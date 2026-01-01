Fotokvant FLH-05-ST переходник из нержавейки 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8"

Аналоги:
Falcon Eyes MB-70T - многофункциональная телескопическая штанга, длиной 44 - 74 см, имеет 2 секции, на концах два несъемных шпигота Ø5/8” с винтами 1/4" и 3/8", максимальная допустимая нагрузка - 5 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant FLH-05 – переходник, который используется для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8".
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Falcon Eyes MB-70T - многофункциональная телескопическая штанга, длиной 44 - 74 см, имеет 2 секции, на концах два несъемных шпигота Ø5/8” с винтами 1/4" и 3/8", максимальная допустимая нагрузка - 5 кг.
Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из нержавейки. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.
Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет белый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.
FST SB-040 – софтбокс со съемной тканевой решеткой для создания различных световых эффектов. Используется для получения мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для равномерного освещения при портретной и предметной съемках. Байонет Bowens. Размер, см – 20х90 см.
Fotokvant P200 – быстросъемная площадка для штативов Manfrotto, имеет винты на 1/4 и 3/8 дюйма. Размер, см – 12х9,3х2,2. Изготовлена из алюминия. Совместима с Manfrotto 501/500AH/701HDV/503HDV/Q5.
Мини-штатив Fotokvant TM-11, на присоске.
Штатив с вакуумной присоской используется для крепления цифровых устройств на стекло или зеркало. Идеально подходит для крепления на стеклах автомобиля (требуется дополнительный держатель). Штатив изготовлен из качественного пластика. Максимальная высота до 11 см.
Телескопическая перекладина Fotokvant V-30 для установки студийных фонов шириной от 125 см до 300 см. Используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т.д. Предусмотрено стандартное крепление, типа пальцы, на стойки диаметром 5/8". Максимальная длина - 300 см. Вес - 1,1 кг.