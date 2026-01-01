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YongNuo YN360II осветитель светодиодный со сменной температурой 3200-5500K
YongNuo YN360II осветитель светодиодный со сменной температурой 3200-5500K

YongNuo YN360II осветитель светодиодный со сменной температурой 3200-5500K

Yongnuo
Артикул: NVF-9878

YongNuo YN360II - осветитель светодиодный с изменяемой температурой 3200-5500K.

Осветитель оснащен 360 светодиодными лампами SMD RGB и LED светодиодами, что позволяет получить полноцветный эффект подсветки, 320 LED светодиодов и 40 светодиодных ламп SMD RGB позволяют добиться практически любого цветового оттенка.

Описание

Осветитель снабжен встроенным аккумулятором большой емкости, что избавляет от потребности докупать внешнюю батарею.

Осветитель цилиндрический - это позволит получить эффект широкого освещения.

Через смартфон доступно дистанционное управление не только включением и яркостью, но и цветовой гаммой светового потока.

Характеристики:

  • источник света - 320 LED светодиодов и 40 RGB светодиодов
  • цветовая температура при работе 320 LED светодиодов - настраиваемая 3200 K - 5500 K
  • полноцветный RGB при работе 40 RGB светодиодов - да
  • встроенный аккумулятор большой емкости - 5200 мАч
  • угол освещения, град. - 110/55
  • индекс цветопередачи - ≥95
  • выходная мощность - 19 Вт — со сменной температурой 3200–5500K, в режиме RGB — 8 Вт.
  • люмен - 2480 LM либо 494 LM
  • внешнее питание - 12 В
  • эффективная дальность действия управления от смартфона, м - ≤15
  • управление через смартфон Bluetooth - 4.0 (устанавливается бесплатное приложение)
  • средний срок службы светодиодов осветителя, ч - 50000
  • вес, г - 1134
  • размер, мм - 595×115×50

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