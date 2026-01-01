Fotokvant RAC-BMC металлическая цепь для установки фона

Fotokvant RAC-BMC – стальная цепь для утяжеления и подъёма фонов
Fotokvant RAC-BMC (артикул FTR-207) – это металлическая цепь длиной 185 см, предназначенная для систем подъёма бумажных и виниловых фонов в профессиональных фотостудиях. Она используется для утяжеления нижнего края рулона, чтобы фон висел ровно, без складок и заворотов, а также для компенсации веса при подъёме и опускании фоновых систем.
Цепь оснащена грузом, её общая масса составляет 630 граммов.
Назначение и применение
Цепь предназначена для замены пластиковых цепей в стандартных держателях (гантелях) Fotokvant (RAC-BR, B-3W, RAC-BR KIT и прочие)
- Для тяжелых бумажных фонов: для стандартных бумажных фонов форматом до 2,7х11 м, справляются и пластиковые цепи, для широких от 3,2 м или длинных от 20 метров, рекомендуется замена пластиковой цепи на металлическую.
- Для виниловых фонов: виниловые фоны отличаются большой массой и при подъеме нередко ломают стандартные пластиковые цепи.
- Для красивого дизайна: нередко, если студийная зона устанавливается в жилом доме или офисе, для улучшения внешнего вида, заменяют пластиковые цепи на металлические.
Ключевые особенности
- Длина 185 см: не забывайте, что это общая длина цепи, когда устанавливают на держатель фона она смыкается, образуя круг, поэтому общая длина для управления будет меньше в два раза.
- Масса с грузом – 630 г: оптимальный вес для утяжеления, не перегружающий механизм подъёма.
- Материал – сталь: прочная, износостойкая, не рвётся и не деформируется.
- Совместимость: работает с большинством студийных систем для фонов
Технические характеристики
- Тип: металлическая цепь для фонов
- Длина: 185 см
- Масса с грузом: 630 г (без учёта упаковки)
- Материал: сталь
- Цвет: металлический (стальной)
- Совместимость: системы подъёма совместимые с Fotokvant
Преимущества использования металлической цепи
- Долговечность: сталь не рвётся, не растягивается и не теряет своих свойств со временем.
- Надёжность: в отличие от пластиковых или тканевых утяжелителей, цепь не ломается и не изнашивается.
- Прочность: работает с тяжелыми фонами.
- Красота: подходит для дизайнерских решений.
Совместимость с аксессуарами
- Подъёмники фонов: Falcon Eyes B-REEL, Fotokvant RAC-BR, GRIFON CBH-REEL, MANFROTTO, RAYLAB и аналогичные системы.
Уход и хранение
- Храните цепь в сухом месте, чтобы избежать коррозии (хотя покрытие стали достаточно устойчиво).
- Периодически очищайте цепь от пыли и грязи сухой тканью.