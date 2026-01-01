Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором

Описание

Phottix T200R RGB Tube Light – портативный линейный RGB-осветитель с аккумулятором

Phottix T200R RGB Tube Light (артикул DAN-5598) — это компактный и лёгкий светодиодный осветитель в форм-факторе трубки длиной 32 см. Благодаря встроенному аккумулятору, магнитам и весу всего 270 граммов, он идеально подходит для съёмки на выезде, предметной фотографии, видеоблогинга и творческих проектов с цветным светом.

Модель T200R сочетает высокое качество света (CRI 96+, TLCI 98+) с широкими возможностями настройки цвета: от регулировки цветовой температуры от 2500K до 9500K до полноценного RGB-режима с контролем оттенка (0–360°) и насыщенности.

Ключевые особенности

Высокая цветопередача: CRI 96+ и TLCI 98+ — точная передача оттенков кожи и цвета объектов.

CRI 96+ и TLCI 98+ — точная передача оттенков кожи и цвета объектов. Широкий диапазон CCT: регулировка цветовой температуры от 2500K (тёплый) до 9500K (холодный).

регулировка цветовой температуры от 2500K (тёплый) до 9500K (холодный). Полноцветный RGB-режим (HSI): управление оттенком (0–360°), насыщенностью и яркостью для получения любого цвета.

управление оттенком (0–360°), насыщенностью и яркостью для получения любого цвета. 21 встроенный световой эффект: имитация свечи, полицейской мигалки, фейерверка, взрыва, телевизора, дискотеки и другие.

имитация свечи, полицейской мигалки, фейерверка, взрыва, телевизора, дискотеки и другие. Встроенный аккумулятор: ёмкость 5200 мАч обеспечивает до 115 минут работы на полной яркости (при 9500K).

ёмкость 5200 мАч обеспечивает до 115 минут работы на полной яркости (при 9500K). Встроенные магниты: быстрая фиксация на любой металлической поверхности — стойках, трубах, холодильниках, автомобилях.

быстрая фиксация на любой металлической поверхности — стойках, трубах, холодильниках, автомобилях. Компактный вес и размер: 270 г и длина 32,3 см — легко помещается в сумку для фототехники.

270 г и длина 32,3 см — легко помещается в сумку для фототехники. Два посадочных гнезда 1/4": сверху и снизу корпуса для крепления на штатив, стойку или соединительный кронштейн.

сверху и снизу корпуса для крепления на штатив, стойку или соединительный кронштейн. Мини-штатив в комплекте: позволяет установить лампу горизонтально или вертикально на столе.

позволяет установить лампу горизонтально или вертикально на столе. LED-дисплей и кнопки управления: быстрое изменение яркости, цветовой температуры и RGB-параметров.

быстрое изменение яркости, цветовой температуры и RGB-параметров. Зарядка через USB-C: полная зарядка за 4 часа (при 5В/2А).

Технические характеристики

Мощность: 10 Вт

10 Вт Модель освещения: RGB / Биколор (CCT)

RGB / Биколор (CCT) Цветовая температура (CCT): 2500 – 9500K

2500 – 9500K Цветовой режим (RGB): HSI — оттенок 0–360°, насыщенность 0–100%

HSI — оттенок 0–360°, насыщенность 0–100% Индекс цветопередачи (CRI): 96+

96+ Телевизионный индекс (TLCI): 98+

98+ Освещённость (5600K, 0.5 м): 830 люкс

830 люкс Диапазон яркости: 1 – 100% (плавная регулировка)

1 – 100% (плавная регулировка) Количество светодиодов: 180

180 Аккумулятор: встроенный Li-ion 3.7В, 5200 мАч

встроенный Li-ion 3.7В, 5200 мАч Время работы на полной яркости (9500K): 115 минут

115 минут Зарядка: USB-C (5В/2А)

USB-C (5В/2А) Время зарядки: около 4 часов

около 4 часов Размеры: 323 × 36 × 36 мм

323 × 36 × 36 мм Вес: 270 г

270 г Материал корпуса: алюминий + пластик

алюминий + пластик Крепления: два гнезда 1/4"-20, встроенные магниты

21 встроенный световой эффект

Осветитель предлагает 21 предустановленный сценарий для творческой съёмки:

Эффекты свечения: свеча/огонь, взрыв, фейерверк, сварка, неисправная лампочка.

свеча/огонь, взрыв, фейерверк, сварка, неисправная лампочка. Эффекты экстренных служб: полицейская мигалка, скорая помощь, пожарная машина.

полицейская мигалка, скорая помощь, пожарная машина. Сценические эффекты: дискотека, телевизор, папарацци, гроза/шторм.

дискотека, телевизор, папарацци, гроза/шторм. Цветовые циклы: плавное изменение оттенков, пульсации, вспышки.

Все эффекты доступны через меню на дисплее и поддерживают регулировку скорости и яркости.

Применение

Креативная фотография: портреты с цветной подсветкой, фуд-фото, предметная съёмка, light painting.

портреты с цветной подсветкой, фуд-фото, предметная съёмка, light painting. Видеосъёмка и контент: интервью, видеоблоги, стриминг — компактный источник мягкого света.

интервью, видеоблоги, стриминг — компактный источник мягкого света. Съёмка на выезде и локации: благодаря встроенному аккумулятору и магнитам лампу можно закрепить где угодно.

благодаря встроенному аккумулятору и магнитам лампу можно закрепить где угодно. Жанровая съёмка и музыкальные клипы: использование RGB-режимов и световых эффектов.

использование RGB-режимов и световых эффектов. Макро- и предметная съёмка: точная настройка цвета и яркости с близкого расстояния.

Способы крепления и установки

Встроенные магниты: мгновенная фиксация на металлических стойках, трубах, холодильнике, автомобиле.

мгновенная фиксация на металлических стойках, трубах, холодильнике, автомобиле. Гнездо 1/4" сверху и снизу: стандартное крепление на любой штатив или монопод.

стандартное крепление на любой штатив или монопод. Мини-штатив в комплекте: устойчивая установка на столе или полу.

устойчивая установка на столе или полу. Стыковка нескольких трубок (опционально): через специальные соединители можно объединить 2–6 ламп в длинную линию

Преимущества перед конкурентами

Лёгкость: 270 г — одна из самых лёгких трубок в своём классе.

270 г — одна из самых лёгких трубок в своём классе. Встроенные магниты: у многих конкурентов либо нет, либо они слабее.

у многих конкурентов либо нет, либо они слабее. Качественный свет: CRI 96+ сравним с профессиональными панелями.

CRI 96+ сравним с профессиональными панелями. Автономность: 115 минут на полной яркости — достаточно для длительной съёмки.

115 минут на полной яркости — достаточно для длительной съёмки. Стыковка трубок: возможность соединять несколько ламп для создания длинных линий или конструкций.

Ограничения

Мощность 10 Вт: недостаточно для использования в качестве основного ключевого света на больших дистанциях. Лучше применять для заполнения, акцентов или съёмки крупным планом.

недостаточно для использования в качестве основного ключевого света на больших дистанциях. Лучше применять для заполнения, акцентов или съёмки крупным планом. Отсутствие DMX: управление только с корпуса, через мобильное приложение или пульт не предусмотрено.

управление только с корпуса, через мобильное приложение или пульт не предусмотрено. Сравнительно короткая длина (32 см): длиннее, чем у некоторых конкурентов (могут потребоваться соединители для создания длинных линий).

Уход и хранение