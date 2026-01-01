Fotokvant RAC-BMC металлическая цепь для установки фона

Описание

Fotokvant RAC-BMC – стальная цепь для утяжеления и подъёма фонов

Fotokvant RAC-BMC (артикул FTR-207) – это металлическая цепь длиной 185 см, предназначенная для систем подъёма бумажных и виниловых фонов в профессиональных фотостудиях. Она используется для утяжеления нижнего края рулона, чтобы фон висел ровно, без складок и заворотов, а также для компенсации веса при подъёме и опускании фоновых систем.

Цепь оснащена грузом, её общая масса составляет 630 граммов.

Назначение и применение



Цепь предназначена для замены пластиковых цепей в стандартных держателях (гантелях) Fotokvant (RAC-BR, B-3W, RAC-BR KIT и прочие)

Для тяжелых бумажных фонов: для стандартных бумажных фонов форматом до 2,7х11 м, справляются и пластиковые цепи, для широких от 3,2 м или длинных от 20 метров, рекомендуется замена пластиковой цепи на металлическую.

для стандартных бумажных фонов форматом до 2,7х11 м, справляются и пластиковые цепи, для широких от 3,2 м или длинных от 20 метров, рекомендуется замена пластиковой цепи на металлическую. Для виниловых фонов: виниловые фоны отличаются большой массой и при подъеме нередко ломают стандартные пластиковые цепи.

виниловые фоны отличаются большой массой и при подъеме нередко ломают стандартные пластиковые цепи. Для красивого дизайна: нередко, если студийная зона устанавливается в жилом доме или офисе, для улучшения внешнего вида, заменяют пластиковые цепи на металлические.

Ключевые особенности

Длина 185 см: не забывайте, что это общая длина цепи, когда устанавливают на держатель фона она смыкается, образуя круг, поэтому общая длина для управления будет меньше в два раза.

не забывайте, что это общая длина цепи, когда устанавливают на держатель фона она смыкается, образуя круг, поэтому общая длина для управления будет меньше в два раза. Масса с грузом – 630 г: оптимальный вес для утяжеления, не перегружающий механизм подъёма.

оптимальный вес для утяжеления, не перегружающий механизм подъёма. Материал – сталь: прочная, износостойкая, не рвётся и не деформируется.

прочная, износостойкая, не рвётся и не деформируется. Совместимость: работает с большинством студийных систем для фонов

Технические характеристики

Тип: металлическая цепь для фонов

металлическая цепь для фонов Длина: 185 см

185 см Масса с грузом: 630 г (без учёта упаковки)

630 г (без учёта упаковки) Материал: сталь

сталь Цвет: металлический (стальной)

металлический (стальной) Совместимость: системы подъёма совместимые с Fotokvant

Преимущества использования металлической цепи

Долговечность: сталь не рвётся, не растягивается и не теряет своих свойств со временем.

сталь не рвётся, не растягивается и не теряет своих свойств со временем. Надёжность: в отличие от пластиковых или тканевых утяжелителей, цепь не ломается и не изнашивается.

в отличие от пластиковых или тканевых утяжелителей, цепь не ломается и не изнашивается. Прочность: работает с тяжелыми фонами.

работает с тяжелыми фонами. Красота: подходит для дизайнерских решений.

Совместимость с аксессуарами

Уход и хранение