YongNuo YN360II осветитель светодиодный 5500K

Описание

YongNuo YN360II – светодиодный осветитель 5500K с 320 LED и аккумулятором 5200 мАч

YongNuo YN360II (артикул DAN-2017) – это мощный светодиодный осветитель с цветовой температурой 5500K, оснащённый 320 яркими светодиодами. Модель обеспечивает высокий уровень яркости и равномерное освещение, что делает её идеальным выбором для фото- и видеосъёмки, стримов и работы на выезде.

Осветитель оснащён встроенным аккумулятором ёмкостью 5200 мАч с чипом быстрой зарядки, что обеспечивает длительную автономную работу. Управление осуществляется через цифровой энкодер для регулировки яркости и ЖК-дисплей, а также через смартфон по Bluetooth с помощью бесплатного приложения. Цилиндрическая форма осветителя обеспечивает широкий угол освещения – 110/55 градусов.

Назначение и применение

Фотосъёмка: для портретной, предметной и репортажной съёмки.

для портретной, предметной и репортажной съёмки. Видеосъёмка: для интервью, влогов и стримов.

для интервью, влогов и стримов. Выездные съёмки: встроенный аккумулятор позволяет работать без розетки.

встроенный аккумулятор позволяет работать без розетки. Студийная работа: как дополнительный или основной источник света.

Ключевые особенности

320 светодиодов: высокая яркость и равномерное освещение.

высокая яркость и равномерное освещение. Цветовая температура 5500K: соответствует дневному свету.

соответствует дневному свету. Аккумулятор 5200 мАч: длительная автономная работа, быстрая зарядка.

длительная автономная работа, быстрая зарядка. Яркость 2480 люмен: мощный световой поток для профессиональных задач.

мощный световой поток для профессиональных задач. Угол освещения 110/55°: широкое или направленное освещение.

широкое или направленное освещение. Индекс цветопередачи CRI ≥95: точная передача цветов.

точная передача цветов. Управление со смартфона: Bluetooth 4.0 и бесплатное приложение.

Bluetooth 4.0 и бесплатное приложение. Цифровой энкодер и ЖК-дисплей: удобная настройка яркости.

удобная настройка яркости. Внешнее питание 12 В: возможность работы от сети.

Технические характеристики

Тип: светодиодный осветитель

светодиодный осветитель Бренд: YongNuo

YongNuo Модель: YN360II

YN360II Количество светодиодов: 320

320 Цветовая температура: 5500 K

5500 K CRI: ≥95

≥95 Выходная мощность: 19 Вт / 8 Вт

19 Вт / 8 Вт Яркость: 2480 лм / 494 лм

2480 лм / 494 лм Угол освещения: 110° / 55°

110° / 55° Аккумулятор: Li-ion 5200 мАч

Li-ion 5200 мАч Внешнее питание: 12 В

12 В Управление: смартфон (Bluetooth 4.0), цифровой энкодер

смартфон (Bluetooth 4.0), цифровой энкодер Дальность управления: до 15 м

до 15 м Размеры: 595 × 115 × 50 мм

595 × 115 × 50 мм Вес: 1134 г

Комплектация

Осветитель YongNuo YN360II – 1 шт.

Кабель для зарядки – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Как использовать осветитель

Зарядка: полностью зарядите встроенный аккумулятор. Включение: включите осветитель с помощью кнопки питания. Настройка яркости: используйте цифровой энкодер или приложение для регулировки яркости. Управление со смартфона: установите бесплатное приложение и подключитесь по Bluetooth. Установка: закрепите осветитель на штативе или стойке через крепление.

Преимущества использования

Мощный свет: 320 LED и 2480 люмен для яркого освещения.

320 LED и 2480 люмен для яркого освещения. Автономность: аккумулятор 5200 мАч для длительной работы.

аккумулятор 5200 мАч для длительной работы. Управление со смартфона: удобная настройка без контакта с прибором.

удобная настройка без контакта с прибором. Высокая цветопередача: CRI ≥95 для естественных цветов.

Совместимость с аксессуарами