Nanlite PavoTube II RGBWW — это следующая эволюция светодиодных пиксельных трубок Nanlite. Компания Nanlite использовала отзывы владельцев PavoTube по всему миру для усовершенствования конструкции своих светодиодных трубок. Они стали более яркими, свет более рассеянный и равномерный, добавлены пиксельные спецэффекты, прочный металлический корпус, совместимость с DMX и расширенное управление приложениями.
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW – комплект профессиональных пиксельных LED-трубок
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW (артикул DAN-9697) — это комплект из двух вторых поколения светодиодных трубок длиной 1145 мм (4 фута) с полноцветной RGBWW-матрицей, пиксельным управлением и питанием от встроенного аккумулятора. Модель создана на основе отзывов владельцев предыдущей серии PavoTube и предлагает более яркое и равномерное свечение, прочный металлический корпус, расширенный диапазон цветовой температуры до 12000K и 25 встроенных эффектов (15 практических + 10 пиксельных). Комплект поставляется в удобном чехле для переноски.
Ключевые особенности комплекта
- Две RGBWW LED-трубки длиной 1145 мм: компактный формат «жезл» для использования в кадре или как источник света.
- Высокая точность цветопередачи: CRI 97 и TLCI 98 — точные тона кожи и натуральные цвета.
- Широкий диапазон CCT: 2700K–12000K с регулировкой зелёного/пурпурного оттенка (G/M ±100).
- Полноцветный RGBWW режим (HSI): полный спектр цветов с контролем оттенка, насыщенности и интенсивности.
- Пиксельное управление (16 пикселей): каждая трубка разделена на 16 независимо управляемых сегментов для создания анимированных эффектов.
- 25 встроенных световых эффектов: 15 практических (полицейская мигалка, TV, свеча, фейерверк, взрыв и др.) и 10 пиксельных (радуга, градиент, бегущие огни, пламя, радуга).
- Автономная работа: встроенный аккумулятор 4400 мАч обеспечивает до 1 часа 36 минут работы на полной яркости, до 11 часов 45 минут на 10% яркости.
- Три способа управления: локальное управление на корпусе, через приложение NANLINK по Bluetooth, DMX/RDM через USB-C.
- Прочный металлический корпус: алюминиевый профиль защищает лампу при падениях и интенсивной эксплуатации.
- Множество точек крепления: три встроенных гнезда 1/4"-20 и два прозрачных крепления T12 в комплекте.
Технические характеристики
- Мощность: 36 Вт (максимальная потребляемая), 70 Вт — максимальная входная мощность.
- Световой поток (3200K): 1188 люмен.
- Световой поток (5600K): 1278 люмен.
- Освещённость (5600K на 1 м): 746 люкс.
- Угол раскрытия пучка: 120° (равномерное рассеянное свечение).
- CRI (индекс цветопередачи): средний 97.
- TLCI (телевизионный индекс): средний 98.
- Цветовая температура: 2700 – 12000K.
- Коррекция G/M: ±100.
- Пиксельная плотность: 16 сегментов.
- Затемнение: 0–100%, бесступенчатое, без мерцания.
- Эффекты: 25 (15 практических + 10 пиксельных).
- Управление: Bluetooth (приложение NANLINK), DMX/RDM через USB-C, 2.4G (опционально пульт WS-RC-C2).
- Аккумулятор: встроенный Li-ion 4400 мАч, 18.5 В.
- Время работы на полной яркости: 1 час 36 минут.
- Время работы на 50% яркости: 3 часа 7 минут.
- Время работы на 10% яркости: 11 часов 45 минут.
- Время зарядки: 3 часа 30 минут.
- Питание (от сети): DC 15V/4A (адаптер в комплекте), AC 100-240В.
- Охлаждение: пассивное (без вентилятора) — абсолютно бесшумно.
- Температура эксплуатации: до 45°C.
- Размеры (каждой лампы): 43 × 43 × 1145 мм.
- Вес каждой лампы: 1,58–1,7 кг.
- Материал корпуса: алюминий (металл).
- Тип байонета: не предусмотрен (только крепление зажимами T12).
25 встроенных световых эффектов
Практические эффекты (15): Hue Loop, CCT Loop, INT Loop, CCT Flash, HUE Flash, CCT Pulse, Hue Pulse, Storm, Police Car (мигалка полиции), TV (мерцание телевизора), Paparazzi (вспышки папарацци), Candle/Fire (свеча/огонь), Disco, Bad Bulb (сломанная лампочка), Firework (фейерверк), Explosion (взрыв), Welding (сварка).
Пиксельные эффекты (10): Hue Loop (цикл цветов), CCT Loop (цикл температуры), INT Loop (цикл интенсивности), Multi-color (многоцветный), Gradient (градиент), Scrolling (прокрутка), Marching (марширующие огни), Flame (пламя), Rainbow (радуга), Driving (движение).
Ключевые улучшения второго поколения (PavoTube II vs оригинал)
- Более яркое и равномерное свечение за счёт увеличенной площади излучения.
- Пиксельное управление — 16 независимых сегментов для анимированных эффектов.
- Металлический корпус вместо пластикового — повышенная прочность и защита от падений.
- Расширенный диапазон CCT до 12000K (было 7500K).
- Улучшенная цветопередача (CRI 97 против ~95).
- Более долгое время работы на средней яркости.
Режимы работы и управление
- CCT Mode: настройка цветовой температуры (2700–12000K) и коррекция G/M.
- HSI Mode: выбор цвета по кругу HSI (Hue, Saturation, Intensity) — миллионы цветов.
- Effects Mode: быстрый доступ к 25 предустановленным эффектам.
- Pixel FX Mode: управление 16 пикселями для создания анимации и градиентов.
- Локальное управление: два энкодера и OLED-дисплей на торце лампы.
- Приложение NANLINK (Bluetooth): полный контроль всех параметров с телефона, сохранение пресетов.
- DMX/RDM: через USB-C порт для профессиональных систем управления.
- Опциональный пульт 2.4G (WS-RC-C2): для управления группой ламп.
Варианты крепления
- На стойку: через входящие в комплект прозрачные зажимы T12 (крепятся на стойку с диаметром трубы до 20 мм).
- На штангу или палку: через зажимы.
- С помощью винтов 1/4": три встроенных гнезда на корпусе лампы позволяют крепить напрямую к стойкам, штативам или магических рукам.
- Подвесное крепление: с помощью винтов с ушком (в комплекте) можно подвесить лампу за тросы или карданы.
Применение и творческие возможности
- Видеосъёмка и кино: интервью, музыкальные клипы, короткометражки — как заполняющий свет или для цветных акцентов.
- Фотография: портретная, предметная, fashion — мягкий рассеянный свет без жёстких теней.
- Беспроводная работа на локации: встроенные аккумуляторы позволяют использовать лампы без розеток до 1.5 часов на полной яркости.
- Спецэффекты: имитация полицейских мигалок, свечей, огня, вспышек папарацци, дискотеки.
- Скрытое освещение: благодаря компактному форм-фактору трубки можно размещать в мебели, за декорациями, под потолком.
- Съёмка обзоров и стриминг: две трубки создают мягкий контурный свет.
Мнение профессиональных пользователей
По данным зарубежных обзоров и отзывов, PavoTube II 30X отмечают как идеальный инструмент для создания цветных акцентов и неоновых эффектов. В отзывах владельцы отмечают следующие сильные стороны:
- Металлический корпус стал значительно надёжнее пластикового в первой версии.
- Цветопередача и диапазон цветовой температуры впечатляют (CRI 97, TLCI 98).
- Пиксельные эффекты открывают новые творческие возможности для съёмки.
- Встроенный аккумулятор удобен для выездных съёмок (работает до 1.5 часов).
- Управление через приложение простое и удобное (полная настройка всех параметров).
Ограничения и рекомендации
- Только пассивное охлаждение: корпус может сильно нагреваться при длительной работе на 100% яркости. Рекомендуется снижать мощность до 50-70% для комфортной работы.
- Управление через WiFi требует отдельного переходника (WS-TB-1). Приложение NANLINK работает напрямую только по Bluetooth, что ограничивает дальность до 20-30 метров.
- Аккумулятор несъёмный: при износе замена возможна только в сервисном центре.
- Не для работы под дождём — корпус не имеет влагозащиты (IP20).
Сравнение с конкурентами
- Против Astera Titan Tube: PavoTube II значительно доступнее по цене, но уступает по дальности радиоканала (нет CRMX в базовой версии).
- Против Quasar Science Rainbow 2: сопоставимая цветопередача и цена, PavoTube II выигрывает встроенным аккумулятором и удобным приложением.
- Против предыдущей версии PavoTube 30C: более яркий, с пиксельными эффектами и металлическим корпусом.