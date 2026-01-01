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Fotokvant RAC-BMC металлическая цепь для установки фона
Fotokvant RAC-BMC металлическая цепь для установки фона
Fotokvant RAC-BMC металлическая цепь для установки фона

Fotokvant RAC-BMC металлическая цепь для установки фона

Fotokvant
Артикул: FTR-207

Fotokvant RAC-BMC - стальная цепь для систем подъёма фонов. Масса цепи с грузом 630 грамм (без учета упаковки). Длина цепи 185 см.

Описание

Fotokvant RAC-BMC – стальная цепь для утяжеления и подъёма фонов

Fotokvant RAC-BMC (артикул FTR-207) – это металлическая цепь длиной 185 см, предназначенная для систем подъёма бумажных и виниловых фонов в профессиональных фотостудиях. Она используется для утяжеления нижнего края рулона, чтобы фон висел ровно, без складок и заворотов, а также для компенсации веса при подъёме и опускании фоновых систем.

Цепь оснащена грузом, её общая масса составляет 630 граммов.

Назначение и применение

Цепь предназначена для замены пластиковых цепей в стандартных держателях (гантелях) Fotokvant (RAC-BR, B-3W, RAC-BR KIT и прочие)

  • Для тяжелых бумажных фонов: для стандартных бумажных фонов форматом до 2,7х11 м, справляются и пластиковые цепи, для широких от 3,2 м или длинных от 20 метров, рекомендуется замена пластиковой цепи на металлическую.
  • Для виниловых фонов: виниловые фоны отличаются большой массой и при подъеме нередко ломают стандартные пластиковые цепи.
  • Для красивого дизайна: нередко, если студийная зона устанавливается в жилом доме или офисе, для улучшения внешнего вида, заменяют пластиковые цепи на металлические.

Ключевые особенности

  • Длина 185 см: не забывайте, что это общая длина цепи, когда устанавливают на держатель фона она смыкается, образуя круг, поэтому общая длина для управления будет меньше в два раза.
  • Масса с грузом – 630 г: оптимальный вес для утяжеления, не перегружающий механизм подъёма.
  • Материал – сталь: прочная, износостойкая, не рвётся и не деформируется.
  • Совместимость: работает с большинством студийных систем для фонов

Технические характеристики

  • Тип: металлическая цепь для фонов
  • Длина: 185 см
  • Масса с грузом: 630 г (без учёта упаковки)
  • Материал: сталь
  • Цвет: металлический (стальной)
  • Совместимость: системы подъёма совместимые с Fotokvant

Преимущества использования металлической цепи

  • Долговечность: сталь не рвётся, не растягивается и не теряет своих свойств со временем.
  • Надёжность: в отличие от пластиковых или тканевых утяжелителей, цепь не ломается и не изнашивается.
  • Прочность: работает с тяжелыми фонами.
  • Красота: подходит для дизайнерских решений.

Совместимость с аксессуарами

Уход и хранение

  • Храните цепь в сухом месте, чтобы избежать коррозии (хотя покрытие стали достаточно устойчиво).
  • Периодически очищайте цепь от пыли и грязи сухой тканью.

Комплектация

В стандартную поставку входит стальная цепь Fotokvant RAC-BMC с грузом.

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