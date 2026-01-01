Nanlite PavoTube II 6C RGBWW cветодиодная лампа-трубка 25 см

Nanlite PavoTube II 6C RGBWW – компактная светодиодная трубка 25 см
Nanlite PavoTube II 6C RGBWW (артикул MTG-0876) – это портативная светодиодная трубка длиной 25 см, предназначенная для фото- и видеосъёмки. Модель сочетает в себе компактный размер, высокое качество света (CRI 98, TLCI 95) и широкий диапазон цветовой температуры от 2700K до 7500K, а также полный спектр RGB с возможностью выбора из более чем 360 статических цветов.
Осветитель оснащён встроенным аккумулятором ёмкостью 2200 мАч, который обеспечивает до 70 минут работы при полной яркости и заряжается через USB-C от любого источника (включая powerbank). Благодаря двум резьбовым отверстиям 1/4" и мощным магнитам, трубку можно установить практически в любом месте – на штатив, металлическую поверхность или использовать в руке. Предустановленные 15 световых эффектов позволяют легко имитировать различные сценарии освещения.
Назначение и применение
- Портретная съёмка: мягкий, качественный свет для выразительных портретов.
- Видеосъёмка и стриминг: компактный источник света для влогов, интервью и стримов.
- Креативная фотография: RGB-режим для цветных акцентов и спецэффектов.
- Выездные съёмки: встроенный аккумулятор и компактный размер для работы на локациях.
Ключевые особенности
- Компактный размер 25 см: легко помещается в любую сумку.
- CRI 98 / TLCI 95: высокая точность цветопередачи.
- Диапазон CCT 2700–7500K: от тёплого до холодного света.
- Полноцветный RGB-режим: более 360 цветов с регулировкой скорости.
- 15 встроенных спецэффектов: полицейская мигалка, пламя, гроза, SOS, взрыв и другие.
- Встроенный аккумулятор 2200 мАч: до 70 минут работы на полной яркости.
- Зарядка через USB-C: от powerbank, компьютера или адаптера.
- Магниты и отверстия 1/4": универсальные способы крепления.
- Угол освещения 180°: широкое рассеивание света.
Технические характеристики
- Тип: светодиодная трубка (LED-стик)
- Бренд: Nanlite
- Модель: PavoTube II 6C RGBWW
- Мощность: 6 Вт
- Длина: 25 см
- Диаметр: 3.9 см
- Цветовая температура: 2700 – 7500 K
- CRI: 98
- TLCI: 95
- Световой поток (5600K): 520 люмен
- Угол рассеивания: 180°
- Регулировка яркости: 0–100%
- Аккумулятор: 3.7 В, 2200 мАч
- Время работы (100%): ≈70 мин
- Время работы (50%): ≈2.5 ч
- Время работы (10%): ≈4.8 ч
- Зарядка: USB-C (5 В/2 А)
- Крепления: 2× 1/4", магниты
- Вес: 0.26 кг
Световые эффекты
Осветитель предлагает 15 предустановленных сценариев освещения:
- Полицейская мигалка
- Пламя (свеча/огонь)
- Гроза
- SOS-сигнал
- Взрыв
- Сварка
- Вспышки камеры (Paparazzi)
- Телевизор
- Дискотека
- Пульс
- Фейерверк
- Сломанная лампочка
- и другие эффекты
Как использовать трубку
- Зарядка: полностью зарядите аккумулятор через USB-C.
- Установка: используйте магниты для крепления на металлическую поверхность или отверстия 1/4" для установки на штатив.
- Включение: включите осветитель с помощью кнопки на корпусе.
- Настройка: регулируйте цветовую температуру, яркость и выбирайте эффекты через меню на дисплее.
- Съёмка: используйте как основной или дополнительный источник света.
Преимущества использования
- Компактность: длина 25 см – идеально для портативных наборов.
- Высокое качество света: CRI 98 – точная цветопередача.
- Универсальность крепления: магниты и резьба 1/4".
- Автономность: до 70 минут работы от аккумулятора.
- Креативные эффекты: 15 сценариев для творческих проектов.
Совместимость с аксессуарами
- Крепления: совместим с аксессуарами системы T12.
- Штативы: установка через отверстия 1/4".
- Магнитные крепления: для металлических поверхностей.
Что входит в комплект
В стандартную поставку входит светодиодная трубка Nanlite PavoTube II 6C RGBWW и кабель USB-C для зарядки. Штативы, крепления и другие аксессуары приобретаются отдельно.
Уход и хранение
- Храните осветитель в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
- При загрязнении протирайте корпус мягкой сухой тканью.
- Регулярно заряжайте аккумулятор для сохранения его ёмкости.