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-5 %
Nanlite PavoTube II 6C RGBWW cветодиодная лампа-трубка 25 см
Nanlite PavoTube II 6C RGBWW cветодиодная лампа-трубка 25 см
Nanlite PavoTube II 6C RGBWW cветодиодная лампа-трубка 25 см
Nanlite PavoTube II 6C RGBWW cветодиодная лампа-трубка 25 см
Nanlite PavoTube II 6C RGBWW cветодиодная лампа-трубка 25 см

Nanlite PavoTube II 6C RGBWW cветодиодная лампа-трубка 25 см

Nanlite
Артикул: MTG-0876

Nanlite PavoTube II 6C RGBWW cветодиодная лампа-трубка 25 см. Светодиодная трубка Nanlite PavoTube II 6C RGBWW - портативный универсальный осветительный прибор с регулировкой яркости от 0 до 100% с максимальной освещенностью 520 люмен (183 люкс на расстоянии 1 м - при 5600K), полным спектром RGB и предварительно запрограммированными специальными световыми эффектами.

В осветителе Nanlite PavoTube II 6C цветовая температура регулируется от 7500 до 2700K. Индекс цветопередачи CRI составляет 98, а TLCI – 95, В спектре RGB предоставляется выбор из более чем 360 статических цветов, которые можно циклически переключать с выбранной вами скоростью.

Описание

Nanlite PavoTube II 6C RGBWW – компактная светодиодная трубка 25 см

Nanlite PavoTube II 6C RGBWW (артикул MTG-0876) – это портативная светодиодная трубка длиной 25 см, предназначенная для фото- и видеосъёмки. Модель сочетает в себе компактный размер, высокое качество света (CRI 98, TLCI 95) и широкий диапазон цветовой температуры от 2700K до 7500K, а также полный спектр RGB с возможностью выбора из более чем 360 статических цветов.

Осветитель оснащён встроенным аккумулятором ёмкостью 2200 мАч, который обеспечивает до 70 минут работы при полной яркости и заряжается через USB-C от любого источника (включая powerbank). Благодаря двум резьбовым отверстиям 1/4" и мощным магнитам, трубку можно установить практически в любом месте – на штатив, металлическую поверхность или использовать в руке. Предустановленные 15 световых эффектов позволяют легко имитировать различные сценарии освещения.

Назначение и применение

  • Портретная съёмка: мягкий, качественный свет для выразительных портретов.
  • Видеосъёмка и стриминг: компактный источник света для влогов, интервью и стримов.
  • Креативная фотография: RGB-режим для цветных акцентов и спецэффектов.
  • Выездные съёмки: встроенный аккумулятор и компактный размер для работы на локациях.

Ключевые особенности

  • Компактный размер 25 см: легко помещается в любую сумку.
  • CRI 98 / TLCI 95: высокая точность цветопередачи.
  • Диапазон CCT 2700–7500K: от тёплого до холодного света.
  • Полноцветный RGB-режим: более 360 цветов с регулировкой скорости.
  • 15 встроенных спецэффектов: полицейская мигалка, пламя, гроза, SOS, взрыв и другие.
  • Встроенный аккумулятор 2200 мАч: до 70 минут работы на полной яркости.
  • Зарядка через USB-C: от powerbank, компьютера или адаптера.
  • Магниты и отверстия 1/4": универсальные способы крепления.
  • Угол освещения 180°: широкое рассеивание света.

Технические характеристики

  • Тип: светодиодная трубка (LED-стик)
  • Бренд: Nanlite
  • Модель: PavoTube II 6C RGBWW
  • Мощность: 6 Вт
  • Длина: 25 см
  • Диаметр: 3.9 см
  • Цветовая температура: 2700 – 7500 K
  • CRI: 98
  • TLCI: 95
  • Световой поток (5600K): 520 люмен
  • Угол рассеивания: 180°
  • Регулировка яркости: 0–100%
  • Аккумулятор: 3.7 В, 2200 мАч
  • Время работы (100%): ≈70 мин
  • Время работы (50%): ≈2.5 ч
  • Время работы (10%): ≈4.8 ч
  • Зарядка: USB-C (5 В/2 А)
  • Крепления: 2× 1/4", магниты
  • Вес: 0.26 кг

Световые эффекты

Осветитель предлагает 15 предустановленных сценариев освещения:

  • Полицейская мигалка
  • Пламя (свеча/огонь)
  • Гроза
  • SOS-сигнал
  • Взрыв
  • Сварка
  • Вспышки камеры (Paparazzi)
  • Телевизор
  • Дискотека
  • Пульс
  • Фейерверк
  • Сломанная лампочка
  • и другие эффекты

Как использовать трубку

  1. Зарядка: полностью зарядите аккумулятор через USB-C.
  2. Установка: используйте магниты для крепления на металлическую поверхность или отверстия 1/4" для установки на штатив.
  3. Включение: включите осветитель с помощью кнопки на корпусе.
  4. Настройка: регулируйте цветовую температуру, яркость и выбирайте эффекты через меню на дисплее.
  5. Съёмка: используйте как основной или дополнительный источник света.

Преимущества использования

  • Компактность: длина 25 см – идеально для портативных наборов.
  • Высокое качество света: CRI 98 – точная цветопередача.
  • Универсальность крепления: магниты и резьба 1/4".
  • Автономность: до 70 минут работы от аккумулятора.
  • Креативные эффекты: 15 сценариев для творческих проектов.

Совместимость с аксессуарами

  • Крепления: совместим с аксессуарами системы T12.
  • Штативы: установка через отверстия 1/4".
  • Магнитные крепления: для металлических поверхностей.

Что входит в комплект

В стандартную поставку входит светодиодная трубка Nanlite PavoTube II 6C RGBWW и кабель USB-C для зарядки. Штативы, крепления и другие аксессуары приобретаются отдельно.

Уход и хранение

  • Храните осветитель в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
  • При загрязнении протирайте корпус мягкой сухой тканью.
  • Регулярно заряжайте аккумулятор для сохранения его ёмкости.

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