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Westcott THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 светодиодный осветительный прибор
Westcott THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 светодиодный осветительный прибор
Westcott THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 светодиодный осветительный прибор
Westcott THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 светодиодный осветительный прибор

Westcott THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 светодиодный осветительный прибор

Westcott
Артикул: MTG-3077

Westcott THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 светодиодный осветительный прибор. ICE LIGHT выполнен с использованием высококачественной светодиодной матрицы с цветовой температурой 5500K, идеально подходящей для съемки фото и видео. При этом источник обеспечивает световой поток 1160 люменов и рассчитан на более чем 50 000 часов работы.

Описание

Westcott THE ICE LIGHT 220 – светодиодный осветитель 5500K в формате компактной рукояти

Westcott THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 (артикул MTG-3077) – это уникальный ультрасовременный светодиодный осветитель, разработанный известным фотографом Jerry Ghionis. Источник света выполнен в форме компактной удобной рукояти со встроенным аккумулятором, что обеспечивает невиданную мобильность и автономность для фото- и видеосъёмки.

ICE LIGHT использует высококачественную светодиодную матрицу с цветовой температурой 5500K, идеально подходящей для съёмки фото и видео. Световой поток составляет 1160 люмен, а ресурс работы светодиодов рассчитан на более чем 50 000 часов. Корпус устройства изготовлен из прочного алюминия с матовым рассеивателем, обеспечивающим имитацию света из окна без использования дополнительных модификаторов.

Назначение и применение

  • Портретная съёмка: мягкий, естественный свет для выразительных портретов.
  • Видеосъёмка: автономный источник света для интервью, влогов и стримов.
  • Выездные съёмки: компактный размер и встроенный аккумулятор для работы на локациях.
  • Студийная работа: как дополнительный или заполняющий источник света.

Ключевые особенности

  • Уникальный дизайн: источник света в виде рукояти – максимальная мобильность.
  • Цветовая температура 5500K: соответствует дневному свету.
  • Световой поток 1160 люмен: достаточно для работы в различных условиях.
  • Встроенный аккумулятор: автономность до 2.5 часов (полная зарядка).
  • Прочный алюминиевый корпус: долговечность и надёжность.
  • Матовый рассеиватель: мягкий, естественный свет без дополнительных модификаторов.
  • Ресурс светодиодов 50 000 ч: длительный срок службы.
  • Компактный вес 600 г: удобно держать в руке.

Технические характеристики

  • Тип: светодиодный осветитель
  • Бренд: Westcott
  • Модель: THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500
  • Цветовая температура: 5500 K
  • Световой поток: 1160 люмен
  • Питание: встроенный аккумулятор
  • Мощность: 15 Вт
  • Время зарядки: 2.5 часа
  • Ресурс светодиодов: >50 000 ч
  • Материал корпуса: алюминий
  • Вес: 600 г
  • Длина: 61.6 см
  • Напряжение питания: 220 В (для зарядки)

Как использовать ICE LIGHT

  1. Зарядка: подключите осветитель к сети 220 В для полной зарядки аккумулятора (≈2.5 часа).
  2. Включение: используйте кнопку включения на корпусе.
  3. Позиционирование: держите осветитель в руке или установите на штатив через крепление 1/4".
  4. Регулировка: управляйте яркостью (если предусмотрена регулировка).
  5. Съёмка: используйте как основной или дополнительный источник света.

Преимущества использования

  • Мобильность: компактный и лёгкий, можно использовать в любом месте.
  • Автономность: встроенный аккумулятор – не нужно искать розетку.
  • Естественный свет: матовый рассеиватель создаёт мягкое, натуральное освещение.
  • Универсальность: подходит для фото и видеосъёмки.

Совместимость с аксессуарами

  • Крепление: резьба 1/4" для установки на штатив или монопод.
  • Дополнительные модификаторы: не требуются – матовый рассеиватель встроен.

Комплектация

В стандартную поставку входит осветитель Westcott THE ICE LIGHT 220 с встроенным аккумулятором и зарядное устройство.

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