Westcott THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 светодиодный осветительный прибор

Westcott THE ICE LIGHT 220 – светодиодный осветитель 5500K в формате компактной рукояти
Westcott THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 (артикул MTG-3077) – это уникальный ультрасовременный светодиодный осветитель, разработанный известным фотографом Jerry Ghionis. Источник света выполнен в форме компактной удобной рукояти со встроенным аккумулятором, что обеспечивает невиданную мобильность и автономность для фото- и видеосъёмки.
ICE LIGHT использует высококачественную светодиодную матрицу с цветовой температурой 5500K, идеально подходящей для съёмки фото и видео. Световой поток составляет 1160 люмен, а ресурс работы светодиодов рассчитан на более чем 50 000 часов. Корпус устройства изготовлен из прочного алюминия с матовым рассеивателем, обеспечивающим имитацию света из окна без использования дополнительных модификаторов.
Назначение и применение
- Портретная съёмка: мягкий, естественный свет для выразительных портретов.
- Видеосъёмка: автономный источник света для интервью, влогов и стримов.
- Выездные съёмки: компактный размер и встроенный аккумулятор для работы на локациях.
- Студийная работа: как дополнительный или заполняющий источник света.
Ключевые особенности
- Уникальный дизайн: источник света в виде рукояти – максимальная мобильность.
- Цветовая температура 5500K: соответствует дневному свету.
- Световой поток 1160 люмен: достаточно для работы в различных условиях.
- Встроенный аккумулятор: автономность до 2.5 часов (полная зарядка).
- Прочный алюминиевый корпус: долговечность и надёжность.
- Матовый рассеиватель: мягкий, естественный свет без дополнительных модификаторов.
- Ресурс светодиодов 50 000 ч: длительный срок службы.
- Компактный вес 600 г: удобно держать в руке.
Технические характеристики
- Тип: светодиодный осветитель
- Бренд: Westcott
- Модель: THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500
- Цветовая температура: 5500 K
- Световой поток: 1160 люмен
- Питание: встроенный аккумулятор
- Мощность: 15 Вт
- Время зарядки: 2.5 часа
- Ресурс светодиодов: >50 000 ч
- Материал корпуса: алюминий
- Вес: 600 г
- Длина: 61.6 см
- Напряжение питания: 220 В (для зарядки)
Как использовать ICE LIGHT
- Зарядка: подключите осветитель к сети 220 В для полной зарядки аккумулятора (≈2.5 часа).
- Включение: используйте кнопку включения на корпусе.
- Позиционирование: держите осветитель в руке или установите на штатив через крепление 1/4".
- Регулировка: управляйте яркостью (если предусмотрена регулировка).
- Съёмка: используйте как основной или дополнительный источник света.
Преимущества использования
- Мобильность: компактный и лёгкий, можно использовать в любом месте.
- Автономность: встроенный аккумулятор – не нужно искать розетку.
- Естественный свет: матовый рассеиватель создаёт мягкое, натуральное освещение.
- Универсальность: подходит для фото и видеосъёмки.
Совместимость с аксессуарами
- Крепление: резьба 1/4" для установки на штатив или монопод.
- Дополнительные модификаторы: не требуются – матовый рассеиватель встроен.