлтую окраску и быть чуть мутным. Фильтровать свежеприготовленный рабочий раствор не обязательно.

Время проявки
Средняя продолжительность проявления пленок в свежем рабочем растворе Silberra Aphenol при 20° - от 7 до 8 минут. Оптимальное время проявления фотопленок можно узнать из приведенной ниже таблицы (постоянно пополняется) или воспользовавшись рекомендациями производителя (указываются на плёнках).

Fomapan 100.................................................5,0 минут
Fuji Neopan 100 Acros...................................8,0 минут
Silberra PAN200………………………………………………..7,0 минут
Silberra ULTIMA200………………………………………………..7,0 минут

Push-процесс:
Ильфорд Дельта 400 Про.........................13,0 минут (как 1600 ISO)
Fomapan400..............................................8,5 минут (как 800 ISO)

Предел использования
Рабочий раствор проявителя для фотопленок рекомендуется использовать одноразово. Тем не менее, в 1 литре раствора можно проявить до 10 фотопленок 135 типа или до 5 фотопленок 120 типа; для каждой последующей фотопленки оптимальное время проявки следует увеличивать на 10%.

Побочные действия
При хранении ранее употреблявшегося раствора допустимо помутнение и выпадение осадка на дне тары; появление осадка не ухудшает свойства проявителя. В случае выпадения осадка рекомендуется отфильтровать раствор перед следующим использованием.

Правила хранения
В сухом темном прохладном месте; беречь от детей. Растворы должны храниться в плотно закупоренной качественной посуде, без доступа воздуха и с минимальным количеством остаточного воздуха над раствором.

Срок годности
В виде порошка в оригинальных запаянных пакетах: 12 месяцев; в виде рабочего раствора – 4 месяца с даты приготовления. Частично использованный раствор хранится не более 30 дней с момента первого использования.

Правила утилизации
Проявители и фиксажи Silberra подлежат утилизации в соответствии с правилами и нормативными актами, принятыми на территории страны применения. Концентраты проявителей в жидком виде токсичны (если не указано иное) и могут нанести вред окружающей среде при некорректной утилизации. Silberra рекомендует сдавать отработанные проявители и фиксажи в организации, занимающиеся переработкой химических отходов и имеющие соответствующие лицензии на утилизацию и переработку фотореактивов.

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