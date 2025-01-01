Kupo Baby Offset Arm KS-058 – стальной угловой кронштейн с втулками 16 мм. Может быть использован в качестве небольшого журавля. Рабочая длина – 41,59 см. Вес – 0,7 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant BGP-2711-13 Tropical Green фон бумажный 2.72х11 м тропический зеленый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-13 размером 2,72х11 м цвет - светлый зеленый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов.
Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.
Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,7 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.
Кольцевой осветитель Fotokvant LEDF-539AJ Black KIT USB с подставкой, цвет - белый.
Осветитель кольцевой мощностью 10 Вт на 96 светодиодов, внешний диаметр - 26 см. Светильник изготовлен из технополимера. Питание осуществляется через USB-коннектор. Блок управления на осветителе состоит из кнопки включения и кнопок + и - для регулировки яркости. В комплекте также подставка база, телескопическая стойка, зеркало и держатель для смартфона. Цвет - черный. Вес - 2 кг.
E-IMAGE Background paper 49 Mardi gra бумажный фон малиновый 2,72x10 м.
Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги
Fotokvant BGP-2711-171 Ocean Green фон бумажный 2.72х11 м зеленый океан.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-171 размером 2,72х11 м цвет - бледно-зеленый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-27 размером 2,72х11 м цвет - огненный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-49 Mardi Gras фон бумажный 2.72х11 м малиновый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-49 размером 2,72х11 м цвет - малиновый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-58 Slate Grey фон бумажный 2.7х11 м светло-серый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-58 размером 2,7х11 м цвет - светло-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Фон-хромакей размером 3 х 6 метра из цельного полотна хлопчатобумажной ткани зеленого цвета без швов. Материал равномерного полотняного переплетения плотностью 140 г/кв.м. Можно стирать в стиральной машине, легко гладится, не линяет. Используется в фото- и видеосъемках для автоматической обтравки в графических и видеоредакторах.
Grifon MCH-02 цепь металлическая для систем подъёма фонов. Длина 3,8 м.
