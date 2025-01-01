images
Grifon CBH-REEL универсальный подъемник фона

Grifon
Артикул: NVF-1075

Grifon CBH-REEL – крепится на любую произвольную трубу до 35 мм диаметром.

Обычно устанавливается на тяжелые стойки или систему установки типа "ворота". Подъем–опускание фона осуществляется при помощи цепи. Позволяет быстро и удобно работать с одним фоном. Предназначен для эксплуатации с  бумажными фонами, или любыми другими фонами, намотанными на картонный рулон.

Описание

Комплектация

  • Кронштейны для крепления на трубы - 2 шт.
  • Держатели фонов (гантели) - 2 шт.
  • Цепь пластиковая - 1 шт.
  • Груз для цепи - 1 шт.

