Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 10х15/25 л тонкая гладкая матовая нормальная

Арт. DAN-9605

Silberra FIXER N фиксаж нейтральный сухой.

Закрепитель Silberra FIXER N является простейшим по составу и давно применяемым на практике рецептом нейтрального фиксажа. Содержит одно действующее вещество. Подходит для фиксирования всех типов фотоматериалов: пленок (в том числе и технических), пластинок, фотобумаг. Нейтральный фиксаж идеален для работы с мелкозернистыми и сверхмелкозернистыми материалами, а также идеален для применения после подкрашивающих проявителей (пирокат, амидоловые проявители). При этом практическое применение фиксажа Silberra FIXER N имеет некоторые условия и ограничения.