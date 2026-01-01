Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый

Описание

Fotokvant BGP-1310-93 – бумажный фон супер-белый 1.35×10 м

Fotokvant BGP-1310-93 (артикул DAN-9716) – это профессиональный бумажный студийный фон размером 1.35×10 метров в супер-белом цвете. Бумага имеет качественную гладкую небликующую поверхность, что обеспечивает ровный световой рисунок и минимальные блики при работе с источниками света.

Супер-белый фон – это классический выбор для портретной съёмки, предметной фотографии (в том числе для маркетплейсов) и создания чистого, нейтрального фона без отвлекающих деталей. Благодаря компактной ширине 1.35 м, этот фон идеально подходит для портретов по пояс, съёмки небольших предметов и работы в ограниченном пространстве. Фон поставляется в рулоне на картонной трубе, что обеспечивает удобство хранения и защиту от повреждений.

Назначение и применение

Портретная съёмка: создание чистого, нейтрального фона для портретов.

создание чистого, нейтрального фона для портретов. Предметная съёмка: идеальный фон для фотографирования товаров для маркетплейсов.

идеальный фон для фотографирования товаров для маркетплейсов. Студийная работа: универсальный фон для профессиональных и любительских студий.

универсальный фон для профессиональных и любительских студий. Видеосъёмка: качественный однородный фон для интервью, стримов и видео-контента.

Ключевые особенности

Размер 1.35×10 м: достаточная длина для многократного использования – отрезайте нужный участок по мере загрязнения.

достаточная длина для многократного использования – отрезайте нужный участок по мере загрязнения. Гладкая небликующая поверхность: равномерное распределение света, минимум бликов и отражений.

равномерное распределение света, минимум бликов и отражений. Цвет супер-белый: максимально нейтральный, универсальный оттенок для любых съёмочных задач.

максимально нейтральный, универсальный оттенок для любых съёмочных задач. Компактная ширина 1.35 м: идеально для портретов и небольших объектов.

идеально для портретов и небольших объектов. Картонная труба в комплекте: обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений.

Технические характеристики

Тип: бумажный студийный фон

бумажный студийный фон Бренд: Fotokvant

Fotokvant Цвет: супер-белый

супер-белый Размер: 1.35 × 10 м

1.35 × 10 м Упаковка: рулон на картонной трубе

рулон на картонной трубе Поверхность: гладкая, небликующая

гладкая, Назначение: портретная, предметная, рекламная съёмка

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2117 (ворота для лёгких фонов 2.1×1.7 м).

системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2117 (ворота для лёгких фонов 2.1×1.7 м). Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).

Рекомендации по использованию

Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.

храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги. Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.

при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов. Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край.

при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край. Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении.

Преимущества бумажного фона Fotokvant

Экономичность: 10 метров длины обеспечивает большое количество съёмок до замены рулона.

10 метров длины обеспечивает большое количество съёмок до замены рулона. Качество поверхности: небликующая бумага дает точную цветопередачу и минимизирует блики от источников света.

небликующая бумага дает точную цветопередачу и минимизирует блики от источников света. Удобство использования: лёгкий в установке и замене, не требует специального ухода.

лёгкий в установке и замене, не требует специального ухода. Совместимость: подходит для большинства студийных систем крепления фонов.

Уход и хранение