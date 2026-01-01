Sitoo R60 RGB bar light светодиодный осветитель стрип 14Вт RGB 2500-8500К с аккумулятором 10400 мАч

Описание

Легкий и фукциональный осветитель с режимом работы RGB, 20-ю режимами кино-эффектов. Время работы до 2-ух часов и зарядкой Type-C. Тонкая настройка цвета RGB - до 16 миллионов оттенков. Сенсорные, с блокировкой от случайного нажатия кнопки управления. Резьба 1/4" в торце прибора для подвеса и установки. Чехол в комплекте.

Характеристики: