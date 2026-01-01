Nanlite PavoTube II 6C RGBWW cветодиодная лампа-трубка 25 см

Описание

Nanlite PavoTube II 6C RGBWW – компактная светодиодная трубка 25 см

Nanlite PavoTube II 6C RGBWW (артикул MTG-0876) – это портативная светодиодная трубка длиной 25 см, предназначенная для фото- и видеосъёмки. Модель сочетает в себе компактный размер, высокое качество света (CRI 98, TLCI 95) и широкий диапазон цветовой температуры от 2700K до 7500K, а также полный спектр RGB с возможностью выбора из более чем 360 статических цветов.

Осветитель оснащён встроенным аккумулятором ёмкостью 2200 мАч, который обеспечивает до 70 минут работы при полной яркости и заряжается через USB-C от любого источника (включая powerbank). Благодаря двум резьбовым отверстиям 1/4" и мощным магнитам, трубку можно установить практически в любом месте – на штатив, металлическую поверхность или использовать в руке. Предустановленные 15 световых эффектов позволяют легко имитировать различные сценарии освещения.

Назначение и применение

Портретная съёмка: мягкий, качественный свет для выразительных портретов.

мягкий, качественный свет для выразительных портретов. Видеосъёмка и стриминг: компактный источник света для влогов, интервью и стримов.

компактный источник света для влогов, интервью и стримов. Креативная фотография: RGB-режим для цветных акцентов и спецэффектов.

RGB-режим для цветных акцентов и спецэффектов. Выездные съёмки: встроенный аккумулятор и компактный размер для работы на локациях.

Ключевые особенности

Компактный размер 25 см: легко помещается в любую сумку.

легко помещается в любую сумку. CRI 98 / TLCI 95: высокая точность цветопередачи.

высокая точность цветопередачи. Диапазон CCT 2700–7500K: от тёплого до холодного света.

от тёплого до холодного света. Полноцветный RGB-режим: более 360 цветов с регулировкой скорости.

более 360 цветов с регулировкой скорости. 15 встроенных спецэффектов: полицейская мигалка, пламя, гроза, SOS, взрыв и другие.

полицейская мигалка, пламя, гроза, SOS, взрыв и другие. Встроенный аккумулятор 2200 мАч: до 70 минут работы на полной яркости.

до 70 минут работы на полной яркости. Зарядка через USB-C: от powerbank, компьютера или адаптера.

от powerbank, компьютера или адаптера. Магниты и отверстия 1/4": универсальные способы крепления.

универсальные способы крепления. Угол освещения 180°: широкое рассеивание света.

Технические характеристики

Тип: светодиодная трубка (LED-стик)

светодиодная трубка (LED-стик) Бренд: Nanlite

Nanlite Модель: PavoTube II 6C RGBWW

PavoTube II 6C RGBWW Мощность : 6 Вт

: 6 Вт Длина: 25 см

25 см Диаметр: 3.9 см

3.9 см Цветовая температура: 2700 – 7500 K

2700 – 7500 K CRI: 98

98 TLCI: 95

95 Световой поток (5600K): 520 люмен

520 люмен Угол рассеивания: 180°

180° Регулировка яркости: 0–100%

0–100% Аккумулятор: 3.7 В, 2200 мАч

3.7 В, 2200 мАч Время работы (100%): ≈70 мин

≈70 мин Время работы (50%): ≈2.5 ч

≈2.5 ч Время работы (10%): ≈4.8 ч

≈4.8 ч Зарядка: USB-C (5 В/2 А)

USB-C (5 В/2 А) Крепления: 2× 1/4", магниты

2× 1/4", магниты Вес: 0.26 кг

Световые эффекты

Осветитель предлагает 15 предустановленных сценариев освещения:

Полицейская мигалка

Пламя (свеча/огонь)

Гроза

SOS-сигнал

Взрыв

Сварка

Вспышки камеры (Paparazzi)

Телевизор

Дискотека

Пульс

Фейерверк

Сломанная лампочка

и другие эффекты

Как использовать трубку

Зарядка: полностью зарядите аккумулятор через USB-C. Установка: используйте магниты для крепления на металлическую поверхность или отверстия 1/4" для установки на штатив. Включение: включите осветитель с помощью кнопки на корпусе. Настройка: регулируйте цветовую температуру, яркость и выбирайте эффекты через меню на дисплее. Съёмка: используйте как основной или дополнительный источник света.

Преимущества использования

Компактность: длина 25 см – идеально для портативных наборов.

длина 25 см – идеально для портативных наборов. Высокое качество света: CRI 98 – точная цветопередача.

CRI 98 – точная цветопередача. Универсальность крепления: магниты и резьба 1/4".

магниты и резьба 1/4". Автономность: до 70 минут работы от аккумулятора.

до 70 минут работы от аккумулятора. Креативные эффекты: 15 сценариев для творческих проектов.

Совместимость с аксессуарами

Крепления: совместим с аксессуарами системы T12.

совместим с аксессуарами системы T12. Штативы: установка через отверстия 1/4".

установка через отверстия 1/4". Магнитные крепления: для металлических поверхностей.

Что входит в комплект

В стандартную поставку входит светодиодная трубка Nanlite PavoTube II 6C RGBWW и кабель USB-C для зарядки. Штативы, крепления и другие аксессуары приобретаются отдельно.

Уход и хранение