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Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый

Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый

Fotokvant
Артикул: DAN-9716

Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-93 размером 1,35х10 м цвет - белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.

Описание

Fotokvant BGP-1310-93 – бумажный фон супер-белый 1.35×10 м

Fotokvant BGP-1310-93 (артикул DAN-9716) – это профессиональный бумажный студийный фон размером 1.35×10 метров в супер-белом цвете. Бумага имеет качественную гладкую небликующую поверхность, что обеспечивает ровный световой рисунок и минимальные блики при работе с источниками света.

Супер-белый фон – это классический выбор для портретной съёмки, предметной фотографии (в том числе для маркетплейсов) и создания чистого, нейтрального фона без отвлекающих деталей. Благодаря компактной ширине 1.35 м, этот фон идеально подходит для портретов по пояс, съёмки небольших предметов и работы в ограниченном пространстве. Фон поставляется в рулоне на картонной трубе, что обеспечивает удобство хранения и защиту от повреждений.

Назначение и применение

  • Портретная съёмка: создание чистого, нейтрального фона для портретов.
  • Предметная съёмка: идеальный фон для фотографирования товаров для маркетплейсов.
  • Студийная работа: универсальный фон для профессиональных и любительских студий.
  • Видеосъёмка: качественный однородный фон для интервью, стримов и видео-контента.

Ключевые особенности

  • Размер 1.35×10 м: достаточная длина для многократного использования – отрезайте нужный участок по мере загрязнения.
  • Гладкая небликующая поверхность: равномерное распределение света, минимум бликов и отражений.
  • Цвет супер-белый: максимально нейтральный, универсальный оттенок для любых съёмочных задач.
  • Компактная ширина 1.35 м: идеально для портретов и небольших объектов.
  • Картонная труба в комплекте: обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений.

Технические характеристики

  • Тип: бумажный студийный фон
  • Бренд: Fotokvant
  • Цвет: супер-белый
  • Размер: 1.35 × 10 м
  • Упаковка: рулон на картонной трубе
  • Поверхность: гладкая, небликующая
  • Назначение: портретная, предметная, рекламная съёмка

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

  • Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2117 (ворота для лёгких фонов 2.1×1.7 м).
  • Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).

Рекомендации по использованию

  • Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
  • Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
  • Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край.
  • Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении.

Преимущества бумажного фона Fotokvant

  • Экономичность: 10 метров длины обеспечивает большое количество съёмок до замены рулона.
  • Качество поверхности: небликующая бумага дает точную цветопередачу и минимизирует блики от источников света.
  • Удобство использования: лёгкий в установке и замене, не требует специального ухода.
  • Совместимость: подходит для большинства студийных систем крепления фонов.

Уход и хранение

  • Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
  • Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
  • Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
  • Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).

Комплектация

В стандартную поставку входит рулон бумажного фона Fotokvant BGP-1310-93 на картонной трубе. Системы крепления, стойки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

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