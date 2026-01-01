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Falcon Eyes TL-120RGB осветитель светодиодный
Falcon Eyes TL-120RGB осветитель светодиодный
Falcon Eyes TL-120RGB осветитель светодиодный

Falcon Eyes TL-120RGB осветитель светодиодный

Falcon Eyes
Артикул: OLE-1971

Falcon Eyes TL-120RGB осветитель светодиодный

Светодиодный осветитель с регулировкой мощности от 0 до 100%. Цветовая температура 2500 К - 9900 К. Осветитель работает от аккумуляторов типа 18650 и оснащен стандартным штативным гнездом. Подходит для решения любых световых задач при съемке в студии или на выезде.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная мощность 38 Вт
  • Регулировка яркости 1% - 100%
  • Цветовой тон 0 - 360
  • Цветовая температура 2500 - 9900К
  • Питание от аккумуляторов тип 18650*4 (3,7В)

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Октобоксы отлично подойдут для портретной или предметной съемки, где важна круглая форма светового пучка или естественный почти круглый блик на предмете или в глазах модели.
Благодаря большой площади окстобоксы позволяют получить мягкий светотеневой рисунок без резких переходов и теней на снимаемом объекте или фоне.
Закрытая конструкция октобокса исключает потери светового потока и паразитные блики во время съемки.
Внутренняя серебристая фактурная поверхность обеспечивает равномерное распределение света внутри октобокса.
Два белых полупрозрачных тканевых рассеивателя делают свет более мягким и равномерным.
Тканевые соты крепятся на липучку к внутреннему краю октобокса. Соты ограничивают световой поток и делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет усилить контраст в снимке.
Тент октобокса натягивается на легкий металлический каркас и раскрывается как зонт. Сборка не займет много времени – через пару минут октобокс будет готов к работе.

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