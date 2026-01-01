YongNuo YN360II осветитель светодиодный 5500K

YongNuo YN360II – светодиодный осветитель 5500K с 320 LED и аккумулятором 5200 мАч
YongNuo YN360II (артикул DAN-2017) – это мощный светодиодный осветитель с цветовой температурой 5500K, оснащённый 320 яркими светодиодами. Модель обеспечивает высокий уровень яркости и равномерное освещение, что делает её идеальным выбором для фото- и видеосъёмки, стримов и работы на выезде.
Осветитель оснащён встроенным аккумулятором ёмкостью 5200 мАч с чипом быстрой зарядки, что обеспечивает длительную автономную работу. Управление осуществляется через цифровой энкодер для регулировки яркости и ЖК-дисплей, а также через смартфон по Bluetooth с помощью бесплатного приложения. Цилиндрическая форма осветителя обеспечивает широкий угол освещения – 110/55 градусов.
Назначение и применение
- Фотосъёмка: для портретной, предметной и репортажной съёмки.
- Видеосъёмка: для интервью, влогов и стримов.
- Выездные съёмки: встроенный аккумулятор позволяет работать без розетки.
- Студийная работа: как дополнительный или основной источник света.
Ключевые особенности
- 320 светодиодов: высокая яркость и равномерное освещение.
- Цветовая температура 5500K: соответствует дневному свету.
- Аккумулятор 5200 мАч: длительная автономная работа, быстрая зарядка.
- Яркость 2480 люмен: мощный световой поток для профессиональных задач.
- Угол освещения 110/55°: широкое или направленное освещение.
- Индекс цветопередачи CRI ≥95: точная передача цветов.
- Управление со смартфона: Bluetooth 4.0 и бесплатное приложение.
- Цифровой энкодер и ЖК-дисплей: удобная настройка яркости.
- Внешнее питание 12 В: возможность работы от сети.
Технические характеристики
- Тип: светодиодный осветитель
- Бренд: YongNuo
- Модель: YN360II
- Количество светодиодов: 320
- Цветовая температура: 5500 K
- CRI: ≥95
- Выходная мощность: 19 Вт / 8 Вт
- Яркость: 2480 лм / 494 лм
- Угол освещения: 110° / 55°
- Аккумулятор: Li-ion 5200 мАч
- Внешнее питание: 12 В
- Управление: смартфон (Bluetooth 4.0), цифровой энкодер
- Дальность управления: до 15 м
- Размеры: 595 × 115 × 50 мм
- Вес: 1134 г
Комплектация
- Осветитель YongNuo YN360II – 1 шт.
- Кабель для зарядки – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
Как использовать осветитель
- Зарядка: полностью зарядите встроенный аккумулятор.
- Включение: включите осветитель с помощью кнопки питания.
- Настройка яркости: используйте цифровой энкодер или приложение для регулировки яркости.
- Управление со смартфона: установите бесплатное приложение и подключитесь по Bluetooth.
- Установка: закрепите осветитель на штативе или стойке через крепление.
Преимущества использования
- Мощный свет: 320 LED и 2480 люмен для яркого освещения.
- Автономность: аккумулятор 5200 мАч для длительной работы.
- Управление со смартфона: удобная настройка без контакта с прибором.
- Высокая цветопередача: CRI ≥95 для естественных цветов.
Совместимость с аксессуарами
- Крепление: стандартное для установки на штатив или стойку.
- Внешнее питание: адаптер 12 В (приобретается отдельно).