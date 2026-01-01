Sitoo R60 RGB bar light светодиодный осветитель стрип 14Вт RGB 2500-8500К с аккумулятором 10400 мАч

Легкий и фукциональный осветитель с режимом работы RGB, 20-ю режимами кино-эффектов. Время работы до 2-ух часов и зарядкой Type-C. Тонкая настройка цвета RGB - до 16 миллионов оттенков. Сенсорные, с блокировкой от случайного нажатия кнопки управления. Резьба 1/4" в торце прибора для подвеса и установки. Чехол в комплекте.
Характеристики:
- Цветовая температура - 2500-8500 (-+200К)
- Регулировка яркости от 1 до 100%
- Кол-во светодиодов - 234 (теплых 78 + холодных 78 + 78 RGB)
- CRI - 95
- TLCI - 97
- Тонкая настройка цвета RGB - до 16 миллионов оттенков
- Мощность - 14 ВТ
- Питание - встроенный аккумулятор, 5В, 2,1 А
- Ресурс работы до 2-ух часов при 100 % мощности и цветовой температурой 8000К
- Размеры - 600х42 мм
- Вес - 550 гр