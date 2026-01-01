Характеристики:
- Максимальная мощность 38 Вт
- Регулировка яркости 1% - 100%
- Цветовой тон 0 - 360
- Цветовая температура 2500 - 9900К
- Питание от аккумуляторов тип 18650*4 (3,7В)
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes TL-120RGB осветитель светодиодный
Светодиодный осветитель с регулировкой мощности от 0 до 100%. Цветовая температура 2500 К - 9900 К. Осветитель работает от аккумуляторов типа 18650 и оснащен стандартным штативным гнездом.
Характеристики:
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Fotokvant LS-2800 - стойка с пневмоамортизатором, высота 280 см.
Трехколенная студийная стойка с пневмоамортизатором и фиксаторами. Предназначена для работы с приборами весом до 9 кг. Рабочая высота стойки регулируется в пределах от 96 до 280 см. В сложенном состоянии - 100 см. Диаметр ножек 22 мм. Диаметр секций 35,30,25 мм. Подходит для работы со студийным моноблоком, а также с накамерной вспышкой с софтбоксом или зонтом. Стойка изготовлена из алюминиевого сплава. Вес - 1,95 кг.
Октобокс Godox SB-UFW95 – быстроскладной 8-секционный софтбокс зонтичного типа диаметром 95 см с тканевыми сотами в комплекте. Октобокс предназначен для использования совместно со студийными вспышками и осветителями с байонетом (кольцо байонета сменное, диаметром 145 мм). Подходит для использования не только с источниками света Godox, но и осветителями других производителей.
Октобоксы отлично подойдут для портретной или предметной съемки, где важна круглая форма светового пучка или естественный почти круглый блик на предмете или в глазах модели.
Благодаря большой площади окстобоксы позволяют получить мягкий светотеневой рисунок без резких переходов и теней на снимаемом объекте или фоне.
Закрытая конструкция октобокса исключает потери светового потока и паразитные блики во время съемки.
Внутренняя серебристая фактурная поверхность обеспечивает равномерное распределение света внутри октобокса.
Два белых полупрозрачных тканевых рассеивателя делают свет более мягким и равномерным.
Тканевые соты крепятся на липучку к внутреннему краю октобокса. Соты ограничивают световой поток и делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет усилить контраст в снимке.
Тент октобокса натягивается на легкий металлический каркас и раскрывается как зонт. Сборка не займет много времени – через пару минут октобокс будет готов к работе.