Falcon Eyes B-REEL подъемник фона без держателей

Falcon Eyes
Артикул: VBR-396

Falcon Eyes B-REEL – подъемник фона без держателей. Предусмотрено для бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонный рулон.

Описание

Комплектация

  • Комплект зажимов под рулон – 1 шт.
  • Груз – 1 шт.
  • Пластмассовая полоса прокрутки – 1 шт.

