Godox RGB LC500R светодиодный осветитель (без пульта).

Описание

Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R выглядит как световой меч и идеально подходит для удерживания в руке. Поддерживает многоцветный режим RGB, имеет регулируемую цветовую температуру и функцию световых спецэффектов FX - для еще большей свободы вашего творчества.

Особая форма осветителя Godox LC500R подходит для использования в стесненных условиях, например, при съемке в салоне автомобиля или освещения труднодоступных деталей сцены. Также, часто применяется в предметной фотографии и фудсъемке – можно равномерно осветить объект или подсветить тени.



Режим CCT используется для точной регулировки цветовой температуры от 2500K до 8500K. Благодаря этому осветитель Godox LC500R является универсальным инструментом и может соответствовать условиям освещения окружающей среды или совместимости с другими приборами. Интенсивность света варьируется от 0 до 100%, чтобы удовлетворить требования освещения вашего объекта.

Осветитель имеет 14 категорий встроенных световых спецэффектов Fx, содержащих 39 различных предустановок для художественного использования в фотографии, кино- и видеопроизводстве, а также для видеоблогинга.



Осветитель питается от встроенного в рукоятку литий-ионного аккумулятора, который позволяет работать в течение 90 минут при полном заряде.



Godox RGB LC500R включает возможность дистанционного управления. Пульт дистанционного управления RC-R9, который работает на частоте 2,4ГГц на расстоянии до 50 м, приобретается дополнительно. С его помощью можно включать/выключать осветитель, настраивать его яркость, цвет, цветовую температуру, а также управлять спецэффектами, группами и каналами для создания различных световых схем.

Панель управления с дисплеем находится на рукоятке и всегда находится под рукой. С обратной стороны рукоятки расположен разъём для подключения зарядного устройства.

Используя группы осветителей LC500R в профессиональном видеопроизводстве, таком как кинематографические интервью, коммерческие или документальные фильмы, больше не будет сложно создавать профессиональные световые сцены, чтобы подчеркнуть лучшие стороны объекта съемки.



LC500R поставляется с двунаправленными шторками, которые позволяют ограничивать и формировать пучок лучей от осветителя. В нерабочем положении, шторки можно сложить и они не будут занимать много места.



Корпус осветителя изготовлен из прочного композитного пластика, светодиоды закрыты цилиндрическим рассеивателем. Широкая рукоятка позволяет удобно удерживать осветитель в руке. Кроме того, на торцах осветителя предусмотрены закладные гайки с внутренней резьбой 1/4“ для установки осветителя на стойку или подвешивания осветителя на крюке.



Для хранения и транспортировки предусмотрена портативная сумка-кейс на молнии со вставками из вспененного материала.

