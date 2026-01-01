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Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором

Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором

Phottix
Артикул: MTG-2276

Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором. Компактный и легкий светодиодный RGB осветитель, мощность 10 Вт. Цветопередача – CRI 96+ (TLCI 98+). В конструкцию встроены 2 мощных магнита для крепления на металлическую поверхность.

Описание

Phottix T200R RGB Tube Light – портативный линейный RGB-осветитель с аккумулятором

Phottix T200R RGB Tube Light (артикул DAN-5598) — это компактный и лёгкий светодиодный осветитель в форм-факторе трубки длиной 32 см. Благодаря встроенному аккумулятору, магнитам и весу всего 270 граммов, он идеально подходит для съёмки на выезде, предметной фотографии, видеоблогинга и творческих проектов с цветным светом.

Модель T200R сочетает высокое качество света (CRI 96+, TLCI 98+) с широкими возможностями настройки цвета: от регулировки цветовой температуры от 2500K до 9500K до полноценного RGB-режима с контролем оттенка (0–360°) и насыщенности.

Ключевые особенности

  • Высокая цветопередача: CRI 96+ и TLCI 98+ — точная передача оттенков кожи и цвета объектов.
  • Широкий диапазон CCT: регулировка цветовой температуры от 2500K (тёплый) до 9500K (холодный).
  • Полноцветный RGB-режим (HSI): управление оттенком (0–360°), насыщенностью и яркостью для получения любого цвета.
  • 21 встроенный световой эффект: имитация свечи, полицейской мигалки, фейерверка, взрыва, телевизора, дискотеки и другие.
  • Встроенный аккумулятор: ёмкость 5200 мАч обеспечивает до 115 минут работы на полной яркости (при 9500K).
  • Встроенные магниты: быстрая фиксация на любой металлической поверхности — стойках, трубах, холодильниках, автомобилях.
  • Компактный вес и размер: 270 г и длина 32,3 см — легко помещается в сумку для фототехники.
  • Два посадочных гнезда 1/4": сверху и снизу корпуса для крепления на штатив, стойку или соединительный кронштейн.
  • Мини-штатив в комплекте: позволяет установить лампу горизонтально или вертикально на столе.
  • LED-дисплей и кнопки управления: быстрое изменение яркости, цветовой температуры и RGB-параметров.
  • Зарядка через USB-C: полная зарядка за 4 часа (при 5В/2А).

Технические характеристики

  • Мощность: 10 Вт
  • Модель освещения: RGB / Биколор (CCT)
  • Цветовая температура (CCT): 2500 – 9500K
  • Цветовой режим (RGB): HSI — оттенок 0–360°, насыщенность 0–100%
  • Индекс цветопередачи (CRI): 96+
  • Телевизионный индекс (TLCI): 98+
  • Освещённость (5600K, 0.5 м): 830 люкс
  • Диапазон яркости: 1 – 100% (плавная регулировка)
  • Количество светодиодов: 180
  • Аккумулятор: встроенный Li-ion 3.7В, 5200 мАч
  • Время работы на полной яркости (9500K): 115 минут
  • Зарядка: USB-C (5В/2А)
  • Время зарядки: около 4 часов
  • Размеры: 323 × 36 × 36 мм
  • Вес: 270 г
  • Материал корпуса: алюминий + пластик
  • Крепления: два гнезда 1/4"-20, встроенные магниты

21 встроенный световой эффект

Осветитель предлагает 21 предустановленный сценарий для творческой съёмки:

  • Эффекты свечения: свеча/огонь, взрыв, фейерверк, сварка, неисправная лампочка.
  • Эффекты экстренных служб: полицейская мигалка, скорая помощь, пожарная машина.
  • Сценические эффекты: дискотека, телевизор, папарацци, гроза/шторм.
  • Цветовые циклы: плавное изменение оттенков, пульсации, вспышки.

Все эффекты доступны через меню на дисплее и поддерживают регулировку скорости и яркости.

Применение

  • Креативная фотография: портреты с цветной подсветкой, фуд-фото, предметная съёмка, light painting.
  • Видеосъёмка и контент: интервью, видеоблоги, стриминг — компактный источник мягкого света.
  • Съёмка на выезде и локации: благодаря встроенному аккумулятору и магнитам лампу можно закрепить где угодно.
  • Жанровая съёмка и музыкальные клипы: использование RGB-режимов и световых эффектов.
  • Макро- и предметная съёмка: точная настройка цвета и яркости с близкого расстояния.

Способы крепления и установки

  • Встроенные магниты: мгновенная фиксация на металлических стойках, трубах, холодильнике, автомобиле.
  • Гнездо 1/4" сверху и снизу: стандартное крепление на любой штатив или монопод.
  • Мини-штатив в комплекте: устойчивая установка на столе или полу.
  • Стыковка нескольких трубок (опционально): через специальные соединители можно объединить 2–6 ламп в длинную линию

Преимущества перед конкурентами

  • Лёгкость: 270 г — одна из самых лёгких трубок в своём классе.
  • Встроенные магниты: у многих конкурентов либо нет, либо они слабее.
  • Качественный свет: CRI 96+ сравним с профессиональными панелями.
  • Автономность: 115 минут на полной яркости — достаточно для длительной съёмки.
  • Стыковка трубок: возможность соединять несколько ламп для создания длинных линий или конструкций.

Ограничения

  • Мощность 10 Вт: недостаточно для использования в качестве основного ключевого света на больших дистанциях. Лучше применять для заполнения, акцентов или съёмки крупным планом.
  • Отсутствие DMX: управление только с корпуса, через мобильное приложение или пульт не предусмотрено.
  • Сравнительно короткая длина (32 см): длиннее, чем у некоторых конкурентов (могут потребоваться соединители для создания длинных линий).

Уход и хранение

  • Храните осветитель в защитном чехле (можно приобрести отдельно) для предотвращения царапин.
  • Регулярно очищайте оптическое покрытие мягкой тканью из микрофибры.
  • Не допускайте полного разряда аккумулятора на длительное время.
  • Избегайте падений и ударов о твёрдые поверхности.

Комплектация

  • LED-трубка Phottix T200R RGB — 1 шт.
  • Мини-штатив — 1 шт.
  • USB‑кабель для зарядки (USB‑C) — 1 шт.
  • Наклейка с RGB-метками — 1 шт.


Примечание: Блок питания для зарядки через USB не входит в комплект.

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