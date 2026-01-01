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Falcon Eyes StripLight 90 LED осветитель ручной
Falcon Eyes StripLight 90 LED осветитель ручной
Falcon Eyes StripLight 90 LED осветитель ручной
Falcon Eyes StripLight 90 LED осветитель ручной
Falcon Eyes StripLight 90 LED осветитель ручной
Falcon Eyes StripLight 90 LED осветитель ручной
Falcon Eyes StripLight 90 LED осветитель ручной

Falcon Eyes StripLight 90 LED осветитель ручной

Falcon Eyes
Артикул: DAN-6281

Ручной осветитель Falcon Eyes StripLight 90 LED.

Светодиодный осветитель мощностью 24 Вт. Имеет 90 SMD-светодиодов, цветовую температуру 5600 К, регулировку яркости от 10 до 100 процентов, индекс цветопередачи CRI≥90. В комплекте сетевой адаптер.

Описание

Легкий компактный светодиодный осветитель поможет создать необходимое освещение в условиях фото и видеостудии, для подсветки отдельных участков сцены, динамичных съемок и т.д. Он также практичен для использования на выездной съемке, где использование полноценного источника постоянного света обычно затруднено. Осветитель легко удерживается рукой или устанавливается на стандартный шпигот 5/8''.


Яркий световой поток с максимальной освещенностью 700 люкс на расстоянии 1 метр может регулироваться плавно от 10 до 100 процентов.

Диммер регулировки яркости находится на сетевом адаптере питания (входит в комплект) и позволяет регулировать световой поток на расстоянии от осветителя (в пределах длины шнура питания 2,5 метра).

Питание осуществляется от сети 220 В.


Характеристики осветителя:

  • количество светодиодов - 90
  • мощность - 24 Вт
  • цветовая температура - 5600 К
  • освещенность (1м) - 700 люкс
  • показатель CRI - ≥90
  • регулировка мощности - 10-100%
  • размер осветителя - 610х58х40 мм
  • вес осветителя - 0,37 кг


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