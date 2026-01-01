Описание

Nanlite PavoTube II RGBWW — это следующая эволюция светодиодных пиксельных трубок Nanlite. Компания Nanlite использовала отзывы владельцев PavoTube по всему миру для усовершенствования конструкции своих светодиодных трубок. Они стали более яркими, свет более рассеянный и равномерный, добавлены пиксельные спецэффекты, прочный металлический корпус, совместимость с DMX и расширенное управление приложениями.

Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW – комплект профессиональных пиксельных LED-трубок

Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW (артикул DAN-9697) — это комплект из двух вторых поколения светодиодных трубок длиной 1145 мм (4 фута) с полноцветной RGBWW-матрицей, пиксельным управлением и питанием от встроенного аккумулятора. Модель создана на основе отзывов владельцев предыдущей серии PavoTube и предлагает более яркое и равномерное свечение, прочный металлический корпус, расширенный диапазон цветовой температуры до 12000K и 25 встроенных эффектов (15 практических + 10 пиксельных). Комплект поставляется в удобном чехле для переноски.

Ключевые особенности комплекта

Две RGBWW LED-трубки длиной 1145 мм: компактный формат «жезл» для использования в кадре или как источник света.

компактный формат «жезл» для использования в кадре или как источник света. Высокая точность цветопередачи: CRI 97 и TLCI 98 — точные тона кожи и натуральные цвета.

CRI 97 и TLCI 98 — точные тона кожи и натуральные цвета. Широкий диапазон CCT: 2700K–12000K с регулировкой зелёного/пурпурного оттенка (G/M ±100).

2700K–12000K с регулировкой зелёного/пурпурного оттенка (G/M ±100). Полноцветный RGBWW режим (HSI): полный спектр цветов с контролем оттенка, насыщенности и интенсивности.

полный спектр цветов с контролем оттенка, насыщенности и интенсивности. Пиксельное управление (16 пикселей): каждая трубка разделена на 16 независимо управляемых сегментов для создания анимированных эффектов.

каждая трубка разделена на 16 независимо управляемых сегментов для создания анимированных эффектов. 25 встроенных световых эффектов: 15 практических (полицейская мигалка, TV, свеча, фейерверк, взрыв и др.) и 10 пиксельных (радуга, градиент, бегущие огни, пламя, радуга).

15 практических (полицейская мигалка, TV, свеча, фейерверк, взрыв и др.) и 10 пиксельных (радуга, градиент, бегущие огни, пламя, радуга). Автономная работа: встроенный аккумулятор 4400 мАч обеспечивает до 1 часа 36 минут работы на полной яркости, до 11 часов 45 минут на 10% яркости.

встроенный аккумулятор 4400 мАч обеспечивает до 1 часа 36 минут работы на полной яркости, до 11 часов 45 минут на 10% яркости. Три способа управления: локальное управление на корпусе, через приложение NANLINK по Bluetooth, DMX/RDM через USB-C.

локальное управление на корпусе, через приложение NANLINK по Bluetooth, DMX/RDM через USB-C. Прочный металлический корпус: алюминиевый профиль защищает лампу при падениях и интенсивной эксплуатации.

алюминиевый профиль защищает лампу при падениях и интенсивной эксплуатации. Множество точек крепления: три встроенных гнезда 1/4"-20 и два прозрачных крепления T12 в комплекте.

Технические характеристики

Мощность: 36 Вт (максимальная потребляемая), 70 Вт — максимальная входная мощность.

36 Вт (максимальная потребляемая), 70 Вт — максимальная входная мощность. Световой поток (3200K): 1188 люмен.

1188 люмен. Световой поток (5600K): 1278 люмен.

1278 люмен. Освещённость (5600K на 1 м): 746 люкс.

746 люкс. Угол раскрытия пучка: 120° (равномерное рассеянное свечение).

120° (равномерное рассеянное свечение). CRI (индекс цветопередачи): средний 97.

средний 97. TLCI (телевизионный индекс): средний 98.

средний 98. Цветовая температура: 2700 – 12000K.

2700 – 12000K. Коррекция G/M: ±100.

±100. Пиксельная плотность: 16 сегментов.

16 сегментов. Затемнение: 0–100%, бесступенчатое, без мерцания.

0–100%, бесступенчатое, без мерцания. Эффекты: 25 (15 практических + 10 пиксельных).

25 (15 практических + 10 пиксельных). Управление: Bluetooth (приложение NANLINK), DMX/RDM через USB-C, 2.4G (опционально пульт WS-RC-C2).

Bluetooth (приложение NANLINK), DMX/RDM через USB-C, 2.4G (опционально пульт WS-RC-C2). Аккумулятор: встроенный Li-ion 4400 мАч, 18.5 В.

встроенный Li-ion 4400 мАч, 18.5 В. Время работы на полной яркости: 1 час 36 минут.

1 час 36 минут. Время работы на 50% яркости: 3 часа 7 минут.

3 часа 7 минут. Время работы на 10% яркости: 11 часов 45 минут.

11 часов 45 минут. Время зарядки: 3 часа 30 минут.

3 часа 30 минут. Питание (от сети): DC 15V/4A (адаптер в комплекте), AC 100-240В.

DC 15V/4A (адаптер в комплекте), AC 100-240В. Охлаждение: пассивное (без вентилятора) — абсолютно бесшумно.

пассивное (без вентилятора) — абсолютно бесшумно. Температура эксплуатации: до 45°C.

до 45°C. Размеры (каждой лампы): 43 × 43 × 1145 мм.

43 × 43 × 1145 мм. Вес каждой лампы: 1,58–1,7 кг.

1,58–1,7 кг. Материал корпуса: алюминий (металл).

алюминий (металл). Тип байонета: не предусмотрен (только крепление зажимами T12).

25 встроенных световых эффектов

Практические эффекты (15): Hue Loop, CCT Loop, INT Loop, CCT Flash, HUE Flash, CCT Pulse, Hue Pulse, Storm, Police Car (мигалка полиции), TV (мерцание телевизора), Paparazzi (вспышки папарацци), Candle/Fire (свеча/огонь), Disco, Bad Bulb (сломанная лампочка), Firework (фейерверк), Explosion (взрыв), Welding (сварка).

Пиксельные эффекты (10): Hue Loop (цикл цветов), CCT Loop (цикл температуры), INT Loop (цикл интенсивности), Multi-color (многоцветный), Gradient (градиент), Scrolling (прокрутка), Marching (марширующие огни), Flame (пламя), Rainbow (радуга), Driving (движение).

Ключевые улучшения второго поколения (PavoTube II vs оригинал)

Более яркое и равномерное свечение за счёт увеличенной площади излучения.

за счёт увеличенной площади излучения. Пиксельное управление — 16 независимых сегментов для анимированных эффектов.

— 16 независимых сегментов для анимированных эффектов. Металлический корпус вместо пластикового — повышенная прочность и защита от падений.

вместо пластикового — повышенная прочность и защита от падений. Расширенный диапазон CCT до 12000K (было 7500K).

до 12000K (было 7500K). Улучшенная цветопередача (CRI 97 против ~95).

(CRI 97 против ~95). Более долгое время работы на средней яркости.

Режимы работы и управление

CCT Mode: настройка цветовой температуры (2700–12000K) и коррекция G/M.

настройка цветовой температуры (2700–12000K) и коррекция G/M. HSI Mode: выбор цвета по кругу HSI (Hue, Saturation, Intensity) — миллионы цветов.

выбор цвета по кругу HSI (Hue, Saturation, Intensity) — миллионы цветов. Effects Mode: быстрый доступ к 25 предустановленным эффектам.

быстрый доступ к 25 предустановленным эффектам. Pixel FX Mode: управление 16 пикселями для создания анимации и градиентов.

управление 16 пикселями для создания анимации и градиентов. Локальное управление: два энкодера и OLED-дисплей на торце лампы.

два энкодера и OLED-дисплей на торце лампы. Приложение NANLINK (Bluetooth): полный контроль всех параметров с телефона, сохранение пресетов.

полный контроль всех параметров с телефона, сохранение пресетов. DMX/RDM: через USB-C порт для профессиональных систем управления.

через USB-C порт для профессиональных систем управления. Опциональный пульт 2.4G (WS-RC-C2): для управления группой ламп.

Варианты крепления

На стойку: через входящие в комплект прозрачные зажимы T12 (крепятся на стойку с диаметром трубы до 20 мм).

через входящие в комплект прозрачные зажимы T12 (крепятся на стойку с диаметром трубы до 20 мм). На штангу или палку: через зажимы.

через зажимы. С помощью винтов 1/4": три встроенных гнезда на корпусе лампы позволяют крепить напрямую к стойкам, штативам или магических рукам.

три встроенных гнезда на корпусе лампы позволяют крепить напрямую к стойкам, штативам или магических рукам. Подвесное крепление: с помощью винтов с ушком (в комплекте) можно подвесить лампу за тросы или карданы.

Применение и творческие возможности

Видеосъёмка и кино: интервью, музыкальные клипы, короткометражки — как заполняющий свет или для цветных акцентов.

интервью, музыкальные клипы, короткометражки — как заполняющий свет или для цветных акцентов. Фотография: портретная, предметная, fashion — мягкий рассеянный свет без жёстких теней.

портретная, предметная, fashion — мягкий рассеянный свет без жёстких теней. Беспроводная работа на локации: встроенные аккумуляторы позволяют использовать лампы без розеток до 1.5 часов на полной яркости.

встроенные аккумуляторы позволяют использовать лампы без розеток до 1.5 часов на полной яркости. Спецэффекты: имитация полицейских мигалок, свечей, огня, вспышек папарацци, дискотеки.

имитация полицейских мигалок, свечей, огня, вспышек папарацци, дискотеки. Скрытое освещение: благодаря компактному форм-фактору трубки можно размещать в мебели, за декорациями, под потолком.

благодаря компактному форм-фактору трубки можно размещать в мебели, за декорациями, под потолком. Съёмка обзоров и стриминг: две трубки создают мягкий контурный свет.

Мнение профессиональных пользователей

По данным зарубежных обзоров и отзывов, PavoTube II 30X отмечают как идеальный инструмент для создания цветных акцентов и неоновых эффектов. В отзывах владельцы отмечают следующие сильные стороны:

Металлический корпус стал значительно надёжнее пластикового в первой версии.

Цветопередача и диапазон цветовой температуры впечатляют (CRI 97, TLCI 98).

Пиксельные эффекты открывают новые творческие возможности для съёмки.

Встроенный аккумулятор удобен для выездных съёмок (работает до 1.5 часов).

Управление через приложение простое и удобное (полная настройка всех параметров).

Ограничения и рекомендации

Только пассивное охлаждение: корпус может сильно нагреваться при длительной работе на 100% яркости. Рекомендуется снижать мощность до 50-70% для комфортной работы.

корпус может сильно нагреваться при длительной работе на 100% яркости. Рекомендуется снижать мощность до 50-70% для комфортной работы. Управление через WiFi требует отдельного переходника (WS-TB-1). Приложение NANLINK работает напрямую только по Bluetooth, что ограничивает дальность до 20-30 метров.

Приложение NANLINK работает напрямую только по Bluetooth, что ограничивает дальность до 20-30 метров. Аккумулятор несъёмный: при износе замена возможна только в сервисном центре.

при износе замена возможна только в сервисном центре. Не для работы под дождём — корпус не имеет влагозащиты (IP20).

Сравнение с конкурентами