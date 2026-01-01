YongNuo YN360II осветитель светодиодный со сменной температурой 3200-5500K

Осветитель снабжен встроенным аккумулятором большой емкости, что избавляет от потребности докупать внешнюю батарею.
Осветитель цилиндрический - это позволит получить эффект широкого освещения.
Через смартфон доступно дистанционное управление не только включением и яркостью, но и цветовой гаммой светового потока.
Характеристики:
- источник света - 320 LED светодиодов и 40 RGB светодиодов
- цветовая температура при работе 320 LED светодиодов - настраиваемая 3200 K - 5500 K
- полноцветный RGB при работе 40 RGB светодиодов - да
- встроенный аккумулятор большой емкости - 5200 мАч
- угол освещения, град. - 110/55
- индекс цветопередачи - ≥95
- выходная мощность - 19 Вт — со сменной температурой 3200–5500K, в режиме RGB — 8 Вт.
- люмен - 2480 LM либо 494 LM
- внешнее питание - 12 В
- эффективная дальность действия управления от смартфона, м - ≤15
- управление через смартфон Bluetooth - 4.0 (устанавливается бесплатное приложение)
- средний срок службы светодиодов осветителя, ч - 50000
- вес, г - 1134
- размер, мм - 595×115×50