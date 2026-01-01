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-10 %
Sitoo R60 RGB bar light светодиодный осветитель стрип 14Вт RGB 2500-8500К с аккумулятором 10400 мАч
Sitoo R60 RGB bar light светодиодный осветитель стрип 14Вт RGB 2500-8500К с аккумулятором 10400 мАч
Sitoo R60 RGB bar light светодиодный осветитель стрип 14Вт RGB 2500-8500К с аккумулятором 10400 мАч
Sitoo R60 RGB bar light светодиодный осветитель стрип 14Вт RGB 2500-8500К с аккумулятором 10400 мАч
Sitoo R60 RGB bar light светодиодный осветитель стрип 14Вт RGB 2500-8500К с аккумулятором 10400 мАч
Sitoo R60 RGB bar light светодиодный осветитель стрип 14Вт RGB 2500-8500К с аккумулятором 10400 мАч
Sitoo R60 RGB bar light светодиодный осветитель стрип 14Вт RGB 2500-8500К с аккумулятором 10400 мАч
Sitoo R60 RGB bar light светодиодный осветитель стрип 14Вт RGB 2500-8500К с аккумулятором 10400 мАч

Sitoo R60 RGB bar light светодиодный осветитель стрип 14Вт RGB 2500-8500К с аккумулятором 10400 мАч

Sitoo
Артикул: MTG-3121

Sitoo R60 RGB bar light светодиодный осветитель стрип 14Вт RGB 2500-8500К с аккумулятором 10400 мАч. Светильник стрип ("жезл") с режимом работы RGB, с диапазоном цветовой температуры 2500-8500К и 20 сценариями освещения. Мощность 14 Вт. Вес 550 гр.

Описание

Легкий и фукциональный осветитель с режимом работы RGB, 20-ю режимами кино-эффектов. Время работы до 2-ух часов и зарядкой Type-C. Тонкая настройка цвета RGB - до 16 миллионов оттенков. Сенсорные, с блокировкой от случайного нажатия кнопки управления. Резьба 1/4" в торце прибора для подвеса и установки. Чехол в комплекте.

Характеристики:

  • Цветовая температура - 2500-8500 (-+200К)
  • Регулировка яркости от 1 до 100%
  • Кол-во светодиодов - 234 (теплых 78 + холодных 78 + 78 RGB)
  • CRI - 95
  • TLCI - 97
  • Тонкая настройка цвета RGB - до 16 миллионов оттенков
  • Мощность - 14 ВТ
  • Питание - встроенный аккумулятор, 5В, 2,1 А
  • Ресурс работы до 2-ух часов при 100 % мощности и цветовой температурой 8000К
  • Размеры - 600х42 мм
  • Вес - 550 гр

Комплектация

  • Осветитель
  • Мягкий чехол

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