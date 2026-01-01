Westcott THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 светодиодный осветительный прибор

Описание

Westcott THE ICE LIGHT 220 – светодиодный осветитель 5500K в формате компактной рукояти

Westcott THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 (артикул MTG-3077) – это уникальный ультрасовременный светодиодный осветитель, разработанный известным фотографом Jerry Ghionis. Источник света выполнен в форме компактной удобной рукояти со встроенным аккумулятором, что обеспечивает невиданную мобильность и автономность для фото- и видеосъёмки.

ICE LIGHT использует высококачественную светодиодную матрицу с цветовой температурой 5500K, идеально подходящей для съёмки фото и видео. Световой поток составляет 1160 люмен, а ресурс работы светодиодов рассчитан на более чем 50 000 часов. Корпус устройства изготовлен из прочного алюминия с матовым рассеивателем, обеспечивающим имитацию света из окна без использования дополнительных модификаторов.

Назначение и применение

Портретная съёмка: мягкий, естественный свет для выразительных портретов.

мягкий, естественный свет для выразительных портретов. Видеосъёмка: автономный источник света для интервью, влогов и стримов.

автономный источник света для интервью, влогов и стримов. Выездные съёмки: компактный размер и встроенный аккумулятор для работы на локациях.

компактный размер и встроенный аккумулятор для работы на локациях. Студийная работа: как дополнительный или заполняющий источник света.

Ключевые особенности

Уникальный дизайн: источник света в виде рукояти – максимальная мобильность.

источник света в виде рукояти – максимальная мобильность. Цветовая температура 5500K: соответствует дневному свету.

соответствует дневному свету. Световой поток 1160 люмен: достаточно для работы в различных условиях.

достаточно для работы в различных условиях. Встроенный аккумулятор: автономность до 2.5 часов (полная зарядка).

автономность до 2.5 часов (полная зарядка). Прочный алюминиевый корпус: долговечность и надёжность.

долговечность и надёжность. Матовый рассеиватель: мягкий, естественный свет без дополнительных модификаторов.

мягкий, естественный свет без дополнительных модификаторов. Ресурс светодиодов 50 000 ч: длительный срок службы.

длительный срок службы. Компактный вес 600 г: удобно держать в руке.

Технические характеристики

Тип: светодиодный осветитель

светодиодный осветитель Бренд: Westcott

Westcott Модель: THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500

THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 Цветовая температура: 5500 K

5500 K Световой поток: 1160 люмен

1160 люмен Питание: встроенный аккумулятор

встроенный аккумулятор Мощность : 15 Вт

: 15 Вт Время зарядки: 2.5 часа

2.5 часа Ресурс светодиодов: >50 000 ч

>50 000 ч Материал корпуса: алюминий

алюминий Вес: 600 г

600 г Длина: 61.6 см

61.6 см Напряжение питания: 220 В (для зарядки)

Как использовать ICE LIGHT

Зарядка: подключите осветитель к сети 220 В для полной зарядки аккумулятора (≈2.5 часа). Включение: используйте кнопку включения на корпусе. Позиционирование: держите осветитель в руке или установите на штатив через крепление 1/4". Регулировка: управляйте яркостью (если предусмотрена регулировка). Съёмка: используйте как основной или дополнительный источник света.

Преимущества использования

Мобильность: компактный и лёгкий, можно использовать в любом месте.

компактный и лёгкий, можно использовать в любом месте. Автономность: встроенный аккумулятор – не нужно искать розетку.

встроенный аккумулятор – не нужно искать розетку. Естественный свет: матовый рассеиватель создаёт мягкое, натуральное освещение.

матовый рассеиватель создаёт мягкое, натуральное освещение. Универсальность: подходит для фото и видеосъёмки.

Совместимость с аксессуарами