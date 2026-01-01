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Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект

Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект

Nanlite
Артикул: DAN-9697

Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект. С расширенным и более точным диапазоном цветовой температуры от 2700K до 12000K с регулировкой от зеленого до пурпурного, средним индексом CRI 96, значением TLCI 98, а также полным спектром управления оттенками и насыщенностью RGB.

Описание

Nanlite PavoTube II RGBWW — это следующая эволюция светодиодных пиксельных трубок Nanlite. Компания Nanlite использовала отзывы владельцев PavoTube по всему миру для усовершенствования конструкции своих светодиодных трубок. Они стали более яркими, свет более рассеянный и равномерный, добавлены пиксельные спецэффекты, прочный металлический корпус, совместимость с DMX и расширенное управление приложениями.

Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW – комплект профессиональных пиксельных LED-трубок

Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW (артикул DAN-9697) — это комплект из двух вторых поколения светодиодных трубок длиной 1145 мм (4 фута) с полноцветной RGBWW-матрицей, пиксельным управлением и питанием от встроенного аккумулятора. Модель создана на основе отзывов владельцев предыдущей серии PavoTube и предлагает более яркое и равномерное свечение, прочный металлический корпус, расширенный диапазон цветовой температуры до 12000K и 25 встроенных эффектов (15 практических + 10 пиксельных). Комплект поставляется в удобном чехле для переноски.

Ключевые особенности комплекта

  • Две RGBWW LED-трубки длиной 1145 мм: компактный формат «жезл» для использования в кадре или как источник света.
  • Высокая точность цветопередачи: CRI 97 и TLCI 98 — точные тона кожи и натуральные цвета.
  • Широкий диапазон CCT: 2700K–12000K с регулировкой зелёного/пурпурного оттенка (G/M ±100).
  • Полноцветный RGBWW режим (HSI): полный спектр цветов с контролем оттенка, насыщенности и интенсивности.
  • Пиксельное управление (16 пикселей): каждая трубка разделена на 16 независимо управляемых сегментов для создания анимированных эффектов.
  • 25 встроенных световых эффектов: 15 практических (полицейская мигалка, TV, свеча, фейерверк, взрыв и др.) и 10 пиксельных (радуга, градиент, бегущие огни, пламя, радуга).
  • Автономная работа: встроенный аккумулятор 4400 мАч обеспечивает до 1 часа 36 минут работы на полной яркости, до 11 часов 45 минут на 10% яркости.
  • Три способа управления: локальное управление на корпусе, через приложение NANLINK по Bluetooth, DMX/RDM через USB-C.
  • Прочный металлический корпус: алюминиевый профиль защищает лампу при падениях и интенсивной эксплуатации.
  • Множество точек крепления: три встроенных гнезда 1/4"-20 и два прозрачных крепления T12 в комплекте.

Технические характеристики

  • Мощность: 36 Вт (максимальная потребляемая), 70 Вт — максимальная входная мощность.
  • Световой поток (3200K): 1188 люмен.
  • Световой поток (5600K): 1278 люмен.
  • Освещённость (5600K на 1 м): 746 люкс.
  • Угол раскрытия пучка: 120° (равномерное рассеянное свечение).
  • CRI (индекс цветопередачи): средний 97.
  • TLCI (телевизионный индекс): средний 98.
  • Цветовая температура: 2700 – 12000K.
  • Коррекция G/M: ±100.
  • Пиксельная плотность: 16 сегментов.
  • Затемнение: 0–100%, бесступенчатое, без мерцания.
  • Эффекты: 25 (15 практических + 10 пиксельных).
  • Управление: Bluetooth (приложение NANLINK), DMX/RDM через USB-C, 2.4G (опционально пульт WS-RC-C2).
  • Аккумулятор: встроенный Li-ion 4400 мАч, 18.5 В.
  • Время работы на полной яркости: 1 час 36 минут.
  • Время работы на 50% яркости: 3 часа 7 минут.
  • Время работы на 10% яркости: 11 часов 45 минут.
  • Время зарядки: 3 часа 30 минут.
  • Питание (от сети): DC 15V/4A (адаптер в комплекте), AC 100-240В.
  • Охлаждение: пассивное (без вентилятора) — абсолютно бесшумно.
  • Температура эксплуатации: до 45°C.
  • Размеры (каждой лампы): 43 × 43 × 1145 мм.
  • Вес каждой лампы: 1,58–1,7 кг.
  • Материал корпуса: алюминий (металл).
  • Тип байонета: не предусмотрен (только крепление зажимами T12).

25 встроенных световых эффектов

Практические эффекты (15): Hue Loop, CCT Loop, INT Loop, CCT Flash, HUE Flash, CCT Pulse, Hue Pulse, Storm, Police Car (мигалка полиции), TV (мерцание телевизора), Paparazzi (вспышки папарацци), Candle/Fire (свеча/огонь), Disco, Bad Bulb (сломанная лампочка), Firework (фейерверк), Explosion (взрыв), Welding (сварка).

Пиксельные эффекты (10): Hue Loop (цикл цветов), CCT Loop (цикл температуры), INT Loop (цикл интенсивности), Multi-color (многоцветный), Gradient (градиент), Scrolling (прокрутка), Marching (марширующие огни), Flame (пламя), Rainbow (радуга), Driving (движение).

Ключевые улучшения второго поколения (PavoTube II vs оригинал)

  • Более яркое и равномерное свечение за счёт увеличенной площади излучения.
  • Пиксельное управление — 16 независимых сегментов для анимированных эффектов.
  • Металлический корпус вместо пластикового — повышенная прочность и защита от падений.
  • Расширенный диапазон CCT до 12000K (было 7500K).
  • Улучшенная цветопередача (CRI 97 против ~95).
  • Более долгое время работы на средней яркости.

Режимы работы и управление

  • CCT Mode: настройка цветовой температуры (2700–12000K) и коррекция G/M.
  • HSI Mode: выбор цвета по кругу HSI (Hue, Saturation, Intensity) — миллионы цветов.
  • Effects Mode: быстрый доступ к 25 предустановленным эффектам.
  • Pixel FX Mode: управление 16 пикселями для создания анимации и градиентов.
  • Локальное управление: два энкодера и OLED-дисплей на торце лампы.
  • Приложение NANLINK (Bluetooth): полный контроль всех параметров с телефона, сохранение пресетов.
  • DMX/RDM: через USB-C порт для профессиональных систем управления.
  • Опциональный пульт 2.4G (WS-RC-C2): для управления группой ламп.

Варианты крепления

  • На стойку: через входящие в комплект прозрачные зажимы T12 (крепятся на стойку с диаметром трубы до 20 мм).
  • На штангу или палку: через зажимы.
  • С помощью винтов 1/4": три встроенных гнезда на корпусе лампы позволяют крепить напрямую к стойкам, штативам или магических рукам.
  • Подвесное крепление: с помощью винтов с ушком (в комплекте) можно подвесить лампу за тросы или карданы.

Применение и творческие возможности

  • Видеосъёмка и кино: интервью, музыкальные клипы, короткометражки — как заполняющий свет или для цветных акцентов.
  • Фотография: портретная, предметная, fashion — мягкий рассеянный свет без жёстких теней.
  • Беспроводная работа на локации: встроенные аккумуляторы позволяют использовать лампы без розеток до 1.5 часов на полной яркости.
  • Спецэффекты: имитация полицейских мигалок, свечей, огня, вспышек папарацци, дискотеки.
  • Скрытое освещение: благодаря компактному форм-фактору трубки можно размещать в мебели, за декорациями, под потолком.
  • Съёмка обзоров и стриминг: две трубки создают мягкий контурный свет.

Мнение профессиональных пользователей

По данным зарубежных обзоров и отзывов, PavoTube II 30X отмечают как идеальный инструмент для создания цветных акцентов и неоновых эффектов. В отзывах владельцы отмечают следующие сильные стороны:

  • Металлический корпус стал значительно надёжнее пластикового в первой версии.
  • Цветопередача и диапазон цветовой температуры впечатляют (CRI 97, TLCI 98).
  • Пиксельные эффекты открывают новые творческие возможности для съёмки.
  • Встроенный аккумулятор удобен для выездных съёмок (работает до 1.5 часов).
  • Управление через приложение простое и удобное (полная настройка всех параметров).

Ограничения и рекомендации

  • Только пассивное охлаждение: корпус может сильно нагреваться при длительной работе на 100% яркости. Рекомендуется снижать мощность до 50-70% для комфортной работы.
  • Управление через WiFi требует отдельного переходника (WS-TB-1). Приложение NANLINK работает напрямую только по Bluetooth, что ограничивает дальность до 20-30 метров.
  • Аккумулятор несъёмный: при износе замена возможна только в сервисном центре.
  • Не для работы под дождём — корпус не имеет влагозащиты (IP20).

Сравнение с конкурентами

  • Против Astera Titan Tube: PavoTube II значительно доступнее по цене, но уступает по дальности радиоканала (нет CRMX в базовой версии).
  • Против Quasar Science Rainbow 2: сопоставимая цветопередача и цена, PavoTube II выигрывает встроенным аккумулятором и удобным приложением.
  • Против предыдущей версии PavoTube 30C: более яркий, с пиксельными эффектами и металлическим корпусом.

Комплектация

  • LED-осветитель PavoTube II 30X RGBWW (4 фута) — 2 шт.
  • Сетевой адаптер (15В/4А) — 2 шт.
  • Сетевой кабель 3 м — 2 шт.
  • Прозрачное крепление T12 — 2 шт.
  • Винт 1/4" с ушком — 4 шт.
  • Чехол для переноски комплекта (на 2 лампы) — 1 шт.

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Fotokvant SL-36AI светодиодный осветитель с аккумулятором
Наличие
в наличии 1-3 шт

Светодиодный осветитель Fotokvant SL-36AI с аккумулятором.

Компактный и легкий светодиодный осветитель мощностью 3 Вт. Совместим со всеми основными моделями фото- и видеокамер. Прибор имеет встроенный аккумулятор емкостью 1500 mAh. Показатель CRI >95. Яркость светового потока - 160 лм. Освещенность - 250 лю на 0,5 м.

1 760 ₽
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