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YongNuo YN360II осветитель светодиодный 5500K
YongNuo YN360II осветитель светодиодный 5500K

YongNuo YN360II осветитель светодиодный 5500K

Yongnuo
Артикул: DAN-2017

Осветитель светодиодный YongNuo YN360II 5500K. Осветитель оснащен 320 LED светодиодами, что позволяет добиться более высокого уровня яркости. Он оснащен встроенным аккумулятором емкостью 5200 мАч, с чипом быстрой подзарядки. В работе также может использоваться внешнее питание постоянного тока.

Описание

YongNuo YN360II – светодиодный осветитель 5500K с 320 LED и аккумулятором 5200 мАч

YongNuo YN360II (артикул DAN-2017) – это мощный светодиодный осветитель с цветовой температурой 5500K, оснащённый 320 яркими светодиодами. Модель обеспечивает высокий уровень яркости и равномерное освещение, что делает её идеальным выбором для фото- и видеосъёмки, стримов и работы на выезде.

Осветитель оснащён встроенным аккумулятором ёмкостью 5200 мАч с чипом быстрой зарядки, что обеспечивает длительную автономную работу. Управление осуществляется через цифровой энкодер для регулировки яркости и ЖК-дисплей, а также через смартфон по Bluetooth с помощью бесплатного приложения. Цилиндрическая форма осветителя обеспечивает широкий угол освещения – 110/55 градусов.

Назначение и применение

  • Фотосъёмка: для портретной, предметной и репортажной съёмки.
  • Видеосъёмка: для интервью, влогов и стримов.
  • Выездные съёмки: встроенный аккумулятор позволяет работать без розетки.
  • Студийная работа: как дополнительный или основной источник света.

Ключевые особенности

  • 320 светодиодов: высокая яркость и равномерное освещение.
  • Цветовая температура 5500K: соответствует дневному свету.
  • Аккумулятор 5200 мАч: длительная автономная работа, быстрая зарядка.
  • Яркость 2480 люмен: мощный световой поток для профессиональных задач.
  • Угол освещения 110/55°: широкое или направленное освещение.
  • Индекс цветопередачи CRI ≥95: точная передача цветов.
  • Управление со смартфона: Bluetooth 4.0 и бесплатное приложение.
  • Цифровой энкодер и ЖК-дисплей: удобная настройка яркости.
  • Внешнее питание 12 В: возможность работы от сети.

Технические характеристики

  • Тип: светодиодный осветитель
  • Бренд: YongNuo
  • Модель: YN360II
  • Количество светодиодов: 320
  • Цветовая температура: 5500 K
  • CRI: ≥95
  • Выходная мощность: 19 Вт / 8 Вт
  • Яркость: 2480 лм / 494 лм
  • Угол освещения: 110° / 55°
  • Аккумулятор: Li-ion 5200 мАч
  • Внешнее питание: 12 В
  • Управление: смартфон (Bluetooth 4.0), цифровой энкодер
  • Дальность управления: до 15 м
  • Размеры: 595 × 115 × 50 мм
  • Вес: 1134 г

Комплектация

  • Осветитель YongNuo YN360II – 1 шт.
  • Кабель для зарядки – 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Как использовать осветитель

  1. Зарядка: полностью зарядите встроенный аккумулятор.
  2. Включение: включите осветитель с помощью кнопки питания.
  3. Настройка яркости: используйте цифровой энкодер или приложение для регулировки яркости.
  4. Управление со смартфона: установите бесплатное приложение и подключитесь по Bluetooth.
  5. Установка: закрепите осветитель на штативе или стойке через крепление.

Преимущества использования

  • Мощный свет: 320 LED и 2480 люмен для яркого освещения.
  • Автономность: аккумулятор 5200 мАч для длительной работы.
  • Управление со смартфона: удобная настройка без контакта с прибором.
  • Высокая цветопередача: CRI ≥95 для естественных цветов.

Совместимость с аксессуарами

  • Крепление: стандартное для установки на штатив или стойку.
  • Внешнее питание: адаптер 12 В (приобретается отдельно).

Комплектация

В стандартную поставку входит осветитель YongNuo YN360II, кабель для зарядки и инструкция.

Внешний адаптер питания и штатив приобретаются отдельно.

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