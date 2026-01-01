Falcon Eyes StripLight 90 LED осветитель ручной

Легкий компактный светодиодный осветитель поможет создать необходимое освещение в условиях фото и видеостудии, для подсветки отдельных участков сцены, динамичных съемок и т.д. Он также практичен для использования на выездной съемке, где использование полноценного источника постоянного света обычно затруднено. Осветитель легко удерживается рукой или устанавливается на стандартный шпигот 5/8''.
Яркий световой поток с максимальной освещенностью 700 люкс на расстоянии 1 метр может регулироваться плавно от 10 до 100 процентов.
Диммер регулировки яркости находится на сетевом адаптере питания (входит в комплект) и позволяет регулировать световой поток на расстоянии от осветителя (в пределах длины шнура питания 2,5 метра).
Питание осуществляется от сети 220 В.
Характеристики осветителя:
- количество светодиодов - 90
- мощность - 24 Вт
- цветовая температура - 5600 К
- освещенность (1м) - 700 люкс
- показатель CRI - ≥90
- регулировка мощности - 10-100%
- размер осветителя - 610х58х40 мм
- вес осветителя - 0,37 кг