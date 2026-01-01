Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором

Phottix T200R RGB Tube Light – портативный линейный RGB-осветитель с аккумулятором
Phottix T200R RGB Tube Light (артикул DAN-5598) — это компактный и лёгкий светодиодный осветитель в форм-факторе трубки длиной 32 см. Благодаря встроенному аккумулятору, магнитам и весу всего 270 граммов, он идеально подходит для съёмки на выезде, предметной фотографии, видеоблогинга и творческих проектов с цветным светом.
Модель T200R сочетает высокое качество света (CRI 96+, TLCI 98+) с широкими возможностями настройки цвета: от регулировки цветовой температуры от 2500K до 9500K до полноценного RGB-режима с контролем оттенка (0–360°) и насыщенности.
Ключевые особенности
- Высокая цветопередача: CRI 96+ и TLCI 98+ — точная передача оттенков кожи и цвета объектов.
- Широкий диапазон CCT: регулировка цветовой температуры от 2500K (тёплый) до 9500K (холодный).
- Полноцветный RGB-режим (HSI): управление оттенком (0–360°), насыщенностью и яркостью для получения любого цвета.
- 21 встроенный световой эффект: имитация свечи, полицейской мигалки, фейерверка, взрыва, телевизора, дискотеки и другие.
- Встроенный аккумулятор: ёмкость 5200 мАч обеспечивает до 115 минут работы на полной яркости (при 9500K).
- Встроенные магниты: быстрая фиксация на любой металлической поверхности — стойках, трубах, холодильниках, автомобилях.
- Компактный вес и размер: 270 г и длина 32,3 см — легко помещается в сумку для фототехники.
- Два посадочных гнезда 1/4": сверху и снизу корпуса для крепления на штатив, стойку или соединительный кронштейн.
- Мини-штатив в комплекте: позволяет установить лампу горизонтально или вертикально на столе.
- LED-дисплей и кнопки управления: быстрое изменение яркости, цветовой температуры и RGB-параметров.
- Зарядка через USB-C: полная зарядка за 4 часа (при 5В/2А).
Технические характеристики
- Мощность: 10 Вт
- Модель освещения: RGB / Биколор (CCT)
- Цветовая температура (CCT): 2500 – 9500K
- Цветовой режим (RGB): HSI — оттенок 0–360°, насыщенность 0–100%
- Индекс цветопередачи (CRI): 96+
- Телевизионный индекс (TLCI): 98+
- Освещённость (5600K, 0.5 м): 830 люкс
- Диапазон яркости: 1 – 100% (плавная регулировка)
- Количество светодиодов: 180
- Аккумулятор: встроенный Li-ion 3.7В, 5200 мАч
- Время работы на полной яркости (9500K): 115 минут
- Зарядка: USB-C (5В/2А)
- Время зарядки: около 4 часов
- Размеры: 323 × 36 × 36 мм
- Вес: 270 г
- Материал корпуса: алюминий + пластик
- Крепления: два гнезда 1/4"-20, встроенные магниты
21 встроенный световой эффект
Осветитель предлагает 21 предустановленный сценарий для творческой съёмки:
- Эффекты свечения: свеча/огонь, взрыв, фейерверк, сварка, неисправная лампочка.
- Эффекты экстренных служб: полицейская мигалка, скорая помощь, пожарная машина.
- Сценические эффекты: дискотека, телевизор, папарацци, гроза/шторм.
- Цветовые циклы: плавное изменение оттенков, пульсации, вспышки.
Все эффекты доступны через меню на дисплее и поддерживают регулировку скорости и яркости.
Применение
- Креативная фотография: портреты с цветной подсветкой, фуд-фото, предметная съёмка, light painting.
- Видеосъёмка и контент: интервью, видеоблоги, стриминг — компактный источник мягкого света.
- Съёмка на выезде и локации: благодаря встроенному аккумулятору и магнитам лампу можно закрепить где угодно.
- Жанровая съёмка и музыкальные клипы: использование RGB-режимов и световых эффектов.
- Макро- и предметная съёмка: точная настройка цвета и яркости с близкого расстояния.
Способы крепления и установки
- Встроенные магниты: мгновенная фиксация на металлических стойках, трубах, холодильнике, автомобиле.
- Гнездо 1/4" сверху и снизу: стандартное крепление на любой штатив или монопод.
- Мини-штатив в комплекте: устойчивая установка на столе или полу.
- Стыковка нескольких трубок (опционально): через специальные соединители можно объединить 2–6 ламп в длинную линию
Преимущества перед конкурентами
- Лёгкость: 270 г — одна из самых лёгких трубок в своём классе.
- Встроенные магниты: у многих конкурентов либо нет, либо они слабее.
- Качественный свет: CRI 96+ сравним с профессиональными панелями.
- Автономность: 115 минут на полной яркости — достаточно для длительной съёмки.
- Стыковка трубок: возможность соединять несколько ламп для создания длинных линий или конструкций.
Ограничения
- Мощность 10 Вт: недостаточно для использования в качестве основного ключевого света на больших дистанциях. Лучше применять для заполнения, акцентов или съёмки крупным планом.
- Отсутствие DMX: управление только с корпуса, через мобильное приложение или пульт не предусмотрено.
- Сравнительно короткая длина (32 см): длиннее, чем у некоторых конкурентов (могут потребоваться соединители для создания длинных линий).
Уход и хранение
- Храните осветитель в защитном чехле (можно приобрести отдельно) для предотвращения царапин.
- Регулярно очищайте оптическое покрытие мягкой тканью из микрофибры.
- Не допускайте полного разряда аккумулятора на длительное время.
- Избегайте падений и ударов о твёрдые поверхности.