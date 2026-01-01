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-10 %
Godox RGB LC500R светодиодный осветитель (без пульта)
Godox RGB LC500R светодиодный осветитель (без пульта)
Godox RGB LC500R светодиодный осветитель (без пульта)
Godox RGB LC500R светодиодный осветитель (без пульта)

Godox RGB LC500R светодиодный осветитель (без пульта)

Godox
Артикул: DAN-8652

Godox RGB LC500R светодиодный осветитель (без пульта).

Мощность 23 Вт, многоцветный RGB-режим, регулируемая цветовая температура 2500~8500К, встроенные цветовые спецэффекты, питание от аккумулятора, ЖК-дисплей, регулировка яркости 0-100%, выбор канала и группы, в комплекте шторки и сумка, возможность дистанционного управления.

Описание

Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R выглядит как световой меч и идеально подходит для удерживания в руке. Поддерживает многоцветный режим RGB, имеет регулируемую цветовую температуру и функцию световых спецэффектов FX - для еще большей свободы вашего творчества.

Особая форма осветителя Godox LC500R подходит для использования в стесненных условиях, например, при съемке в салоне автомобиля или освещения труднодоступных деталей сцены. Также, часто применяется в предметной фотографии и фудсъемке – можно равномерно осветить объект или подсветить тени.

Режим CCT используется для точной регулировки цветовой температуры от 2500K до 8500K. Благодаря этому осветитель Godox LC500R является универсальным инструментом и может соответствовать условиям освещения окружающей среды или совместимости с другими приборами. Интенсивность света варьируется от 0 до 100%, чтобы удовлетворить требования освещения вашего объекта.

Осветитель имеет 14 категорий встроенных световых спецэффектов Fx, содержащих 39 различных предустановок для художественного использования в фотографии, кино- и видеопроизводстве, а также для видеоблогинга.

Осветитель питается от встроенного в рукоятку литий-ионного аккумулятора, который позволяет работать в течение 90 минут при полном заряде.

Godox RGB LC500R включает возможность дистанционного управления. Пульт дистанционного управления RC-R9, который работает на частоте 2,4ГГц на расстоянии до 50 м, приобретается дополнительно. С его помощью можно включать/выключать осветитель, настраивать его яркость, цвет, цветовую температуру, а также управлять спецэффектами, группами и каналами для создания различных световых схем.

Панель управления с дисплеем находится на рукоятке и всегда находится под рукой. С обратной стороны рукоятки расположен разъём для подключения зарядного устройства.

Используя группы осветителей LC500R в профессиональном видеопроизводстве, таком как кинематографические интервью, коммерческие или документальные фильмы, больше не будет сложно создавать профессиональные световые сцены, чтобы подчеркнуть лучшие стороны объекта съемки.

LC500R поставляется с двунаправленными шторками, которые позволяют ограничивать и формировать пучок лучей от осветителя. В нерабочем положении, шторки можно сложить и они не будут занимать много места.

Корпус осветителя изготовлен из прочного композитного пластика, светодиоды закрыты цилиндрическим рассеивателем. Широкая рукоятка позволяет удобно удерживать осветитель в руке. Кроме того, на торцах осветителя предусмотрены закладные гайки с внутренней резьбой 1/4“ для установки осветителя на стойку или подвешивания осветителя на крюке.

Для хранения и транспортировки предусмотрена портативная сумка-кейс на молнии со вставками из вспененного материала.

  • Модель осветителя LC500R
  • Встроенный литиевый аккумулятор 14,4В/2600мА
  • Мощность макс. 23 Вт
  • Количество каналов 32
  • Количество групп 6 (A, B, C, D, E, F)
  • Регулировка цветовой температуры 2500К-8500К
  • Регулировка яркости 100%~0%
  • Регулировка цвета
  • Цвета спектра RGB с регулировкой оттенка, насыщенности и яркостиОсвещенность (100%, 1м, темная комната) 5800лк
  • Индекс CRI ≈96Индекс
  • TLCI ≈98
  • Количество спецэффектов 39 видов в 14 категориях
  • Время работы от батареи около 90 мин
  • Рабочая температура -10°~40°C
  • Размеры 616*56*56мм (без шторок)
  • Вес нетто 0.81к
  • гМодель пульта дистанционного управления RC-R9(опционально*)
  • Питание пульта 3,0В (2 батарейки ААА) (не входят в комплект)
  • Частота беспроводной передачи 2.4ГГц
  • Расстояние (на открытом пространстве) ~50м
  • Количество каналов 32
  • Количество групп 16 групп (A-F, 0-9)
  • ID идентификатор 99 (1-99)
  • Рабочая температура -10°~40°С
  • Размеры кейса715х130х90мм
  • Вес комплекта в кейсе 1.8 кг

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